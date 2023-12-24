Glen Kamara: Rangers, orta saha oyuncusunun 'ırkçı' bir şekilde yuhalanması üzerine resmi şikayette bulunacak

Finlandiyalı orta saha oyuncusu Mart ayında Slavia Prag defans oyuncusu Ondřej Kúdela tarafından ırkçı tacize uğradığını iddia etmiş ve Kúdela UEFA'dan 10 maç men cezası almıştı. Bunun sonucunda Çek Cumhuriyeti adına Euro 2020'de oynama şansını kaçırdı.

Rangers bu maç için Prag'a döndüğünde, başta Kamara olmak üzere siyah oyuncular topa dokunduğunda seyirci yüksek sesle yuhalamaya başladı.

Sparta'nın Letna Stadyumu, taraftarların Monaco'lu Aurelien Tchouameni'ye ırkçı tezahüratlar yöneltmesi üzerine UEFA'nın kulübe yaptırım uygulamasının ardından bu maç için taraftarlara kapatılacaktı.

Ancak UEFA, Perşembe günkü maça 10.000'den fazla çocuğun, yanlarında bazı yetişkinlerle birlikte katılmasına izin verdi.

25 yaşındaki oyuncu 74. dakikada oyundan atıldı.

Gerrard maçtan sonra yaptığı açıklamada - maç sırasında Kamara topa dokunduğunda yuhalandığını duymamış olsa da - "şaşırmadığını" söyledi.

"Eğer durum buysa ve gerçek buysa, açıkçası çok hayal kırıklığı yarattı. Ancak şaşırmadım çünkü kapalı kapılar ardında oynamamızın bir nedeni var ve bu yerde ilk kez sorunlar yaşanmıyor," dedi.

Liverpool ve İngiltere'nin eski uluslararası oyuncusu ayrıca futbolun yönetim organlarının ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmek için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

"Yetkililer yeterince şey yapmıyor. Bu gece cezanın para cezası olması ve kapalı kapılar ardında, kimsenin önünde oynamamanız gerekiyordu" dedi.

"Tamam, maçta çocuklar var, bunu anlıyorum ama salonun neredeyse tamamı dolu, bu yüzden kapalı kapılar ardında oynayarak ceza almıyorlar. Maçı kaybetmemizin nedeni bu değil ama benim fikrim, eğer birine ceza verecekseniz, cezanın tamamını uygulayın. Boş stadyum, para cezası ve daha fazlası."

Gerrard Cuma günkü basın toplantısında görüntüleri tekrar izlediğini ve Rangers'ın UEFA'ya şikayette bulunacağını doğruladı.

"Maçı sesli olarak tekrar izlediğim için artık tamamen farkındayım. Aslında maç sırasında bunun farkında olmadığıma şaşırdım. Glen Kamara ile konuştum. Bu konuşma gizli kalacaktır. Glen'in durumu iyi... Eminim o da benim gibi hayal kırıklığına uğramıştır" dedi.

"Bence artık yetkililerin ve kulübün devreye girip bu konuyu bizden uzaklaştırmasının zamanı geldi, böylece Pazar günkü maça odaklanabiliriz ... Bu tür şeyler çok sık gündeme geliyor ve ne yazık ki cezalar yeterli değil.

"Bana Rangers'ın konuyu UEFA'ya taşıyacağı söylendi. Bence bu çoktan gerçekleşti. Çarklar çoktan dönmeye başladı. Ben de bunun böyle olması için elimden geleni yapacağım."

Sparta Prag ırkçılık iddialarına "Çocuklarımızı istismar etmeyi bırakın!" başlıklı güçlü bir açıklamayla yanıt verdi.

"Bir maçtan sonra masum çocukların saldırıya uğramasını izlemek ve asılsız ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalmak kesinlikle inanılmaz. Çocuklara internet ve medya üzerinden hakaret etmek kabul edilemez, çaresiz ve gülünçtür" denildi.

"Sosyal medyada Çek Cumhuriyeti'ne, vatandaşlarına ve hatta çocuklarına karşı eşi benzeri görülmemiş yabancı düşmanı ifadeler görüyoruz," diye devam etti. "Çocukların davranışlarını yanlış tanımlıyor, ırkçılığın ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan altı yaşındaki çocukların duygularını ifade etmelerini yargılama hakkını kendinizde görüyorsunuz. Bu bir terbiyesizliktir."

CNN yorum için UEFA'ya ulaşmıştır.

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Çek Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek attığı bir tweet 'le İngiliz Büyükelçisiyle durumu konuşacağını söyledi.

"Bu kadar yeter! Medyada ve internette Çek çocuklarına yönelik iğrenç hakaretlerin futbolda yeri olmadığı gibi [İngiltere ve Çek Cumhuriyeti] arasındaki iyi ilişkilerde de kesinlikle yeri yoktur. Durumu görüşmek üzere Pazartesi günü İngiliz Büyükelçisini çağıracağım."

Kamara'nın avukatı Aamer Anwar, Sky Sports News'e yaptığı açıklamada Sparta Prag'ı eleştirdi : "Sparta Prag'ın stadyumu kapattığını duyduğumda hem Glen'in hem de diğer Siyah oyuncuların herhangi bir taciz ya da ırkçılığa maruz kalmayacağını ve sadece futbol oynamaya devam edebileceklerini ummuştum.

"Ancak bu akşam Çek tarafı için bir utanç kaynağı olmalı ki, taraftarlarının yasaklanmasına rağmen stadyumun 10.000 okul çocuğuyla dolu olması pek bir şey değiştirmedi.

"Bu çocukların büyük bir kısmı Glen'in topa her dokunuşunu, Rangers'ın diğer siyahi oyuncularıyla birlikte yuhaladı. Bu gece bir kez daha Prag'ın ırkçılıkla ilgili ciddi bir sorunu olduğunu ve UEFA'nın her zamanki gibi ortalıkta görünmediğini gösterdi.

"Glen ve Rangers oyuncuları tam bir klas örneği sergilediler ancak hiçbir oyuncu işinde ve Avrupa sahnesinde bununla yüzleşmek zorunda kalmamalı."

Aleks Klosok bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com