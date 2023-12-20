Öne çıkan hikayeler

Golf daha mı kolay hale geldi? 'Dustin Johnson kuralı' değişti

Yeşillikler üzerinde yanlışlıkla hareket eden toplar için kural değişikliği

Ceza uygulanmayacak

Kural Ocak 2017'de yürürlüğe giriyor

1 Ocak'tan itibaren, green üzerinde yanlışlıkla hareket ettiği düşünülen bir top veya top işaretleyicisi, vuruş kaybı olmaksızın değiştirilebilecek.

Turnuva ya da saha organizatörlerinin takdirine bağlı olan bu yerel kural, Haziran ayında Amerika Açık'ta Dustin Johnson' ın topunun beşinci green üzerinde çok az hareket ettiğine karar verilmesiyle ortaya çıkan komik duruma tepki olarak kısmen değiştirildi.

Johnson masumiyetine itiraz etti ve başlangıçta herhangi bir hatadan aklandı, ancak yetkililer daha sonra olayı tekrar gözden geçirdi.

Amerikalı oyuncuya daha sonra bir vuruşluk ceza verilebileceği söylendi ve final turunun geri kalanı skoru üzerinde bir soru işareti ile oynandı.

Johnson sonunda ilk büyük şampiyonluğunu kazanmak için dört atış önde bitirdi, ancak ceza daha sonra uygulandığında zafer marjı üçe değiştirildi.

'Modernizasyon'

Kural, topunuzu veya işaretleyicinizi ya da rakibinizin topunu yanlışlıkla düşürmek veya hareket ettirmek ya da yanlışlıkla topun hareket etmesine neden olmak gibi durumları kapsamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Golf Birliği (USGA) golf kuralları ve amatör statü kıdemli direktörü Thomas Pagel, "Bu cezanın kaldırılması, hem golfçülerden hem de komitelerden duyduğumuz, bir oyuncu yanlışlıkla topun green üzerinde hareket etmesine neden olduğunda mevcut kuralların uygulanmasındaki zorluklarla ilgili endişelere yanıt veriyor" dedi.

"Bu değişiklik, tüm kurallara ilişkin temel incelememizi tamamladıktan sonra uygulamayı umduğumuz kural modernizasyonu değişikliklerine iyi bir örnektir. Kuralları daha kolay anlaşılır ve uygulanabilir hale getirerek iyileştirmenin yollarını arıyoruz."

OKU: Tiger Woods 'korkutucu zamanlardan' sonra geri döndüğü için mutlu

OKU: 2018 Ryder Kupası için tarihi atama

OKUYUN: Golfün Claret Sürahisi ile Jet-Ski

USGA ve golfün ABD ve Meksika dışındaki yönetim organı olan R&A tarafından ortaklaşa duyurulan yerel kural, kalıcı bir kural değil, isteğe bağlı bir yasadır.

USGA'dan yapılan açıklamada, bu kuralın Masters da dahil olmak üzere oyunun tüm büyük turları ve yarışmaları tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Golf kurallarının ana gövdesi dört yıllık bir döngüde gözden geçiriliyor ve bir sonraki revizyon 2020'de yapılacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com