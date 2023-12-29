Golden State Warriors, 'Uygurlara ne olduğu kimsenin umurunda değil' diyen takım yatırımcısıyla arasına mesafe koydu

Palihapitiya bu yorumu Cumartesi günü "All-in Podcast" programında, program sunucusu Jason Calacanis'in ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'deki Uygur azınlığın maruz kaldığı iddia edilen insan hakları ihlalleri konusundaki "çok güçlü" duruşunu gündeme getirmesinin ardından yaptı.

"Uygurlara ne olduğu kimsenin umurunda değil, tamam mı? Bunu gerçekten önemsediğiniz için gündeme getiriyorsunuz ve bence önemsemeniz güzel, geri kalanımızın umurunda değil," diyen Palihapitiya'ya Calacanis şaşkınlıkla tepki verdi.

"Size sadece... çok acı, çirkin bir gerçeği söylüyorum. Önemsediğim onca şey arasında, evet, bu benim çizgimin altında."

Yardımcı sunucu David Sacks, ortalama bir insanın konu kendisine sunulduğunda umursayacağını söyledi, ancak Palihapitiya devam etti: "Çin Tayvan'ı işgal ederse ekonomimizin bir anda tersine dönebileceği gerçeğini önemsiyorum ... İklim değişikliğini önemsiyorum ... Amerika'nın sakat ve köhne sağlık hizmetleri altyapısını önemsiyorum.

"Ama bana 'Başka bir ülkedeki bir sınıf insanın bir bölümünü önemsiyor muyum' diye soruyorsanız. Biz kendi başımızın çaresine bakana kadar, onlara bizden daha fazla öncelik vermeyeceğim."

45 yaşındaki milyarder yatırımcı ayrıca insan haklarının küresel olarak sürdürülmesi kavramının "lüks bir inanç" olduğunu söyledi.

"Bu görüşü gerçek, somut yollarla ifade etmek için yurt içinde yeterince şey yapmıyoruz" dedi. "Dolayısıyla kendi evimizi gerçekten temizleyene kadar, sınırlarımızın dışına çıkıp ... başka birinin insan hakları sicili hakkında konuşmamız içler acısı bir durum."

Warriors Pazartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada Palihapitiya'nın yorumlarıyla arasına mesafe koydu: "Warriors ile günlük operasyonel işlevleri olmayan sınırlı bir yatırımcı olarak, Bay Palihapitiya franchise'ımız adına konuşmuyor ve görüşleri kesinlikle organizasyonumuzun görüşlerini yansıtmıyor."

NBA CNN'in yorum talebine yanıt vermedi.

'Empati yoksunu gibi görünüyorum'

Palihapitiya Warriors'ın internet sitesinde yönetim kurulu üyesi olarak listeleniyor. CNN, Palihapitiya'nın Warriors'ın %2'sine sahip olduğunu öğrendi.

Sosyal medyadaki eleştiri yağmurunun ardından Palihapitiya, Twitter'da yorumlarını ele aldı ve başlığıyla birlikte bir açıklama yayınladı: "Önemli konular incelikli tartışmaları hak eder."

"Bu haftaki podcast'i yeniden dinlediğimde, empati yoksunu olarak göründüğümün farkındayım. Bunu tamamen kabul ediyorum. Bir mülteci olarak ailem, kendi insan hakları sorunları olan bir ülkeden kaçtı, dolayısıyla bu benim yaşadığım deneyimin çok büyük bir parçası.

"Açık olmak gerekirse, ister Çin'de ister Amerika Birleşik Devletleri'nde ister başka bir yerde olsun, insan haklarının önemli olduğuna inanıyorum. Nokta."

Boston Celtics'in pivotu Enes Kanter Freedom, Palihapitiya'nın Uygurlar hakkındaki yorumlarını eleştirenlerin başında geliyordu. Freedom kısa süre önce Enes Kanter olan adını değiştirdi. CNN'e verdiği demeçte yeni soyadının takım arkadaşlarının kendisine taktığı isimden geldiğini söyledi.

NBA'de 11 yıldır forma giyen oyuncu son aylarda sosyal medyayı ve NBA maçları sırasında giydiği özel tasarım kıyafetleri kullanarak Çin'in ülkenin batısında yaşayan Müslüman azınlık Uygur toplumuna yönelik muamelesini eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2017'den bu yana Çin'in Sincan bölgesindeki toplama kamplarında iki milyon kadar Uygur ve diğer etnik ve dini azınlığın gözaltına alındığını tahmin ediyor.

Eski tutuklular yoğun siyasi endoktrinasyona, zorla çalıştırılmaya, işkenceye ve hatta cinsel istismara maruz kaldıklarını iddia ediyorlar. Çin, ülkedeki insan hakları ihlalleri suçlamalarını defalarca reddetti.

Freedom ayrıca Çin'in Tibet, Tayvan ve Hong Kong'a yönelik muamelesine dikkat çekmiş ve son olarak 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını protesto etmek amacıyla boykot çağrısında bulunmuştur.

'Dış müdahale'

Freedom'ın yorumları Çin'de tepkiye yol açmış, Celtics maçları Çinli video yayın sitesi Tencent tarafından yayından kaldırılmış ve hükümet Kanter'in yorumlarını eleştirmişti.

Freedom, Palihapitiya'nın yorumlarının bir klibiyle birlikte Twitter'da şunları söyledi: "[NBA] adaletten yana olduğumuzu söylerken, 'Uygurlara ne olduğu kimsenin umurunda değil' diyen (Warriors) sahibi (Palihapitiya) gibi para ve iş için ruhunu satanlar olduğunu unutmayın.

"Soykırımlar gerçekleştiğinde, buna izin verenler bu gibi insanlardır. Utanç verici!"

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Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Salı günü düzenlenen bir brifingde Palihapitiya'nın yorumlarına tepkilerinin sorulması üzerine şunları söyledi "Bahsettiğiniz ilgili bilgileri duymadım. Ancak size söyleyebileceğim şey, Sincan meselelerinin tamamen Çin'in iç işleri olduğu ve herhangi bir dış müdahaleye asla müsamaha göstermeyeceğimizdir."

Aralık ayında Londra merkezli bağımsız bir mahkeme, Çin'in Sincan'da Uygurlara ve diğer etnik azınlıklara karşı soykırım yaptığına hükmetmiş ve Devlet Başkanı Xi Jinping de dahil olmak üzere Çin'in üst düzey yönetimini Müslüman azınlık gruplarına karşı işlenen fiillerden "birincil derecede sorumlu" olmakla suçlamıştı.

Bu haberin önceki bir versiyonunda Palihapitiya'nın Warriors'taki hissesinin büyüklüğü yanlış belirtilmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com