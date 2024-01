George R.R. Martin üç animasyon 'Game of Thrones' spinoff'u üzerinde çalışıyor

"Game of Thrones" yazarı hafta sonu yayınladığı bir blog yazısında, son derece popüler olan bu seriye dayanan üç animasyon projesi üzerinde çalıştığını paylaştı.

Martin, "Bugünlerde televizyonda o kadar çok şey var ki, yayın çağında, takip etmek zor," diye yazdı. "Daha önce görmediğiniz bir diziye rastlamak her zaman bir zevktir, sizi şaşkına çeviren, pençelerini size batıran ve gitmesine izin vermeyen harika bir dizi."

Netflix'in animasyon dizisi "Blue Eye Samurai "nin tam da böyle bir dizi olduğunu belirten HBO, bu sayede geliştirilmekte olan kendi animasyon dizileri hakkında da bilgi verdi.

"HBO ve benim, A SONG OF ICE & FIRE dünyasında geçen kendi animasyon projelerimiz var. Henüz hiçbirine yeşil ışık yakılmadı ama sanırım birkaçıyla bir sonraki adımı atmaya yaklaşıyoruz" diye yazdı Martin. "Bu son geliştirme turu birkaç yıl önce başladığında, bazı harika yeteneklerle birlikte animasyon şovları için dört fikrimiz vardı. Yazar odaları ve zirveler, taslaklar ve senaryolar bunu takip etti... ama ne yazık ki orijinal projelerden ikisi daha sonra rafa kaldırıldı."

HBO'nun sahibi CNN'in ana şirketidir.

Martin'e göre, daha önce duyurulan "House of the Dragon" prequel'i "Nine Voyages" artık animasyon olacak.

"Nine Voyages", "House of the Dragon "da Steve Toussaint tarafından canlandırılan Deniz Yılanı Corlys Velaryon'un hikayesini anlatacak.

"Martin şöyle yazdı: "Bütçe kısıtlamaları, dizinin yarısının denizde geçmesi ve Driftmark'tan Lys'e, Basilisk Adalarına, Volantis'e, Qarth'a... her hafta farklı bir liman yaratma zorunluluğu nedeniyle canlı aksiyon versiyonunu muhtemelen çok pahalı hale getirecekti. "Dışarıda koca bir dünya var. Ve hepsini animasyonla gösterme şansımız çok daha yüksek. Bu yüzden şu anda üç animasyon projemiz devam ediyor."

Marton projelerin ekranlara geleceğinden umutlu olsa da, "Hollywood'da hiçbir şey kesin değildir" diye de yazdı.

Kesin olan tek bir şey var: "House of the Dragon "un ikinci sezonu bu yaz yayınlanacak.

