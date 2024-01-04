Golf efsanesi Tom Watson St Andrews'daki klasik Open'ını hatırlıyor

Gülerek ve şakalaşarak, grubun Açık Şampiyona tarihiyle dolu efsanevi bir pistte oynama hevesi izleyicilerin gözünden kaçmıyor. O Tom Watson ve 72 yaşındaki Watson ile St Andrews kadar Open ile eşanlamlı olan çok az kişi ve yer var.

Golfün en ikonik isimlerinden biri olan Watson, bu büyük turnuvayı beş kez kazanırken, St Andrews'daki Old Course, Open'a diğer tüm mekanlardan daha fazla ev sahipliği yaptı ve bu ayın sonunda turnuvanın 150. edisyonuna ev sahipliği yapacak.

Yine de inanılmaz bir şekilde - ve denemek istemediği için değil - Watson bu tarihi sahada Claret Jug'ı hiç kaldıramadı.

Sekiz büyük zaferi ve 39 PGA Tour galibiyetiyle Amerikalı oyuncu, oyunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. 1975-1983 yılları arasında elde ettiği beş Open başarısı, onu bu etkinlikte tüm zamanların en çok kazanan golfçüsü olarak Harry Vardon'dan (altı) sonra ikinci sıraya yerleştirdi ve olağanüstü bir links golfçüsü olarak ününü pekiştirdi.

İki acı verici ikincilik olmasaydı, Watson Vardon'un rekorunu gölgede bırakacaktı, ancak 1984'te St Andrews'da kıl payı kaçırdığı bu rekorlardan ilki sırasında bile, rekorun aklında olmadığında ısrar ediyor.

Watson CNN Sport'a verdiği demeçte "Bunu düşünmedim," dedi. "Benim işim burada 18'de bitirene kadar her atışı yapmak ve bunun haftanın en düşük skoru olmasını ummak."

"Şimdi bir kahraman olmak zorundaydım"

1984'te kapanışa bir delik kala, Seve Ballesteros ile liderliği paylaştığı meşhur 17. yol deliğine geldiğinde Watson'ın işi neredeyse bitmişti.

Açılış vuruşu sağa doğru eğildi, sınırların dışına çıkmaya çok yaklaştı ve eğimli bir tümseğe yerleşti. Otuz sekiz yıl sonra sahadaki adımlarını tekrar gözden geçiren Watson, kendisini ya hep ya hiç ikinci atışını yapmaya iten tümseği hâlâ seçebiliyor.

"Şimdi bir kahraman olmalıydım. Risk alacak ve Açık Şampiyonayı kazanmak için o mükemmel vuruşu yapacaktım," diye hatırlıyor. "Gerisi tarih oldu, ama orada oynamaya çalıştığım vuruşu yalan belirledi. Agresif bir oyun oynamaya karar verdim."

Gerçekten de tarih, golfün en güzel fotoğraflarından birinde kaydedildiği gibi, Watson daha sonra kendini duvardan ve seyreden taraftarlardan sadece birkaç santim uzakta en garip yatışlarla oynamak zorunda buldu. Geri vuruş için çok az yeri olmasına rağmen Watson etkileyici bir vuruşla yolun karşısına ve green'in üzerine sıçradı.

Yine de uzun menzilli bir vuruş yapmak için sıraya girdiğinde, bir delik ilerideki İspanyol meslektaşı, yakında kendi ikonik fotoğraf çekiminde oynuyordu.

Ballesteros 18. delikteki muhteşem, kıvrık kuş vuruşunu efsanevi yumruk pompası kutlamasıyla işaretlerken Watson, "Kalabalığın kükremesini duydum," diye hatırlıyor.

Watson son vuruşta bogey yaptıktan sonra parring yaparak 1988'de Open'da bir kez daha zafere ulaşacak olan Ballesteros'un dördüncü büyük zaferini mühürledi.

"Kazanmak için gerçekten iyi bir şansım olduğunu biliyordum"

Watson St Andrews'a bir daha asla bu kadar yaklaşamadı - 1995'te 31. sırada bitirerek en iyi derecesini elde etti - ancak 2009'da başka bir yerde inanılmaz bir Açık galibiyetine çok yaklaştı.

59 yaşındayken İskoçya Turnberry'de 65, 70 ve 71 atarak dünyayı şaşkına çevirdi ve Pazar günü şampiyonaya bir vuruş farkla dört-under ile lider girdi. Bu onu, 1968 PGA Şampiyonası'nda 48 yaşındaki Julius Boros tarafından kırılan (ve 2021'de 50 yaşındaki Phil Mickelson tarafından geçilen) en yaşlı büyük kazanan rekorunu kırmaya 18 delik kadar yaklaştırdı.

On üç yıl sonra Watson, bu başarıyı "umursamadığını" ancak etkinlikte oynamanın baskısını hissettiğini söyledi.

"Gergindim çünkü kazanma şansımın gerçekten yüksek olduğunu biliyordum," diye itiraf etti.

İlk üç delikteki iki bogey'den mükemmel bir şekilde geri dönen Watson, sondan bir önceki deliği birdi yaparak par-dört 18. deliğe geldi ve vatandaşı Stewart Cink'i geçmek ve galibiyeti garantilemek için par yapması gerekiyordu.

İdeal bir tee drive ile fairway'in ortasına yerleşen Watson, bugün bile "mükemmel" bir yaklaşma vuruşu yaptığına inanıyor. Ancak tıpkı 1984'te olduğu gibi, hava koşulları Watson'ın yanında değildi; top rahat bir şekilde green'e indi, ancak bayrağı hızla geçip yokuş aşağı uzun çimlere yerleşti.

"Arkamda çok fazla rüzgar vardı ve vuruşumu yaptığımda daha da fazla rüzgar vardı ve sanırım topun green'in üzerine gitmesinin büyük bir kısmı bu ekstra rüzgardı" dedi.

Watson chip-put ile green'e vurdu ancak 10 metrelik vuruşunu gole çevirememesi dört delikli bir playoff'u zorunlu kıldı. Cink bir çift pars ve birdie ile zafere ulaşırken, Watson dört par üzerinde bitirdi.

"Bu bir cenaze değil, biliyor musun?" Watson basın toplantısının açılışında, mağlubiyetin içini "parçaladığını" eklemesine rağmen espri yaptı. Yine de sonuçta bu acı verici ıskalama oyuna olan sevgisini azaltmadı.

"Ben bir golfçüyüm, yaşamak için oyun oynuyorum. Ne kadar kolay bir hayat bu?" dedi.

"Kendim için olabileceğim en iyi golfçü olmak istedim. Eğer bu herkesi yenmek için yeterince iyiyse, öyle olsun."

İlk delikteki meraklılar grubunun dostluğunu izlemek Watson'ın düşüncelerini pekiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda başka bir duyguyu da harekete geçiriyor - yarışmanın heyecanını özlüyor.

"Yıllar boyunca turnuva alanlarında tanıştığım insanlarla birlikte olmaktan keyif alıyorum," dedi. "Ancak yarışma devam ederken, Augusta'daki ağacın altında ya da buradaki verandada takılmaktansa golf sahasında olmayı tercih ederim.

"Orada olmak istiyorum - bunu asla kaybetmezsiniz."

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Kaynak: edition.cnn.com