Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks'ı Brooklyn Nets karşısında 120-119'luk dramatik bir galibiyete taşıdı

'Greek Freak' 39 dakika sahada kaldığı maçta 44 sayı atıp 14 ribaunt aldı ve altı asist yaparak takımının New York'ta 120-119 galip gelmesini sağladı.

27 yaşındaki oyuncu 21 şutunun 14'ünü sayıya çevirerek Hall of Famer Kareem Abdul-Jabbar'a ait olan 14,211 sayılık franchise rekorunu geride bıraktı.

Antetokounmpo maçı uzatmaya götürdü ve normal sürenin bitimine 18.7 saniye kala attığı üçlüğün ardından uzatmanın bitimine üç saniye kala eşitliği bozan serbest atışları sokarak rekoru kırdı.

"Anlatıyı değiştiriyorum," dedi ve rekoru ne zaman kırdığının farkında olmadığını iddia etti. "Sadece smaç vuran ve koşan bir adam olmak istemiyorum."

"Bu gerçekten önemli değil çünkü günün sonunda başarılı bir sezon geçirmezseniz [...] kimse bunu hatırlamayacak.

"Mütevazı kalmak istiyorum. Ne kadar alçakgönüllü olursam, ne kadar aç kalırsam o kadar çok şey başarabilirim."

Bucks guardı Jrue Holiday ekledi: "O kesinlikle MVP."

"Oyununu çok geliştirdi ve bunu serbest atış çizgisinden fadeaway'e ve üç sayılık atışlarına kadar gösterdi. Geçen yıldan bu yıla çok daha iyi. Bu şekilde onun kuyruğuna takılmamızın bize de güven verdiğini hissettim," dedi Holiday medyaya.

Antetokounmpo'nun kahramanlığına rağmen Brooklyn'in yıldızı Kevin Durant Nets'e maçı kazandırma şansı verdi.

Durant ev sahibi takım adına 26 sayı, yedi ribaund ve 11 asist kaydetti ancak maçı kazandırabilecek son saniye üçlük denemesini kaçırdı.

Ancak Bucks hayatta kaldı ve son 15 maçının 12'sini kazandı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com