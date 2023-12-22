'Gerçek Yalanlar' filminin dizi versiyonunda casusluk çalışmaları bir evliliği renklendiriyor

James Cameron'ın Arnold Schwarzenegger ve Jamie Lee Curtis'i bir araya getiren filminden uyarlanan dizi, Helen'in (Ginger Gonzaga, son olarak "She-Hulk"ta görüldü ) kocası Harry Tasker'ın (Steve Howey) sıkıcı olmasından yakınmasıyla başlıyor. Bir bilgisayar satıcısına göre biraz meraklı olmasına rağmen, Helen onun "eğlence ve macera anlayışının Hawaii'den kahve sipariş etmek" olduğundan yakınıyor.

Harry ise aslında çok gizli bir devlet kuruluşu olan Omega Sector için çalıştığını yıllarca gizlemiş, sözde iş seyahatlerine çıktığında (artık arkasında bir ekiple) ayrıntılı görevler üstlenmiştir.

Yine de son zamanlarda bu hokkabazlık biraz daha zorlaşmıştır - Harry'nin ortağı Gib (Omar Miller) ona "Sen evlenmeye ve bir aile kurmaya karar veren dahisin," diye hatırlatır - bu da Harry'yi düşüncesizce Helen'i Paris'e bir son dakika görevine getirmeye iter. Harry'nin uzun süredir devam eden hilesi ortaya çıkınca Helen da olayların bir parçası haline gelir ve ikili casusluk ve aile saadetini bir arada yürütmeye çalışmak zorunda kalır.

Yazar-yapımcı Matt Nix ("Burn Notice" dizisi de hemen hemen aynı tona sahipti) tarafından küçük ekrana aktarılan "True Lies", Taskers'ın ergenlik çağındaki çocuklarını, ebeveynlerinin ek işleriyle kandırılan taraflar haline getiriyor. Bu potansiyel olarak verimli bir alan gibi görünse de, çocukların körlüğünü istismar etmek yerine - Helen'i değil onları aldatılacak hedefler haline getirmek - ilk bölüm grubu onları bir şekilde görmezden geliyor, bu belki de daha sonra kendini daha tam olarak gösterecek bir yol.

Bu nedenle odak noktası Helen'in yeni ve tehlikeli gerçekliğine uyum sağlamasının yanı sıra, filmin sona erdiği yerde olduğu gibi, gizli kapaklı entrikaların evliliklerini nasıl renklendirdiği üzerinde yoğunlaşıyor.

Kurgulandığı gibi, bu bir çeşit vur-kaç önerisi. Örneğin Harry'nin çekici bir femme fatale ile olan geçmişini açıklamak zorunda kalması komik, Helen'in eğitimden geçerken kocasının ona sürekli (her zaman inandırıcı olmayan bir şekilde) "Harika gidiyorsun" diye güvence vermesi ise daha sıkıcı.

Aynı şey, büyük bütçeli filmlere yaklaşamayacağı aşikar olan ama yine de zaman zaman biraz genel hissettiren dünya turu aksiyonu için de büyük ölçüde geçerli.

Televizyonun karı-koca casus ve/veya dedektif dizileri konusunda uzun bir geçmişi var, bu da "Gerçek Yalanlar "ın neden farklı bir döneme geri dönmüş gibi hissettirdiğini açıklayabilir. Sonuç, genel olarak eğlenceli ama isim bilinirliğinin ötesinde (yukarıdaki ikinci sorunun cevabı), dizi versiyonuna yatırım yapmak için tam olarak bir gerekçe oluşturmayan bir dizi.

"True Lies" bu temel misyonu yerine getirme potansiyeline sahip, ancak varlığını haklı çıkarmak için hala gitmesi gereken bir yol var. Ve bu yalan değil.

"True Lies" 1 Mart'ta saat 22:00'de CBS'de başlıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com