Giannis Antetokounmpo'nun muhteşem alley-oop'u ve triple-double'ı ile Bucks 1. Maçta Celtics'i devirdi

Pazar günü Boston'da oynanan maçın dördüncü çeyreğinde Antetokounmpo, savunmacılar üzerine çullanmışken top sürmeye başladı ve bir takım arkadaşı bulmakta zorlanıyordu.

Ancak 'Greek Freak' spekülatif bir şut denemek ya da pas vermek yerine potaya doğru döndü ve topu pota arkalığından fırlatarak tek başına alley-oop'u tamamladı.

Bu patlayıcı atletizm gösterisi Milwaukee Bucks'a dördüncü çeyreğin sonlarında 94-78'lik bir üstünlük sağladı ve takımın yedili playoff serisinin ilk maçında Boston Celtics karşısında aldığı 101-89'luk galibiyetin en önemli anı oldu.

Kendisine bu heyecan verici an sorulduğunda, iki kez MVP olan oyuncu bunun kendisini sıkıştığı yerden kurtarma yöntemi olduğunu söyledi.

"Ne gördüm? Top bendeydi ve şöyle dedim: 'Oh, kahretsin. Sıkışacağım," dedi Antetokounmpo medyaya.

"Topu arkalığa fırlattım" dedi. "Tanrı bana zıplama yeteneği bahşettiği için çok şanslıyım. Topu tekrar almak için iyi bir sıçrayış yaptım ve oyunu bitirebildim."

Tüm akşam Celtics için bir tehdit olduğunu kanıtlayan 27 yaşındaki oyuncunun zaten etkileyici olan öne çıkanlar listesine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Kariyerinin ikinci sezon sonrası triple-double'ını 24 sayı, 13 ribaunt ve 12 asistle yaptı.

Bucks koçu Mike Budenholzer, Antetokounmpo'nun solo alley-oop'unu takdir ettiğini göstererek, bunun "sadece saf yetenek, sadece saf içgüdü" olduğunu söyledi.

"O harika bir oyuncu. Eşsiz, özel ve zamanında şeyler yapıyor," dedi Budenholzer. "Bizim tarafımızda olduğu için mutlu olduğunuz oyunlardan biri de bu."

Jrue Holiday 25 sayı ve 10 ribauntla oynarken son şampiyon Bucks, playoffların son turunda Brooklyn Nets'i süpüren Celtics'i durdurmak için fiziksel savunmasını kullandı.

Celtics'in iki yıldızı Jayson Tatum ve Jaylen Brown sırasıyla sadece 21 ve 12 sayı atabildiler ve maçta 10'da 31 şut isabetiyle oynadılar.

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Bucks'ın uzunluğu ve fizikselliği Celtics'i potaya yaklaştırmazken, Boston 50 üçlük atıp sadece 18'ini sayıya çevirdi ve takım olarak sahadan %33,3 ile şut attı.

"Ofansif olarak en iyi gecemiz değildi. Yeterince iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum," dedi Celtics koçu Ime Udoka. "Bu kadar kötü şut attığımız bir maçı 12 sayı farkla kaybetmek bizim için iyiye işaret. Bir bakıma, hücum açısından bu fiyaskoyu aradan çıkarmak iyi oldu."

Takımlar Salı günü 2. Maç için tekrar Boston'da karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: edition.cnn.com