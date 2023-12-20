Gerd Müller: Bayern Münih'in efsanevi forveti 75 yaşında hayatını kaybetti

Bayern Başkanı Herbert Hainer kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada "Bugün FC Bayern ve tüm taraftarları için üzücü ve karanlık bir gün" dedi.

"Gerd Müller gelmiş geçmiş en iyi forvetti ve dünya futbolunun iyi bir insanı ve karakteriydi."

"Der Bomber" lakaplı Müller halen Bundesliga'da 365 golle en çok gol atan forvet rekorunu elinde bulunduruyor. Ayrıca Batı Almanya milli takımında 62 maçta 68 gol kaydetti.

FIFA'nın internet sitesine göre, "Sonra bir patlama olur, sonra bir kükreme ve herkes bağırır, 'Evet, Müller gol attı!" Bayernli oyuncunun futbolculuk kariyeri boyunca kendi bestelediği bir şarkının sözüydü.

Müller 1964 yılında Bayern'e katıldıktan sonra dört Bundesliga şampiyonluğu, dört Almanya Kupası, üç Avrupa Kupası, Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve Avrupa Kupası ile Güney Amerika'nın Copa Libertadores şampiyonları arasında oynanan Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

Bayern CEO'su Oliver Kahn "Onun başarıları bugüne kadar rakipsiz kaldı" dedi. "Bir oyuncu ve bir insan olarak Gerd Müller, FC Bayern'i ve onun dünyanın en büyük kulüplerinden biri haline gelmesini başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde temsil ediyor."

Müller 1974 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya'nın Hollanda'yı 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golü atmıştı.

İki yıl önce de 1972 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan milli takımın bir parçasıydı ve finalde Sovyetler Birliği'ne karşı kazanılan 3-0'lık zaferde iki gol atmıştı.

"DFB tüm zamanların en büyük Alman futbolcularından birinin vefatının yasını tutuyor. Huzur içinde yat Gerd Müller. Şu anda düşüncelerimiz eşi ve ailesiyle birlikte," şeklinde bir tweet attı.

Bayern'in internet sitesine göre Müller'i eşi Uschi ve bir kızı yalnız bırakmadı.

Hainer, "Hepimiz eşi Uschi ve ailesiyle birlikte derin bir yas tutuyoruz," diye ekledi. "FC Bayern, Gerd Müller olmadan bugün hepimizin sevdiği kulüp olamazdı. Onun adı ve anısı sonsuza kadar yaşayacak."

Müller emekli olduktan sonra Bayern'de altyapı antrenörü olarak çalışmaya devam etti. Ancak, Kasım 2020'de FIFA'nın web sitesine göre, hayatının ilerleyen dönemlerinde demans hastalığından muzdarip oldu ve eşi tarafından düzenli olarak ziyaret edildiği Münih'in güneyindeki bir bakım evinde yaşadı.

Uschi Muller, Bild gazetesine verdiği demeçte, kocasının "günde neredeyse 24 saat yatakta olduğunu ve sadece birkaç dakika uyanık kaldığını" söyledi.

Mayıs ayında Bayern'in şu anki forveti Robert Lewandowski , Müller'in 1971-72 sezonundan bu yana elinde tuttuğu bir sezonda 40 gollük Bundesliga rekorunu kırdı.

Bayern Münih'in 22 Mayıs'ta Augsburg karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetin son dakikasında Polonyalı forvet, Leroy Sane'nin şutunun ribaundunu alarak sezonun 41. golünü kaydetti. Bu maç 2020/2021 sezonunun son maçıydı.

Lewandowski bir önceki hafta sonu Müller'in 49 yıllık rekorunu egale etmiş ve maçtan sonra efsanevi Bayern forvetine saygı duruşunda bulunarak "4EVER GERD" yazılı bir forma giymişti.

Lewandowski, Bundesliga'da tüm zamanların golcüleri listesinde 277 golle Müller'in 365 golünün ardından ikinci sırada yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com