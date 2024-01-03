Gianni Infantino: FIFA Başkanı 'Akdeniz'i geçen' mültecilerle ilgili yorumlarının 'yanlış yorumlandığını' söyledi

Çarşamba günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) bir konuşma yapan Infantino, konuşmasının son bölümünü FIFA ve "Futbolun Geleceği" girişimi hakkında konuşarak geçirdi.

Bu girişim, kadın ve erkek futbolu için uluslararası maç takvimlerinin sırasıyla 2023 ve 2024'te sona ermesinin ardından dört yerine her iki yılda bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma planlarını içeriyor.

"Bu konu iki yılda bir Dünya Kupası isteyip istemediğimizle ilgili değil, futbolun geleceği için ne yapmak istediğimizle ilgili" diyen Infantino, Avrupa'da Dünya Kupası'nın "en iyi oyuncular [orada] oynadığı için haftada iki kez yapılıyormuş gibi hissettirdiğini" savundu.

Infantino sözlerine şöyle devam etti: "Tüm dünyayı dahil etmenin yollarını bulmalıyız, Afrikalılara umut vermeliyiz ki belki daha iyi bir yaşam ama muhtemelen denizde ölüm bulmak için Akdeniz'i geçmek zorunda kalmasınlar.

"Hayırseverlik yaparak değil, dünyanın geri kalanının da katılmasına izin vererek fırsatlar sunmalı ve saygınlık kazandırmalıyız.

"Şimdi belki de her iki yılda bir Dünya Kupası cevap değildir. Bunu tartışıyoruz. Tartışıyoruz. Süreci başlattık."

Irkçılık karşıtı grup Kick It Out'un CEO'su Tony Burnett daha sonra CNN'e gönderdiği açıklamada Infantino'nun iki yılda bir Dünya Kupası'nın "daha iyi bir yaşam için bazen savaştan kaçarak hayatlarını riske atan göçmenler için bir çözüm olabileceğini" öne sürmesinin "tamamen kabul edilemez" olduğunu söyledi.

BM mülteci ajansı UNHCR'nin verilerine göre bu yıl şu ana kadar Akdeniz üzerinden İtalya, Yunanistan, İspanya, Kıbrıs ve Malta'ya 5,000'e yakın mülteci ve göçmen ulaştı.

Abartılı Dünya Kupası tekliflerine 'hayır'

51 yaşındaki Infantino daha önce her iki yılda bir Dünya Kupası'nın ülkelere "küresel sahnede oynamak için daha gerçekçi bir şans" vereceğini söylerken, FIFA da 4.4 milyar dolar ekstra gelir elde edileceğini tahmin ediyor.

Çarşamba günü FIFA tarafından yayınlanan bir açıklamada Infantino, daha önceki sözlerine yönelik eleştirilere yanıt vererek şunları söyledi: "Bugün erken saatlerde Avrupa Konseyi önünde yaptığım bazı açıklamaların yanlış yorumlandığı ve bağlamından koparıldığı göz önüne alındığında, konuşmamda daha genel bir mesaj verdiğimi ve karar alma konumunda olan herkesin dünyanın dört bir yanındaki insanların durumunun iyileştirilmesine yardımcı olma sorumluluğu olduğunu açıklığa kavuşturmak isterim.

"Afrika da dahil olmak üzere, ancak kesinlikle bu kıta ile sınırlı olmamak üzere, daha fazla fırsat mevcutsa, bu durum insanların bu fırsatları kendi ülkelerinde değerlendirmelerine imkan vermelidir.

"Bu genel bir yorumdu ve her iki yılda bir FIFA Dünya Kupası oynanması olasılığıyla doğrudan ilgili değildi."

İki yılda bir Dünya Kupası planlarına Güney Amerika ve Avrupa'daki futbol yönetim organları karşı çıkıyor. Ayrıca dünyanın en iyi oyuncularının artan maç sayısı nedeniyle tükenmişlikten muzdarip olmalarına ilişkin endişeler de dile getirildi.

Ancak Afrika'da futbolun yönetim organı olan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) önerileri destekledi.

Çarşamba günü UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, organizasyonun her iki yılda bir Dünya Kupası düzenlenmesine karşı duruşunun altını çizdi.

UEFA'nın Avrupa Konseyi'nden oyun modeli için destek almasının ardından konuşan Čeferin, "Avrupa kurumları, Avrupa futbolu ve Avrupa spor hareketi, değerlerimizin ve dayanışmaya dayalı modelimizin arkasında sağlam bir şekilde birleşmiştir" dedi.

"Yoruma ya da pazarlığa yer yoktur. Bencil süper liglere 'Hayır' ve abartılı Dünya Kupası önerilerine 'Hayır'. Ama 'Evet. Evet. Avrupa futbolu ve toplumunun yararına çalışan modelimizi korumak ve güçlendirmek için birlikte çalışmaya 'Evet'."

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Kaynak: edition.cnn.com