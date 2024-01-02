Georgia Oboh: Nijerya'nın ilk Bayanlar Avrupa Turu oyuncusu

CNN Sport'a verdiği demeçte, "Bana benzeyen birinin bu kadar üst düzeyde oynadığını ve bunu hala yaptığını görmek oldukça ilham vericiydi" dedi.

"Naomi Osaka'ya gelince, o yeni nesil tenis yıldızlarının ve üst düzey sporcuların bir parçası. Tüm spor dallarında başarıya ulaşmaya çalışmamız anlamında onunla gerçekten bağlantı kuruyorum."

Tıpkı Williams ve Osaka gibi Oboh da gençliğinde bir dahiydi.

Henüz 17 yaşındayken Ladies European Tour'da (LET) yerini alan Oboh, tura katılmaya hak kazanan ilk Nijeryalı oldu.

Şimdi ise Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanmak ve dünyanın en iyi golfçüsü olmak istiyor.

"Dünyada 1 numara olmak uzun vadeli bir hedef" dedi. "Sanırım kısa vadede, bu yıl bile potansiyel olarak bir ya da iki büyük turnuvada oynamayı, sıralamalarımı yükseltmeyi ve sonunda LPGA Tour'da oynamayı dört gözle bekliyorum."

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Zirveye giden rota

İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester kentinde doğan Georgia'nın golfe erken yaşta başlamasında ailesinin önemli bir rolü oldu.

Babası bu oyunla büyükannesi tarafından tanıştırılmış. Daha sonra eşinin de oynamasını sağladı ve altı yaşındaki Georgia'nın ilk golf sopasını kullanması uzun sürmedi.

Farklı golf kulüplerinde oynayarak ve yeni beceriler ve deneyimler edinerek etrafta dolaştı ve profesyonel olma yolculuğunda kendisine iyi bir destek sağladığına inanıyor.

"Kızlarla ve erkeklerle yarışmaya başladım," diye hatırlıyor 20 yaşındaki genç kız.

"Sonunda US Kids Avrupa Şampiyonası'nda ve ardından 14 yaşımda kazandığım US Kids Dünya Şampiyonası'nda oynamaya başladım ve dürüst olmak gerekirse genç golfümün çoğunu Amerika'da oynadım.

"Bu yüzden yazlarımın ve kışlarımın çoğunu yurtdışında geçirdim. Farklı ülkelerde ve farklı hava koşullarında golf oynayarak geniş bir deneyim yelpazesine sahip olduğumu düşünmek istiyorum."

Oboh amatör golfçü olarak son kez 17 yaşındayken 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları için Arjantin'in Buenos Aires kentine gitti ve 22. sırada bitirdi.

Çok sayıda kupa kazandığı başarılı bir gençlik kariyerinin ardından Oboh, LET için eleme okuluna girdi. Ön elemeleri geçtikten sonra, profesyonel kartını kazanmak için asıl etkinliğin son gününde gergin bir bekleyiş yaşadı.

"Son delikte, beni bıçak sırtına getirecek bir par vuruşum vardı," diye hatırlıyor.

"O son vuruşu yaptım ve sonra finale kalıp kalmayacağımı görmek için bir tür bekleme oyunu oldu. Bu yüzden diğer bazı oyuncuların son vuruşlarına kaldı ama günün sonunda elemeleri geçmeyi ve kartımı almayı başardım."

Oboh Kasım 2018'de profesyonel oldu ve şimdi bu yıl bir ya da iki büyük turnuvada yer almayı ve "statümü geliştirmeyi ve temellerimi yükseltmeyi" umuyor.

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Oyunu büyütmek

LET kendisini "36 ülkeyi temsil eden 316 profesyonel golfçüden oluşan çeşitli ve çok kültürlü bir üye grubu" olarak tanımlıyor, ancak turdaki İnci Mehmet gibi oyunculardan golfte çeşitliliği artırmaya yönelik daha fazla program yapılması yönünde çağrılar geliyor.

Oboh, golfte çeşitlilik konusunu değerlendirirken "Benim asıl endişem elimden gelenin en iyisini yapmaktı," dedi. "Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde bulundum. Ama derimin rengi ya da cinsiyetim gibi şeylerin beni olmam gereken ya da olmak istediğim yere ulaşmaktan alıkoymasına izin vermiyorum."

Golf dünyanın pek çok köşesinde kültürün bir parçası olsa da, Güney Afrika dışında Afrika'da hala kıta için yeni bir spor.

Güney Afrika, erkekler tarafında Ernie Els, Gary Player, Retief Goosen, Charl Schwartzel ve Louis Oostuizen, kadınlar tarafında ise Sally Little gibi başarılı yetenekler yetiştirdi.

Ancak golfün genç seviyelerinde "yatırım ve gelişim" eksikliği nedeniyle diğer Afrika ülkeleri aynı kalibrede golfçüler çıkaramadı.

Oboh, Birleşik Krallık'ı temsil etme seçeneğine sahipti ancak mirasıyla olan bağlantısı nedeniyle bunun yerine Nijerya'yı seçti. Oboh, ana sahasının Nijerya'nın ticari başkenti Lagos'taki Ikoyi Club 1938 olduğunu ve ülkede birçok ödül kazandığını söylüyor. Hatta ilk profesyonel turnuvasını Fildişi Sahili Açık'ta kazandı.

LET'de oynayan ilk Nijeryalı olarak Oboh, Tur'a ulaşma başarısının "bir başarı" olduğunun farkında.

Ancak Nijerya golfü için saman alevi gibi parlamak yerine başkalarına örnek olmayı umuyor.

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"Son Nijeryalı olmak istemiyorum. Kanatlarda muhtemelen beş ila yedi yıl içinde hazırlanacak bazı kızlarımız var" dedi.

"Umarım o zamana kadar farklı bir hikaye olur. Ancak Tur üyeliğine ulaşabilmek bile başlı başına bir başarı. Kendime şunu ya da bunu yapan ilk kişi olarak bakmıyorum. Evet, bunu başarı listeme ekleyeceğim ama hedeflerimi bir sonraki nesle göre belirledim."

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Kaynak: edition.cnn.com