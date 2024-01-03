Geri dönen Naomi Osaka Brisbane International'daki yenilgiye rağmen pozitifliğini koruyor

Dört kez Grand Slam şampiyonu Karolína Plíšková tarafından üç sette 3-6 7-6 6-4 mağlup edildi ancak yenilgiden sonra pozitif kaldı.

Osaka gazetecilere verdiği demeçte, "Kendime karşı çok sert olup olamayacağımdan emin değilim, eğer bu mantıklı geliyorsa," dedi.

"Maça girerken özellikle servis attığı yerlerle ilgili istatistiklere sahip olduğumuzu biliyordum ama sonra bana karşı değiştirdi.

"Gerçekten iyi oynayacağını biliyordum ve onunla ne zaman oynasam hep üç set oluyor. Bu hafta kesinlikle olmasını istediğimden daha kısa ama genel olarak harika bir maç olduğunu düşünüyorum ve çok eğlendim."

Osaka, Temmuz ayında anne olmadan önce zihinsel sağlığına öncelik vermeyi tercih ederek bir yılı aşkın bir süre kortlardan uzak kalmıştı.

Eski dünya 1 numarası Pazartesi günü 15 ay sonra çıktığı ilk müsabakada Alman Tamara Korpatsch'ı yenerek tenise galibiyetle döndü ve bu iyi formunu Plíšková karşısında ilk sete taşıdı.

26 yaşındaki oyuncu açılış setini kazanmak için gücünü ortaya koydu ve sıkı bir tie-break'in ardından ikinci seti kaybettiği için şanssızdı

Yine bir sakatlık döneminden dönen Plíšková, etkileyici servisine güvenerek karar setini kazandı ve bir sonraki turdaki yerini aldı.

Bu arada Osaka, 14 Ocak'ta Melbourne'de başlayacak Avustralya Açık'a bakacak.

Şu anda Down Under'da üçüncü bir şampiyonluk için mücadele edecek oyuna sahip olup olmadığından emin olmayan Osaka, bu sporu yeniden yapıyor olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

"Sanırım kendimden çok daha fazla keyif alıyorum ve benim kontrolümde olmayan pek çok şey olduğunun da farkındayım" dedi.

"Dünyanın en iyi oyuncularıyla oynadığımın daha çok farkındayım. İkimizin de kazanma şansı var.

"Ayrıca doğumdan sonra o kadar sıkı çalıştım ki bu anların tadını çıkarmam gerektiğini düşünüyorum ve bir şekilde [Maria] Sharapova, Serena [Williams] emekli olurken izlediğimde, tenis ömrünün o kadar uzun olmadığını biliyorum, bu yüzden yapabiliyorken tadını çıkarmalıyım."

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Kaynak: edition.cnn.com