Glynn Simmons 48 yıl hapis yattıktan sonra masum ilan edildi - bu sürenin en uzun süre hapis yatan kişi olduğuna inanılıyor

"Bu çok uzun zamandır beklediğimiz bir gündü. Sonunda geldi," diyen 70 yaşındaki Glynn Simmons, yerel haber kuruluşu KFOR'a göre, Oklahoma Bölge Mahkemesi yargıcının kendisini resmen suçsuz ilan ettiği duruşmanın ardından gazetecilere konuştu.

"Bugün nihayet adaletin yerini bulduğunu söyleyebiliriz," dedi. "Ve ben mutluyum."

Simmons mahkumiyetinin ardından 48 yıl, bir ay ve 18 gün hapis yattı ve bu ona korkunç bir ayrıcalık kazandırdı: National Registry of Exonerations'a göre, ABD'de haksız yere en uzun süre hapis yatan mahkum oldu. 1989'a kadar uzanan beraat kararlarını takip eden ve kataloglayan sicile göre, haksız yere hapsedilmenin ortalama süresi dokuz yıldan biraz fazla.

Simmons'ın avukatlarından Joe Norwood Perşembe günü CNN'e verdiği röportajda "Açıkçası çok mutluyuz" dedi. "Adının temize çıkarılmasından, masum olduğundan ve bunu yapmadığından dolayı kendini haklı hissetti. Tüm çabalarımız onun için sonuç verdiği için çok mutluyum."

Simmons Temmuz ayında kefaletle serbest bırakılmış, yargıç Oklahoma Bölge Savcısının talebi üzerine 1975 tarihli kararı ve cezayı iptal etmiş, savcı yaptığı basın açıklamasında ofisinin Simmons'ın savunma avukatlarından Brady ihlali olarak adlandırılan delillerin saklandığını tespit ettiğini belirtmişti.

Eylül ayında Bölge Savcısı Vicki Behenna, kısmen fiziksel kanıt eksikliğine işaret ederek yeniden yargılama istemeyeceğini açıkladı.

Simmons'ın dört yıldan fazla süren çilesi Salı günü Yargıç Amy Palumbo'nun kendisine karşı açılan davayı önyargılı olarak reddeden değiştirilmiş kararıyla resmen sona erdi.

Palumbo kararında, "Bu Mahkeme, Bay Simmons'ın söz konusu davada mahkum edildiği, cezalandırıldığı ve hapsedildiği suçun, daha hafif suçlar da dahil olmak üzere, Bay Simmons tarafından işlenmediğini açık ve ikna edici kanıtlarla tespit etmiştir" dedi.

CNN, hakimin masumiyet beyanına ilişkin yorum için savcıya ulaştı.

Eyalet yasaları tazminatı 175,000 dolarla sınırlıyor

Bölge savcılığı ve Ulusal Aklanma Siciline göre Simmons, 30 Aralık 1974 tarihinde bir içki dükkanı soygunu sırasında Carolyn Sue Rogers'ı öldürmekten başka bir adamla birlikte mahkum edildiğinde henüz 22 yaşındaydı.

Sicile göre, savcılığın duruşmadaki iddiası, soygun sırasında başından vurulan 18 yaşındaki bir kadının ifadesine dayanıyordu.

Günler sonra polis tarafından sorgulanan kadın pek bir şey hatırlamadığını söyledi. Ancak duruşma sırasında kadın, Simmons ve diğer sanığı teşhis ettiğini söyledi. Kayıtlara göre, aslında sekiz ayrı sıralama sırasında dört kişiyi daha teşhis etmiş olmasına rağmen, başka hiçbir şüpheliyi teşhis etmediğini ifade etti.

Norwood, bunların hiçbirinin Simmons ya da diğer sanık olmadığını söyledi.

Duruşmada Simmons soygun sırasında Oklahoma'da bile olmadığını ifade etti: Harvey, Louisiana'da olduğunu ve bilardo oynadığını söyledi. Kayıtlara göre birkaç tanık da onu o gün ve ertesi gün Harvey'de gördüklerini ifade etti.

Bölge savcılığının haber bültenine göre, Simmons ve diğer sanık nihayetinde suçlu bulundu ve önce idama mahkum edildi. Registry'nin açıklamasına göre, Yüksek Mahkeme 'nin keyfi ve düzensiz uygulama nedeniyle idam cezasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesi sonucunda cezaları daha sonra müebbet hapis cezasına çevrildi.

Bölge savcılığı, Simmons'ın eş sanığının 2008 yılında şartlı tahliye edildiğini söyledi.

Sicil Dairesi, Simmons'ın yıllar boyunca masumiyetini koruduğunu söyledi. Sonunda özel bir dedektif, 18 yaşındaki tanığın başka kişileri de teşhis ettiğini ve teşhislerinden emin olmadan önce bir gece boyunca düşündüğünü gösteren bir rapor buldu. Norwood ve Sicil Dairesi, bu raporun Simmons'ın duruşması sırasında savunma avukatlarıyla hiç paylaşılmadığını söyledi.

Norwood CNN'e yaptığı açıklamada, Simmons ve avukatlarının haksız yere hapsedildiği süre için bir miktar tazminat alabileceğini umduklarını söyledi.

Salı günkü kararın, Oklahoma'da 175.000 dolarla sınırlandırılmış olan bu tazminatı arama sürecini başlatmalarına izin verdiğini söyledi. Norwood, ancak bunun bir garantisi olmadığını ve bunun için mahkemede mücadele etmeleri gerekebileceğini de sözlerine ekledi.

Norwood, bu arada Simmons'ın GoFundMe aracılığıyla mali yardım aradığını, yaklaşık elli yıl boyunca geçimini sağlamak için kullanabileceği becerileri kazanamadığını ve tek gelir kaynağının bu olduğunu söyledi. Bunun da ötesinde Simmons'a dördüncü evre kanser teşhisi kondu ve kemoterapi görüyor.

"Norwood, "Sağlık durumu, 70 yaşında olması ve kendi geçimini sağlama becerisinin elinden alınmış olması arasında, insanların yardımına ihtiyacı var" dedi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com