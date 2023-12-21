Georgia Üniversitesi 15 oyuncunun draft edilmesiyle NFL rekoru kırdı

Rekor, Cumartesi günü altıncı turda, 212 ve 213 numaralı seçimlerde köşe oyuncusu Derion Kendrick ve sıkı uç John FitzPatrick'in art arda seçilmesiyle kırıldı ve toplam sayı 15'e yükseldi.

Georgia'dan yapılan açıklamada, bir önceki okul rekorunun 2021'de dokuz oyuncu olduğu belirtildi.

Jacksonville Jaguars tarafından ilk sırada seçilen savunma oyuncusu Travon Walker da dahil olmak üzere beş Bulldog ilk turda seçildi. Defans oyuncusu Jordan Davis 12 tur sonra seçilirken, defans oyuncusu Quay Walker, defans oyuncusu Devonte Wyatt ve defans oyuncusu Lewis Cine Georgia'nın ilk tur oyuncuları arasında yer aldı.

Bir önceki rekor, 2020 NFL Draft'ında 14 oyuncusu seçilen Louisiana Eyalet Üniversitesi'ne aitti.

2022 NFL Draft'ı Las Vegas'ta üç gün boyunca devam ederek Cumartesi günü tamamlandı.

Bir zamanlar bir otelin konferans salonunda yapılan sessiz bir işlem olan draft, NFL'in hem televizyonda hem de şahsen prömiyer sezon dışı etkinliği haline geldi ve NFL'in alttan beslenenlerinin hayranları için umut sağladı ve kolej futbolunun en iyi oyuncularının ve ailelerinin yaşam boyu hayallerini gerçekleştirdi.

Raiders franchise'ının Oakland'dan Vegas'a taşınmasından iki yıl sonra draftın Vegas'a taşınması, NFL'inspor kumarını hızla benim sediğini gösteriyor. Bu yılki ana sahne, NFL Komiseri Roger Goodell'in her takımın ilk tur seçimini açıkladığı Vegas Strip'teki LINQ Promenade'de kuruldu.

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Kaynak: edition.cnn.com