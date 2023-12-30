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'Gerçekten zehirli bir yılan' Dominic Thiem'in Brisbane International eleme maçını engelliyor

Tenis yıldızı Dominic Thiem'in Cumartesi günü Brisbane International turnuvasındaki açılış eleme turu hiç de rutin değildi. 30 yaşındaki Avusturyalı, Avustralyalı James McCabe'e karşı oynadığı maçı kaybetmeye çok yaklaştı ve bu maç bir yılanın korta girmesiyle yarıda kaldı.

 and  Ann Bradley
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Avusturyalı Dominic Thiem, 30 Aralık 2023 tarihinde Avustralya'nın Brisbane kentindeki Queensland....aussiedlerbote.de
Avusturyalı Dominic Thiem, 30 Aralık 2023 tarihinde Avustralya'nın Brisbane kentindeki Queensland Tenis Merkezi'nde oynanan Brisbane International eleme turu maçında Avustralyalı James McCabe'e karşı mücadele ediyor..aussiedlerbote.de

'Gerçekten zehirli bir yılan' Dominic Thiem'in Brisbane International eleme maçını engelliyor

"Eski ABD Açık şampiyonu Thiem Brisbane International web sitesine verdiği demeçte "Hayvanları, özellikle de egzotik olanları çok severim. "Ama gerçekten zehirli bir yılan olduğunu ve ballkidlere yakın olduğunu söylediler, bu yüzden gerçekten tehlikeli bir durumdu.

"Bu daha önce hiç başıma gelmemiş ve kesinlikle unutamayacağım bir şey."

ATP web sitesine göre, doğu kahverengi yılanı ilk setin sonunda sahaya girmiş ve bir yılan yakalayıcısının onu çıkarması gerekmiştir.

Avustralya Müzesi web sitesine göre doğu kahverengi yılanı "Avustralya'daki diğer yılan türlerine kıyasla yılan ısırmasından kaynaklanan daha fazla ölüme" neden olmaktadır.

Avustralya Müzesi web sitesinde, bu yılan türünün "Avustralya'nın doğusu boyunca yaygın olduğu... ve birçok büyük kasaba ve şehrin banliyö çevresinde sıkça rastlandığı" belirtiliyor.

"Yılanın zehir dağıtımında eksik olan yönü, gücünü telafi etmesidir... başarılı bir zehirleme, ilerleyen felç ve kontrol edilemeyen kanamayla sonuçlanabilir."

Ölümcül bir Avustralya doğu kahverengi yılanı 2012 tarihli bu dosya fotoğrafında Sidney'de görülüyor. Avustralya Müzesi'nin internet sitesine göre bu yılan türü Avustralya'nın doğusunda yaygın olarak görülüyor.

Maçın bir aşamasında, 20 yaşındaki McCabe, Thiem karşısında 6-2 5-3 40-0 öndeydi ve eski dünya 3 numarasını şaşkına çevirip ilk ilk 100 galibiyetini almanın eşiğinde görünüyordu.

Ancak şu anda dünya sıralamasında 98 numara olan Thiem, Queensland Tenis Merkezi'nde McCabe'e karşı iki saat 53 dakika süren maçın ardından üç maç puanından kurtuldu ve 2-6 7-6(4) 6-4'lük bir galibiyet elde etti.

Thiem Brisbane International web sitesine verdiği demeçte "Sonunda iyi bir galibiyet oldu," dedi. "Çok iyi oynuyordu. Bence son derece iyi servis atıyordu.

"Bugünkü gibi galibiyetler gerçekten çok önemli. Kortta harika hissetmiyordum ama yine de galibiyete ulaştım."

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Kaynak: edition.cnn.com

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