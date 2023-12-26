'God Forbid' Falwell'in seks skandalını 'havuz çocuğu'nun bakış açısından yeniden ele alıyor

İlk medya hesaplarında "havuz çocuğu" olarak gösterilen Granda ve kız kardeşi Lilia, onu safça Jerry Falwell Jr. ve eşi Becki'nin hareketli yaşam tarzına kapılmış, eski Liberty Üniversitesi varisi ve eşiyle lüks bir Miami otelinde içki servisi yaparken tanışmış olarak tasvir ediyor.

Granda, Becki Falwell ile uzun bir ilişki yaşamaya devam etti ve kocasının başından beri bu anlaşmadan tamamen haberdar olduğunu ve kısmen karısını mutlu etmek için Granda'ya gayrimenkul fırsatları yaratmaya çalıştığını iddia etti.

Granda, "Üzerimde garip bir psikolojik baskıları vardı" derken, kız kardeşi - kardeşinin o zamanki eylemleri hakkındaki şüphelerine atıfta bulunarak - onun için finansal kapılar açılmaya başladığında, "Bu şey ne kadar garip başlasa da, belki iyi bir şeye dönüşür diye düşündüm" diyor.

Başlığın da açıkça ortaya koyduğu gibi, durum böyle değildi ve tüm hikaye Falwell'in Evanjelik bir lider olarak sahip olduğu siyasi nüfuz ve 2016 başkanlık kampanyası sırasında o zamanki aday Donald Trump'a verdiği önemli destek le karmaşık bir hal alıyor.

Yönetmen Billy Corben, "Cocaine Cowboys" ve "The U. " da dahil olmak üzere Sunshine eyaleti ve renkli aşırılıkları etrafında bir belgesel bütünü oluşturdu. "God Forbid", Corben'i aynı alana yerleştiriyor ve olayı görselleştirmek için arsız dramatik canlandırmalar kullanırken, ayrıntıları detaylandırmak için de dış ses röportajları yapıyor.

"Tanrı Korusun" ayrıca Liberty'nin Jerry Falwell Sr. yönetiminde kuruluşunun tarihini, genç Falwell'in bu imparatorluğun veliahtı olarak biraz rahatsız edici rolünü ve siyasi bir toplanma noktası olarak kürtaj konusu etrafında Evanjelik hareketin daha geniş evrimini açıklamak için dolambaçlı yollara sapıyor.

Granda sempatik bir şekilde tasvir edilmiş, olaylarla ilgili anlattıklarını desteklemek için çok sayıda kısa mesajın yanı sıra - her ikisine göre ayrıntıları paylaştığı - kız kardeşinden gelen bilgiler de kullanılmış. Hırslı olduğunu ancak yaşlı Falwell'lerle uğraşırken, onların parası ve bağlantıları karşısında gözlerinin kamaştığını itiraf ediyor. (Falwell'ler belgesel için röportaj yapmayı reddettiler).

"God Forbid" aynı zamanda elini fazla oynatmayarak, hikayeyi giderek daha popüler hale gelen belgesel formatına genişletmek yerine nispeten kısa bir paket halinde anlatırken, ana skandalı ayrılmaz bir şekilde bağlantılı hale geldiği siyasi gelgitlerle ilişkilendirdiği için de puan kazanıyor.

Jerry Falwell 2020 yılında Liberty'den istifa ederek Becki Falwell'in Granda ile olan ilişkisini kabul etti ancak kendisinin "bu işe karışmadığını" belirtti. Ayrıca Granda'nın çifte şantaj yapmaya çalıştığını iddia etmiş, Granda ise bu suçlamayı reddetmiştir.

"God Forbid" açıkça Granda'ya hikayesini anlatması için dostane bir forum sağlıyor ve 15 dakikalık şöhretinin diğer tarafından nasıl çıktığını da içeriyor. Kız kardeşinin umduğu gibi, yapımcılara görünüşte karşı konulmaz bir konu sağlaması açısından bu onun için "iyi bir şeye" dönüştü mü, kesinlikle onlar için dönüştü.

"God Forbid: The Sex Scandal that Brought Down a Dynasty" 1 Kasım'da Hulu'da gösterime giriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com