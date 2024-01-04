GM, Toyota'dan unvanı geri alarak Amerika'da en çok otomobil satan şirket oldu

GM (GM) Çarşamba günü ABD'de 2,3 milyon araç sattığını bildirdi. Bir yıl öncesine göre %41 artış gösteren güçlü dördüncü çeyrek satışları, %13 düşüş yaşadığı 2021'de sattığı 2,2 milyon ABD aracına kıyasla yılı yaklaşık %3 artışla kapatmasını sağladı.

Bu arada, 2021'de en çok satış yapan şirket olan Toyota (TM), dördüncü çeyrek satışlarında %13'lük bir artış kaydetmesine rağmen, tüm yıl satışları yaklaşık %10 düşerek 2,1 milyona geriledi.

Son iki yılın her birinde, sektör genelindeki otomobil satışları, tüketicilerin istediği otomobil ve kamyonları üretmek için gereken başta bilgisayar çipleri olmak üzere parça sıkıntısı nedeniyle sınırlandı. Bu hafta içinde sektör genelinde nihai satış sonuçları açıklandığında ABD'deki toplam yeni araç satışlarının 14 milyon aracın biraz altına düşmesi bekleniyor.

Bu, ülkenin on yıldan uzun bir süre önce Büyük Durgunluk'tan yeni yeni çıkmaya başlamasından bu yana görülen en düşük satış toplamı olacak. GM ve Chrysler'in iflasını açıkladığı ve federal kurtarma paketlerini aldığı 2009 yılında satışlar 10,5 milyonla dibe vurmuş ve sektör satışlarının 14 milyonun altına düştüğü son yıl olan 2011'de 12,7 milyona tırmanmıştı.

Satışlar, pandeminin hem ekonomiyi hem de tedarik zincirlerini altüst etmesinden önceki yıl olan 2019'da 17 milyon olmuştu.

Tahminlerin çoğu, tedarik zinciri sorunlarının iyiye gittiğini ve bunun otomobil üreticilerinin 2023'te üretimi artırmasına izin vermesi gerektiğini söylüyor. Bunun kanıtı olarak da, yüksek otomobil fiyatları ve artan faiz oranlarının alıcılar için geçmişe kıyasla daha pahalı hale getirmesine rağmen, dördüncü çeyrekte yılın başlarına kıyasla daha iyi satışların gerçekleştiğine işaret ediyorlar.

Bu da onları bu yıl satışlarda yine 14 milyon aracın biraz üzerinde mütevazı bir artış öngörmeye yöneltti.

Ancak birçok uzman, satışların artacağı yönündeki tahminlerinin ABD ekonomisinin resesyona girmemesine ve bunun yerine daha yavaş bir büyüme yaşamasına bağlı olduğu konusunda uyarıyor. Ekonomiye ne olacağına dair belirsizliğin otomobil satışlarının görünümünü önceki yıllara göre çok daha belirsiz hale getirdiğini söylüyorlar.

"On yıllardır otomobil piyasasına ilişkin tahminlerde bulunuyorum. Önümüzdeki yıl en zorlu yıl olacak," diyor Cox Automotive'in baş ekonomisti Charlie Chesbrough. "Normalde ne yöne gideceği konusunda bir fikrimiz vardır. Ancak bu yıl yukarı ya da aşağı yönlü olabilir."

Ekonomi tökezlese bile önümüzdeki yıl yeni otomobil satışlarını destekleyen bir dizi faktör var. Bunlardan biri, otomobil üreticilerinin düşük fiyatlı filo satışları için mevcut araç arzını sınırlandırması ve ellerindeki araçların tamamını ya da neredeyse tamamını tüketicilere satması nedeniyle araç kiralama şirketlerinin son iki yıldır ihtiyaç duydukları yeni araç arzını satın alamamasıdır.

Edmunds'un içgörü direktörü Ivan Drury, "Kiralama şirketleri alışkın oldukları alımların yarısıyla çalışıyorlar" dedi.

Drury, otomobil üreticilerinin tüketici talebinde zayıflık görmeye başlaması halinde, arzdan daha fazla talebin olduğu son yıllarda sunmak zorunda kalmadıkları düşük faizli finansman da dahil olmak üzere teşvikleri geri getirebileceklerini söyledi.

"Son zamanlarda teşvikler neredeyse hiç yok" dedi.

Şimdiye kadar talep hala güçlü, çünkü istedikleri aracı bulamadıkları için alımlarını erteleyen potansiyel alıcılardan gelen bastırılmış talep var. Ancak hem Drury hem de Chesbrough, yüksek ortalama fiyatların ve yüksek faiz oranlarının alıcıları şimdiden piyasanın dışına ittiğini söylüyor.

Ekonomideki bir dönüş, özellikle de tarihsel olarak düşük işsizlik oranları yükselmeye başlarsa, yeni otomobil satışlarının hızla düşmesine neden olabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com