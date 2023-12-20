George Clooney Matthew Perry ile olan dostluğunu anlatıyor

Clooney Deadline'a verdiği yeni bir röportajda o günleri ve Perry'nin yakın zamanda vefatını değerlendirdi.

Clooney, Perry'yi "Friends" yıldızının 16 yaşından beri tanıdığını paylaştı.

Clooney, "Eskiden birlikte kürek tenisi oynardık," dedi. "Benden yaklaşık 10 yaş küçüktü. Ve harika, komik, eğlenceli, komik bir çocuktu."

Clooney, Perry'nin sadece "düzenli bir sitcom'a çıkmak" istediğini ve bunun kendisini "dünyadaki en mutlu adam" yapacağını söylediğini belirtti.

"Ve muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi dizilerden birine girdi. Mutlu değildi," dedi Clooney. "Bu ona neşe, mutluluk ya da huzur getirmedi. Ve bunu orada izlerken - Warner Brothers'daydık, hemen yan yanaydık - izlemek çok zordu çünkü içinden neler geçtiğini bilmiyorduk."

Perry madde bağımlılığı geçmişini 2022 tarihli "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir" adlı anı kitabında ayrıntılı olarak anlattı.

Clooney, "Sadece mutlu olmadığını biliyorduk ve günde 12 Vicodin kullandığını ve bahsettiği tüm o yürek parçalayıcı şeyleri bilmiyordum," diye ekledi. "Ayrıca başarı, para ve tüm bu şeylerin size otomatik olarak mutluluk getirmediğini de anlatıyor. Kendinizden ve hayatınızdan memnun olmanız gerekiyor."

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Kaynak: edition.cnn.com