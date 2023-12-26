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Gökdelenlerden mutfaklara: Ole Scheeren fast food'u yeniden keşfediyor

Ole Scheeren gazeteci Max Fraser'a Dean & DeLuca ile birlikte kurduğu fast-food konseptli kafe Stage hakkında her şeyi anlatıyor.

 and  Grigoriy Williams
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de
Scheeren,
Yerel halk tarafından
Singapur'da bir konut kompleksi olan The Interlace, 2015 yılında Dünya Mimarlık Festivali'nde Dünyada Yılın Binası seçildi.
Ödüle karar veren jüride yer alan ünlü İngiliz mimar Peter Cook binayı
'Collaborative Cloud' Avrupa'nın en büyük dijital yayınevlerinden birinin yeni genel merkezi olarak tasarlandı ve esnek ve gayri resmi çalışma alanlarından oluşuyor.
Binayı çevreleyen iki meydanı birbirine bağlayan halka açık bir geçit, Doğu ve Batı Almanya arasındaki eski sınırın izini sürmektedir.
Ole Scheeren'in MahaNakhon'u yıl sonunda tamamlandığında Bangkok'un siluetini belirleyen en yüksek gökdelen olacak.
Ekstrüzyona uğramış bir kare şeklini temel alan binanın merkezi kulesi yükseliyor ve çok sayıda küçük ölçekli geometrik ekstrüzyonu birbirine bağlayarak bitmemiş bir bina ya da devam eden bir Jenga oyunu görüntüsü yaratıyor.
Çalışmalarının çoğu Asya'da olmasına rağmen Scheeren, Kanada'nın Vancouver kentinde karma kullanımlı bu yüksek konut binasını tasarladı. Bina tasarımı, yatay yaşamı ince bir kuleye dahil etmeyi amaçlıyor.
Scheeren bina için
Kule Vancouver'da inşa edilecektir. Çıkıntılı üç boyutlu birimlerinin su, park ve şehir manzaralarını en üst düzeye çıkarması amaçlanmıştır.
Scheeren sadece gökdelenleri dönüştürmekle kalmıyor. Bu yüzen Takımada Sineması, 2012 yılında Tayland'ın Film on the Rocks Festivali için tasarlanmıştır.
Tasarımında yerel balıkçıların yüzen ıstakoz çiftlikleri inşa etmek için kullandıkları tekniklerden esinlenilmiştir.
Konuklar tekneyle Kudu Adası'ndaki Nai Pi Lae lagününün sularına monte edilmiş modüler bir yapı olan yüzen sinemaya götürüldü ve kayaların içine yerleştirilmiş bir ekrana yansıtılan bir film izledi.
Sanat müzesi ve müzayede evini bir arada barındıracak olan Guardian Sanat Merkezi, Pekin'in ünlü Yasak Şehri yakınlarında 2017 yılında tamamlanacak. Çin'in en eski sanat müzayede evi için tasarlanan bu hibrit mekânda çeşitli restoranlar ve 120 odalı bir otel de yer alacak.
Bina, geleneksel Çin malzemeleri, renkleri ve dokularını kullanarak kendisini çevredeki tarihi avlular ve ara sokaklar arasında konumlandırmayı amaçlamaktadır. Dış cephede Çin sembolleri yer alırken, sivil toplum ve değerleri temsil eden büyük boy tuğlalar binanın üst halkasını oluşturacak.
Scheeren, Malezya-Singapur ortak girişimi için ikiz kuleli, karma kullanımlı, yüksek katlı bir geliştirme olan DUO'yu tasarladı. Mimar, binaların yarattıkları alanlarla tanımlanmasını amaçlamıştır.
İki kule, Singapur'un ticari koridorunu şehrin tarihi Kampong Glam bölgesine bağlayan gelişimin merkezinde bir
Scheeren,
Kuala Lumpur'un ünlü Petronas İkiz Kuleleri'nin yanında yer alan Angkasa Raya kulesi tamamlandığında 268 metre yüksekliğinde olacak ve ortasında dört katlı tropik bir bahçeye ev sahipliği yapacak.
Mimar Ole Scheeren gökdelenlerle nasıl hikayeler inşa ediyor?

Gökdelenlerden mutfaklara: Ole Scheeren fast food'u yeniden keşfediyor

Alman mimar daha çok gökdelenleri dönüştürmesiyle tanınsa da, bu kez Scheeren, ziyaretçilerin şefleri iş başında izleyebilecekleri ve ustalıkla hazırlanmış kaliteli yiyecekler sipariş edebilecekleri bir açık mutfak tasarlayarak ölçeği küçülttü.

Scheeren gazeteci Max Fraser'a "Bu, malzemeleri kutlamak, yemek yapımını kutlamakla ilgiliydi" dedi. "Bu, yiyecek üreten bir makine, ancak (bunu) son derece insani ve insanlarla etkileşimli bir şekilde yapıyor."

CNN Style'ın Design Miami haberinin geri kalanına buradan ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: edition.cnn.com

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