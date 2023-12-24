Golden State Warriors Draymond Green'in ihracının üstesinden gelerek Memphis Grizzlies karşısında 117-116 kazandı

Warriors, Green'in devre arasından kısa bir süre önce NBA kural kitabında "gereksiz ve aşırı" olarak nitelendirilen temas için tanımlanan flagrant two faul nedeniyle oyundan atılmasının ardından ikinci yarının tamamını Green olmadan oynamak zorunda kaldı.

Grizzlies forveti Brandon Clarke topu engellemek için smaç vurmaya çalışırken Green'in kolu Clarke'ın kafasına temas etti ve aynı zamanda Clarke'ın formasını tuttu.

Green'in "elinin (Clarke'ın) formasına sıkıştığını" söylediği duyulabildi, ancak resmi bir incelemenin ardından yine de oyundan atıldı.

Hakem ekibi şefi Kane Fitzgerald maçtan sonra yaptığı açıklamada faulün neden flagrant bir değil de flagrant iki olarak değerlendirildiğini açıkladı.

"İlk kısımda yüzüne ciddi bir temas vardı, ardından formasını kapıp yere atması ve havadaki savunmasız bir oyuncuya atması bunu gereksiz ve aşırı hale getirdi. İki numaralı flagrant faul cezasına yol açan da buydu," dedi Fitzgerald havuz raporunda.

Green'in yokluğunda ve yıldız oyun kurucu Steph Curry'nin faul problemine girmesiyle Warriors skor için üçüncü sınıf guard Jordan Poole'a yaslandı.

Çığır açan bir sezon geçiren Poole benchten gelerek 31 sayı atıp dokuz asist ve sekiz ribaunt yaparken Curry de 24 sayı ekledi.

Maçın son anlarında, Klay Thompson Warriors'ı öne geçiren üçlüğü attı, ancak Memphis'in ulaşmasını sağlamak için iki serbest atışı kaçırdı.

Ancak Grizzlies bu avantajı kullanamadı ve Ja Morant süre dolarken tartışmalı bir turnikeyi kaçırarak Warriors'a yedi maçlık playoff serisinin ilk maçını kazandırdı.

Poole, "Bu kazanmak için çok önemli bir maç, özellikle de [Green] erken çıkınca," dedi. "Gerçekten o cesareti bulmanız ve kendinizi toparlayıp hücumda ve savunmada kilitlenmeniz gerekiyor. O takımımızın çok büyük bir parçası ... Sahip olduğu enerjinin yerini doldurmayı başardık."

Memphis'te Morant 34 sayı, dokuz ribaund ve 10 asistle triple-double'a yakın bir performans sergilerken, Jaren Jackson Jr. 33 sayı ve 10 ribaundla oynadı.

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Ancak maçın sonucunu belirleyen, son saniyede kaçırılan o şut oldu.

Morant, "Normalde her zaman yaptığım bir turnikeyi kaçırdım," dedi.

İki takım 2. Maç için Salı günü Memphis'te karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: edition.cnn.com