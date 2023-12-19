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Golf: Olimpiyat Oyunlarında başarı mı başarısızlık mı?

Golf kalıcı bir Olimpiyat mirası mı bırakacak yoksa bir yüzyıl daha bilinmezlik içinde kaybolacak mı?

 and  Christian Meier
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Öne çıkan hikayeler

Golf: Olimpiyat Oyunlarında başarı mı başarısızlık mı?

Golf 112 yıl sonra ilk kez Olimpiyatlara yeniden dahil edildi

Birçok kişi 1904'ten bu yana sporun ilk kez dahil edilmesine şüpheyle yaklaşıyor

Önde gelen birkaç oyuncu şimdiden geri çekildi

Parkur inşaatı yerel arazi sahiplerini ve vahşi yaşamı nasıl etkileyecek? Zaten yoğun olan takvime nasıl sığacak? Sporun en iyi oyuncuları bunu ne kadar ciddiye alacak?

Aralarında büyük ödül sahibi Adam Scott'ın da bulunduğu bir dizi önde gelen golfçü şimdiden oyunlardan çekilmeye karar verdi.

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Ancak yine de sporun önde gelen bazı isimleri 112 yıl aradan sonra yeniden gündeme gelmesinin doğru olduğuna inanıyor.

"Olimpiyat Oyunları İcra Direktörü Christophe Dubi, golf sporunun teklifiyle ilgili olarak "Golf 2009 yılında inanılmaz bir taahhütte bulundu.

"Golfün Olimpiyat Oyunlarına getirebileceği tüm katma değeri sundular ve programı gözden geçirip Rio Oyunları için sporları belirlemeye geldiğimizde, golfün müthiş bir fırsat olacağı sonucuna vardık."

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Kanadalı Ben Lyons 1904 Missouri Oyunlarında bu spor dalında altın madalya alan son kişiydi ve golfün kalıcı bir Olimpiyat mirası mı bırakacağı yoksa bir yüzyıl daha bilinmezlik içinde kaybolup gideceği henüz belli değil.

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Kaynak: edition.cnn.com

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