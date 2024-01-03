Golden State Warriors Orlando Magic'i devirerek Steph Curry'nin 36 sayısıyla üç maçlık kötü gidişe son verdi

Curry %60 şut isabeti ve dört üçlükle 36 sayı atarak 2024'ü galibiyetle açtı. İki kez MVP seçilen oyuncu ayrıca gecede altı asist ve dört top çalma ile katkıda bulundu.

Warriors koçu Steve Kerr maçtan sonra"Steph inanılmazdı," dedi. "Ama Steph her zaman muhteşemdir. O 36 sayı atmasa bile, savunmada çektiği dikkat, rakip savunmaya yaptıkları, sahayı açma şekli, o olağanüstü bir oyuncu. İhtiyacımız olan bir gecede gerçekten kendini gösterdi."

Orlando bu sezon ligin en sert savunmalarından birini yaptı ancak tüm silindirleri ateşleyen bir Warriors hücumunu kontrol altına alamadı.

Üçüncü yıl forveti Jonathan Kuminga - Draymond Green'in süresiz uzaklaştırılmasının ardından kısa süre önce ilk beşe yerleşti - 19 sayı üretirken, beş kez All-Star seçilen Klay Thompson 15 sayı attı.

Tecrübeli guard Chris Paul ve çaylak Trayce Jackson-Davis sırasıyla 12 ve 10 sayı kaydederken, Warriors'ın beş ilk beş oyuncusu da bu sezon ilk kez çift haneli sayılarda skor üretti.

Curry ikinci çeyrekte Warriors adına üst üste sekiz sayı attı, ardından üçlük attı ve devrenin sonuna doğru dört sayılık bir oyun için faul aldı.

Golden State'in gecedeki skor üstünlüğüne rağmen Magic maçı başından sonuna kadar yakın tutmayı başardı ve Orlando guardı Gary Harris devre arasında attığı üçlükle maçı 55'te eşitledi.

Warriors'ın Orlando'ya altı sayı fark attığı bir üçüncü çeyrek, çizgiyi geçmeleri ve Chase Center'dan galibiyetle ayrılmaları için yeterli oldu.

Yılın Çaylağı seçilen Paolo Banchero Magic adına 27 sayı atıp 12 ribaunt alırken Franz Wagner 25 sayı üretti. Orlando bu sezon 19-14'lük derecesiyle Doğu Konferansında beşinci sırada yer alıyor.

Warriors ise 16-17 ile Batı'da 11. sırada ve Play-In Turnuvası'na katılma sınırında yer alıyor. Galibiyetle ayrılmalarına rağmen Dubs için her şey iyi değildi çünkü ikinci çeyrekte diz ardı kirişinden sakatlanan Gary Payton II'yi kaybettiler. Payton baldır sakatlığı nedeniyle bir ay kaçırdıktan sonra sadece ikinci maçını oynuyordu.

Payton, Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkić'e bir maç sırasında vurduğu için Aralık ayında ceza alan Green ile birlikte Golden State'in eksikler listesine girdi. Kerr maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Green ile mesaj yoluyla iletişim halinde olduğunu söylese de, Green'in planlanmış bir dönüş tarihi olmadığını ve takım tesislerinde görülmediğini söyledi.

Warriors Perşembe günü NBA şampiyonu Denver Nuggets'a konuk olurken, Magic Çarşamba günü Kings ile karşılaşmak üzere Sacramento'ya gidecek.

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Kaynak: edition.cnn.com