Genie Bouchard koronavirüs çağında randevulaşmayla ilgili olarak 'Bunun nereye varacağını göreceğiz' diyor

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle insanlar yüz yüze görüşemezken, randevulaşma internet ortamına taşındı ve ilk randevular barlar ya da restoranlar yerine Zoom ve Skype üzerinden gerçekleşmeye başladı.

Bu durum tenis yıldızı Genie Bouchard için de geçerli, ama hepsi hayırseverlik adına.

Kanadalı yıldız, Allie LaForce'un Bouchard'la yaptığı Instagram Live röportajı sırasında gelen bir dizi talebin ardından komedyen Bob Menery ile sanal bir randevuya çıkmayı kabul etti.

Menery, Bouchard ile bir randevu karşılığında hayır kurumlarına 4.000 dolar bağışlamayı kabul etti ve ikili geçen hafta sanal ilk randevularını gerçekleştirdi.

Bunun da ötesinde Bouchard, "All-In Challenge" kapsamında akşam yemeğini ve bir tenis turnuvası gezisini açık artırmaya çıkardı; kazanan teklif sahibinin kendisine eşlik etmesi için 85.000 dolar ödemesi gerekiyor du ve bağışlar koronavirüs pandemisi sırasında yardım sağlayan kuruluşlar için toplanacaktı.

Hayranları ikinci randevunun ne zaman olacağını merakla beklese de 26 yaşındaki oyuncu hem soğukkanlı davranıyor hem de Menery ile yüz yüze bir randevu için sabırsızlanıyor.

"Sakin olun çocuklar! Çok hevesli davranamazsınız," diyor CNN Sport'tan Amanda Davies'e bir Instagram Live sohbetinde. "Sakin davranmalısınız. "Belki meşgul olduğumu söylerim, yapacak bir şeyimiz olmasa bile bir hafta daha beklerim."

"Canlı bir randevuyu kabul ettim, böylece işler mümkün olduğunda ve bir şekilde programlarımız çakıştığında, ikinci bir randevuya çıkacağız, ama ilk gerçek randevu. Ne olacağını göreceğiz."

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'Zaman kaybı'

Sosyal medyanın olumlu yanları olsa da Bouchard, önde gelen isimlere yönelik olumsuz yorumların olağan olduğunu kabul ediyor. Kendisi de aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Hatta geçtiğimiz ay Twitter 'a girerek karantinanın "bir erkek arkadaşla çok daha eğlenceli olacağından" şikayet etti.

Ancak 2014 Wimbledon finalisti, aldığı olumsuz yorumları "zor" olarak nitelendiriyor ve başkalarına sosyal medyanın sunduğu olumlu yönleri aramalarını tavsiye ediyor.

Olumsuz yorumları okumayı "zaman kaybı" olarak nitelendiren Bouchard, "Dışarıda çok fazla olumlu şey var" dedi. "Ve herkesin nefret edenleri olduğunun farkındayım.

"Bu, hayatınızda bir şey için ayağa kalktığınız, hayatınızda bir şey yaptığınız anlamına geliyor.

"Bunu ters bir iltifat olarak kabul etmeye çalışın ve bunun belki de kendi sorunları olan ya da kaba veya olumsuz biri olduğunu ve böyle biri için endişelenmemeniz gerektiğini anlayın. Onların fikirleri hakkında endişelenmemelisiniz, bu yüzden gerçekten bir adım geri atmaya ve kişisel olarak algılamamaya çalışıyorum."

26 yaşındaki Bouchard, Facebook'la büyüyüp Twitter ve Instagram'la biraz daha geç tanıştıktan sonra yaşıtlarının çoğunun sosyal medyada aktif olduğunu, bu nedenle de insanlardan internette neden bu kadar aktif olduğuna dair sorular almasının kendisini şaşırttığını söylüyor.

"Benim yaşımdaki birinin sosyal medyada aktif olması çok doğal. Neden bu kadar büyük bir mesele?

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"Bence en önemli şey nefretle karşılık vermemek. Bunu olduğu gibi kabul etmek ve bunun sizin korkunç bir insan olduğunuzun değil, daha çok onların ve nasıl hissettiklerinin bir yansıması olduğunu anlamak. Bu zor çünkü dışarıda çok fazla olumsuzluk var."

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Kaynak: edition.cnn.com