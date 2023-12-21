George W. Bush'un emektar portreleri masumiyete dönüşü özlüyor

Washington DC'deki Kennedy Center bu ay 43. ABD Başkanı George W. Bush'un sanat eserlerini sergileyecek. "Cesaret Portreleri" başlıklı sergi, eski başkanın 11 Eylül'ü takip eden yıllarda ABD silahlı kuvvetlerinde görev yapan kadın ve erkeklerin resimlerini sunuyor.

Elbette Bush, sırasıyla 2001 ve 2003 yıllarında Afganistan ve Irak işgallerini başlatmadan önce "teröre karşı savaş" çağrısında bulunmuştu. Geçen yıl itibariyle, bu iki çatışmada yaklaşık 7,000 ABD askeri öldürülmüştü. 50,000'den fazla kişi de çoğu zaman hayatlarını değiştirecek sonuçlar doğuracak şekilde yaralandı.

Bush'un görevdeki ikinci dönemi 2009'da sona erdi ve emekliliğinin başlarında resim yapmaya başladı, portreye olan ilgisini dünya liderlerini tasvir ederek denedi. Daha sonra ilgisini savaş gazilerine yöneltti.

Bu yeni portreler, Bush'un daha fotogerçekçi bir teknikle yaptığı ilk deneylerinden bu yana geliştirdiği gevşek, canlı tarzda kalın bir şekilde boyanmıştır. Bu resimler ilk kez 2017 yılında Dallas, Teksas'taki George W. Bush Başkanlık Merkezi'nde sergilenmiştir. Resimlerde tasvir edilen 98 kadın ve erkeğin hikayelerinin (yaralanmaları, iyileşmeleri ve sonrasındaki yaşamları) yer aldığı bir kitap New York Times'ın en çok satanlar listesine girdi.

Eğer bir sanat tarihi şapkası takmak isterseniz, Amerikalı ressam Alice Neel'in garip, tuhaf figürasyonunun yankılarını bulabilir ya da portrelerin genellikle anti-natüralist renklerinde Ludwig Kirchner veya Oskar Kokoschka gibi erken dönem Avrupa Dışavurumcularından bir şeyler görebilirsiniz.

Ancak bunlar geçici, tesadüfi çağrışımlar.

New Yorker'dan Peter Schjeldahl gibi bazı eleştirmenler, "Cesaret Portreleri "ni bir "kefaret" girişimi olarak tanımladılar - eski başkomutan, sıradan askerlere olan saygısını, onları boyayla ölümsüzleştirerek alçakgönüllülükle ödüyor.

Ancak 2013 yılında, Amerikalılar arasında yeniden yükselen onaylanma oranı sorulduğunda Bush CNN 'e verdiği demeçte kararlarını "eninde sonunda tarihin yargılayacağını" söyledi. "Bu konuda oldukça rahatım," diye devam etti. "Ne yaptıysam yaptım. Bunu hangi ruh haliyle yaptığımı biliyorum."

Bu yüzden belki de "kefaret", kabul edilmiş suçluluk imasıyla birlikte, bu resimlerin öznelerine sunduğu saygıyı açıklayamaz. Bunun yerine, portreler, parlak, titrek pozitiflikleriyle, onurlandırılan şeydeki bir değişimi yansıtıyor. Bush'un resimleri, savaş alanındaki fedakârlık ve cesarete (bu kadın ve erkeklerin şüphesiz sahip oldukları nitelikler) övgüde bulunmak yerine, bakıcılarının takip eden yıllarda hayatlarını yeniden bir araya getirmek için gösterdikleri gücü yüceltiyor.

Bush'un gazilerle tanışma hikayeleri (George W. Bush Enstitüsü adlı kuruluşunun girişimleriyle) genellikle onların TSSB ve bağımlılığın üstesinden terapi veya spor yoluyla gelme mücadelelerine odaklanıyor ve sivil hayata başarılı bir şekilde dönmelerini öngörüyor. Bush onların geçmişteki statüleri ya da rütbeleri hakkında herhangi bir kanıt sunmaz. Bunlar, protez bir kol, bacak ya da gözün izlerini taşısalar da, artık sıradan hayatlar yaşayan sıradan Amerikalı erkek ve kadınlardır.

Bu sıradanlık belki de resimlerin kitabını bu kadar popüler yapan şeydir. Bush'un bakıcılarının sıra dışı, gösterişsiz doğası - nezaketleri ve ciddiyetleri - empati kurmamızı sağlıyor. Bunlar sizin ve benim gibi insanlar, acımasız, kararlı, uzak kahramanlar değil.

Bush'un ressam üslubunun kendisi de bu gündelikliğin sanatsal karşılığıdır, bu yüzden dünya liderlerinin portrelerinden farklı olarak işe yarar - duyguya uyan bir üsluptur.

Ancak Bush'un portrelerinin ifade edilmesi daha zor olan bir başka yönü daha var. Bu, kahramanlık, görev ya da metanet işaretlerinin - savaşlarda hizmet edenlere yapılan övgülerin genellikle dayandığı görsel deyimlerin - göze çarpan yokluğuyla ilgilidir. Hiçbir nişan, bayrak ya da silah yoktur.

Bush'un resimleri elbette şanlı ölülerin anıtları değil, yaşayanların kutlamalarıdır. Yine de bu portreler üzerinde asılı duran soru, normale dönüşün mümkün olup olmadığıdır. Bush'un resimleri bir şeye ulaşmaya çalışıyorsa, bu kefaret değildir. Bu daha belirsiz bir şey. Masumiyete dönüş özlemi, sıradan Amerikalıların sanki 11 Eylül sonrası savaş onlara dokunmamış ya da dokunmuş olsa bile hayatta kalanların dokunmamış gibi yaşamaya devam edebilecekleri bir vizyon.

İnsan resimleri savaş anıtları değildir. Savaşları ve dolayısıyla savaşları yürütme nedenlerini anmak, Batı toplumlarında sıkıntılı bir konu haline gelmiştir. Günümüzde kurbanları anmak savaşçıları anmaktan daha kolay, zira bizim adımıza yürütülen savaşların haklılığını savunmaktan -kültürel ve politik olarak- son derece rahatsızız. Bush'un portreleri, hayatta kalan gazilere duyduğumuz empatiyle bağlantı kurarken, onların fedakarlıklarının buna değip değmediğine dair zor soruyu da bir kenara bırakıyor. Resimlerin galipten ziyade hayatta kalana yaptığı vurgu, zamanın ruh halini yansıtıyor.

Washington DC'de ulusal savaş anıtlarının inşası Hatıra Eserleri Yasası ile düzenlenmiştir. Yakın zamana kadar, bir çatışmanın sona ermesinden 10 yıl geçmeden hiçbir anıt inşa edilemiyordu. İkinci Dünya Savaşı anıtı ancak 2004 yılında tamamlanmış ve Bush tarafından görevdeyken açılışı yapılmıştır.

Ancak son birkaç yılda anma arzusu yeni bir ivme kazandı. Şu anda başkentte, aralarında I. Dünya Savaşı Ulusal Anıtı, Çöl Fırtınası ve Çöl Kalkanı (Körfez Savaşı ya da "Birinci Irak Savaşı") anıtı, devrimde savaşan Afrikalı Amerikalılara adanmış bir başka anıt ve Kızılderili gaziler için ayrı bir anıtın da bulunduğu çok sayıda yeni savaş anıtı planlanmaktadır.

Bunların yanı sıra 2024 yılına kadar tamamlanması planlanan Ulusal Terörizmle Küresel Savaş Anıtı da yer alacak. Kongre 10 yıl kuralına rağmen bu anıtı onayladı, zira kimse Terörle Savaşın sona erip ermediğini ya da erip ermeyeceğini söyleyemiyor.

Bu anıt patlaması ortak bir kaygıyı yansıtıyor: savaşan ve acı çeken herkesin tanınması ve bilinmesi gerektiği. Ancak aynı zamanda ortak ulusal kimlik ve Amerika'nın dünya düzenindeki rolüne ilişkin soruların her zamankinden daha karışık ve sorunlu göründüğü bir zamanda gerçekleşiyor. Bir ulusun savaşlarında mücadele edenlerin fedakarlıklarının tanınması samimi bir övgüdür. Ancak bugün bu savaşlara katılmanın doğruluğu konusunda ne kadar kararsız olduğumuzun altını çizmekten başka bir işe yaramıyor.

Bush'un öznelerinin bakışlarında gezinen de belki bu belirsizliktir.

"Cesaret Portreleri" 7 Ekim'den itibaren Washington DC'deki Kennedy Center'daki REACH'te gösterilecek.

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Kaynak: edition.cnn.com