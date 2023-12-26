Mimar Ole Scheeren gökdelenlerle nasıl hikayeler inşa ediyor?

Gökdelenlerden mutfaklara: Ole Scheeren fast food'u yeniden keşfediyor

Alman mimar daha çok gökdelenleri dönüştürmesiyle tanınsa da, bu kez Scheeren, ziyaretçilerin şefleri iş başında izleyebilecekleri ve ustalıkla hazırlanmış kaliteli yiyecekler sipariş edebilecekleri bir açık mutfak tasarlayarak ölçeği küçülttü.

Scheeren gazeteci Max Fraser'a "Bu, malzemeleri kutlamak, yemek yapımını kutlamakla ilgiliydi" dedi. "Bu, yiyecek üreten bir makine, ancak (bunu) son derece insani ve insanlarla etkileşimli bir şekilde yapıyor."

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Kaynak: edition.cnn.com