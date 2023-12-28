Gıda israfını azaltmak gezegen ve cüzdanınız için iyidir. İşte bunu daha etkili bir şekilde nasıl yapacağınız

Gıda israfından etkilenen sadece kişisel bütçelerimiz değil, aynı zamanda süregelen iklim krizine de katkıda bulunuyor. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın 2021 raporuna göre, Amerika'da her yıl yenmeyen gıdalar nedeniyle israf edilen yıllık su ve enerji miktarı 50 milyon eve enerji sağlamaya yetecek kadardır ve gıda israfı nedeniyle üretilen sera gazı miktarı 42 kömürlü termik santralin karbondioksit emisyonuna eşdeğerdir.

Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri'nin 2020 raporuna göre, evde temel sorun çok fazla gıda satın almamız ve daha sonra bozulma, bozulma algısı, malzemelerin "gıda tercihlerine uymaması" veya bunları hazırlayamamamız nedeniyle çok fazla yiyecek atmamızdır.

Gıda sistemi içinde israfa katkıda bulunan faktörlerin tüketici davranışlarımızdan çok daha fazla olduğu doğrudur. Columbia Üniversitesi Teachers College'da beslenme eğitimi alanında doçent olan Pamela Koch, "Bu bir tüketici sorunundan çok daha büyük bir sorun" diyor.

Ancak bu, kişisel çabalarımızın hala bir etkisi olamayacağı anlamına gelmiyor. Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda çevre sağlığı ve mühendisliği doçenti ve Ulusal Akademiler raporunun ortak yazarlarından biri olan Roni Neff, "Tüketicilerin yapabileceği çok şey var" dedi.

Neff, sürecin "neyi attığımızı ve buna neyin yol açtığını fark etmekle" başladığını söyledi. "Kendi alışkanlıklarımızı ve evlerimizde neler olup bittiğini anlarsak," diye devam eden Neff, bir sonraki adımın "gıda israfını önlemeyi mümkün olduğunca kolaylaştırmak için [çevremizi] nasıl düzenleyeceğimizi bulmak" olduğunu söyledi.

İşte gıda israfını azaltmak ve bu süreçte birkaç dolar tasarruf etmek için uzman stratejileri.

Ani gıda alımlarını engelleyin

İlk adım markette acımasız bir dürüstlükle başlar.

Neff, "Ben bir halk sağlığı çalışanıyım, bu yüzden zorluklardan birinin daha sağlıklı olmak istememiz olduğunu söyleyebilirim ve bu konuda en çok markete girip tüm o ürünleri gördüğümüzde vizyon sahibi oluyoruz" dedi. Bununla birlikte, "gerçekte ne yiyeceğimiz konusunda gerçekçi olmak" ve boşa harcanan ürünlerin kimsenin sağlığına yardımcı olmadığını kabul etmek önemlidir.

Ayrıca, çabuk bozulan gıdalarda ve diğer toplu alımlarda bir alana bir bedava fırsatları, yalnızca satın aldığımız tüm gıdaları tüketeceksek bütçemiz için iyidir. Neff, "Satışlar bizi ihtiyacımızdan fazlasını almaya ikna ediyor," dedi. "Eğer atacaksak bu bir tasarruf değildir."

Büyük boy tavuk göğsü paketini veya büyük boy yaban mersini kabını market sepetinize eklemeden önce, kendinize bunlarla ne yapacağınızı bilip bilmediğinizi sorun. İşte burada bir yemek planı devreye girer.

Yemek planlamasını ve artıkları kucaklayın

Yemek planlaması birçok aile için zor bir engel olabilir, ancak çoğu alışkanlığın kalıcı hale gelmesinde olduğu gibi, haftada birkaç öğünle başlayıp oradan devam edebilirsiniz. Koch, "Biraz planlama yapmak sonuçta zaman ve para tasarrufu sağlar," diyor. "Büyük bir getiri için küçük bir yatırımdır."

Koch, her evdeki ana aşçı/yemek hazırlayan kişinin "önünüzdeki haftayı ve ailenizde neler olup bittiğini düşünerek" işe başlamasını öneriyor. Evde kaç akşam yemeği yeneceğini ve spor ve müzik antrenmanları ve iş gezileri gibi kaç yükümlülüğün öğünleri etkileyeceğini not ederek bu şekilde plan yapıyor.

Yemek planlamasını kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek birkaç faktör var.

Koch'un deyimiyle, "sadece bir tarif için, başka ne yapacağınızı bilemediğiniz için öylece duran" bir malzemeyi satın almak yerine, evinizde birden fazla yemekte kullanılabilecek "go-to malzemeler" bulundurun. Aileniz Tex-Mex yemeklerini seviyorsa, tortilla, soğan, salsa, fasulye gibi malzemeler ve kimyon, kekik, sarımsak ve acı biber tozu gibi temel baharatlar bir yemek oluşturmak için her zaman elinizin altında olabilir.

"Bir kere pişir, iki kere ye" mantığı da yemek planlama yükünü hafifletmeye yardımcı oluyor. Koch, "Ben artık yemeklerin kraliçesiyim çünkü bu doğrudan gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor ve çok zaman kazandırıyor" dedi. "Bazen yemek artığı kalacağını bildiğim için iki gün üst üste yemek yaparım."

Ardından, halihazırda elinizde olanların envanterini tutun. Konserve fasulye, makarna ve tahıl gibi kilerdeki tüm yemek yapı taşlarının ve sebze, protein ve dondurulmuş porsiyon artıkları gibi dondurucudaki yiyeceklerin bir listesini tutmak, size nelerin mevcut ve kullanıma hazır olduğunu hatırlatacaktır. Yemek fikirleriniz tükendiğinde listeye bakın.

Son olarak, ailenizde yemek artıkları ve mevcut yiyecekler konusunda "buzdolabı körlüğü" varsa, sizin için neyin en iyi olduğunu görmek için bu stratejileri deneyin.

Mutfakta bir rulo ressam bandı ve bir Sharpie kalemi bulundurun ve tüm kapları pişirildikleri ve buzdolabına girdikleri tarihlerle etiketleyin. "İlk giren ilk çıkar" kuralını kullanarak eski ürünleri buzdolabının ön tarafına daha yakın tutun ya da önce yenecek yiyecekler için belirli bir raf belirleyin.

Mevcut artıkları ve/veya taze ürünler gibi belirli bir tarihe kadar tüketilmesi gereken malzemeleri listelemek için buzdolabının üzerine belirgin bir şekilde manyetik bir beyaz tahta yapıştırın.

Teknoloji meraklıları için Fridge Tracker, Fridge Hero ve CozZo gibi uygulamalar size buzdolabınızda ne olduğunu ve artan yemekleri ne zaman yemeniz gerektiğini hatırlatabilir.

'Son kullanma' tarihlerinin gerçekte ne anlama geldiğini anlayın

Gıda ambalajları üzerindeki tarihlerin, devlet tarafından zorunlu kılınmış, kesin ve hızlı bir son kullanma tarihi olduğu yaygın bir yanılgıdır. Neff, "son kullanma tarihi" ve "son satış tarihi" gibi tarih etiketlerinin, söz konusu gıdanın bu tarih geçtikçe aniden bozulacağı veya bizi hasta edeceği anlamına gelmediğini açıkladı.

ABD Tarım Bakanlığı'na göre, bebek mamaları dışında, gıda ürünlerinin tarihlendirilmesi federal yasalar tarafından zorunlu tutulmamaktadır ve bu gönüllü tarihler, güvenlik değil gıda kalitesi için bir ölçüt olarak tasarlanmıştır.

Neff, "Standart gönüllü olduğu için tutarlı değil," diyor ve bu nedenle "son kullanma tarihi", "son kullanma tarihi" ve "son kullanma tarihi" gibi terimlerin tüketici için kafa karıştırıcı olabileceğini söylüyor.

"'En iyi kullanım tarihi', bu noktadan sonra kalitenin düşebileceği anlamına gelir," diye açıkladı. Söz konusu gıda uygun şekilde saklandığı (yani, uygun soğutma önerilerine uyulduğu) veya ağzı kapalı ve kullanılmamış olduğu sürece, paketin üzerindeki tarih takvimde işaretlendikten sonra atılmasına gerek yoktur.

Kompostlama hapisten bedava çıkış kartı değildir

Uzmanlar, kompostlamanın fazla gıdayı çöpe atmak için bir bahane olmadığı konusunda uyarıyor. Kompost, gıdanın yetiştirilmesi, işlenmesi ve taşınması için kullanılan işgücü, su ve yakıt gibi halihazırda yatırım yapılmış kaynakları israf ettiği için hala bir tür gıda israfıdır.

Ancak zaman kaybı da değildir. "Evde yemek pişiriyorsanız, hala kullanılmayan pek çok gıda artığı var." Koch şunları söyledi. "Kompostlama yapmaya değer - birçok düzeyde işe yarıyor."

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'na göre, 2018 yılında 2,6 milyon ton gıda atığı çöp sahasına gitmek yerine kompostlaştırıldı. ABD'deki birçok şehirde artık kendi kompost kutularına sahip olmak istemeyen haneler için kompost toplama ya da bırakma programları mevcut.

Neff, "Eğer iyi durumda olan bir yiyeceğiniz varsa, önce onu yemenin bir yolunu bulmalısınız" dedi.

Çoğu gıda kileri ticari olmayan mutfaklardan hazır gıda bağışlarını kabul etmezken, ev bahçıvanları taze ürün bağışında bulunabilirler. Neff, ihtiyaç fazlası ürünleri kabul eden yerel gıda kilerlerini bulmak için bir kayıt kaynağı olan Ample Harvest'ı öneriyor.

Casey Barber bir yemek yazarı, sanatçı ve Good. Yemek. Hikayeler.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com