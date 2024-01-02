Gençler Avustralya Açık'ta İran ve Kenya için tarih yazdı

İranlı Meshkat al-Zahra Safi ve Kenyalı Angella Okutoyi yılın ilk grand slam'inde tarihi dönüm noktalarına ulaştılar ve yeni nesil yeteneklere ilham kaynağı oldular.

Pazar günü Okutoyi, Kenya'dan bir grand slam gençler maçını kazanan ilk kız oldu ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermiyor.

Salı günü Avustralyalı Zara Larke'yi üç sette yenen Okutoyi, şu anda herhangi bir tekler etkinliğinde grand slam'in üçüncü turuna ulaşan ilk Kenyalı.

"Ülkemi ve evimdeki herkesi temsil ettiğim için mutluyum. Bu bana motivasyon veriyor ve inanıyorum ki Kenyalı çocuklara da yapabileceklerine inanmaları için motivasyon veriyor," dedi galibiyetinin ardından.

Bu arada Safi, Pazar günü bir junior grand slam maçını kazanan ilk İranlı - kız ya da erkek - olarak tarihe geçti.

17 yaşındaki sporcu Avustralya Açık gençler müsabakasında Avustralyalı Anja Nayar'ı 6-4 6-3 yenerek zaten etkileyici olan yeni kariyerinde bir başka önemli başarıya imza attı.

Spor kanalı Varzesh 3'e gönderdiği videoda "Bugünkü maçımla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum: Tanrı'ya şükürler olsun ki ev sahibi ülkeden Avustralyalı bir rakibe karşı ilk maçımda iyi bir performans sergileyebildim" dedi.

Ayrıca "sevgili İranlılara tüm destek ve enerji mesajları için" teşekkür etti.

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Gelecek nesillere ilham vermek

Uluslararası Tenis Federasyonu'na(ITF) göre Safi geçen yıl hem teklerde hem de çiftlerde 10 gençler şampiyonluğu kazandı ve gençler sıralamasında dünya 74'üncülüğüne yükseldi.

Safi ayrıca İran'dan gençler sıralamasında ilk 100'e giren ilk oyuncu oldu ve başarısını daha fazla kızın spora başlamasını teşvik etmek için kullanmaktan heyecan duyuyor.

Safi Salı günü bir sonraki turda Belçikalı Sofia Costoulas'a 6-0 6-2 yenildi ama başkalarına ilham vermeye kararlı.

Safi Avustralya Açık başlamadan önce ITF'e verdiği demeçte, "Bu benim nihai hedefim olmasa da, diğer İranlı genç oyuncular için bir motivasyon olmak ve onları cesaretlendirmek bana harika bir duygu veriyor" dedi.

"Geçtiğimiz yıllarda, belki de İranlı oyuncuların inancı uluslararası düzeyde bir şeyler başarmanın zor olduğu yönündeydi.

"Umarım benim kaydettiğim gelişmeler oyuncuları ve antrenörleri çabalarını iki katına çıkarmaya teşvik eder."

Safi, kaynakların kıt olduğu İran'da bir tenis oyuncusu olarak gelişmenin zorluklarını daha önce de kabul etmişti ancak ilerlemeye devam etmekte kararlı.

İran'da spor ve siyaset her zaman iç içe geçmiş durumda ve sporcular bir dizi kurala uymaları için büyük baskı altında tutuluyor.

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'Gerçekten zor zamanlar geçirdim'

Güvenlik korkusuyla ülkeden kaçan sporcuların birçok örneği var.

ITF'e "Bu noktaya gelmek için gerçekten zor zamanlar geçirdim çünkü ülkemde profesyonel tenis oynamak gerçekten zor," diye ekledi.

"Turnuvalarda oynamak, vize almak için gerçekten zor zamanlar geçirdim ve pek çok kez sponsor bulamadım.

"Ama benim gibi diğer gençlere bir mesajım olsaydı, sadece 'Hayallerinizden vazgeçmeyin' derdim. Ben başladığımda İran'daki herkes bunun imkansız olduğunu ve grand slam oynayamayacağımı söylüyordu, özellikle de anneme.

"Bu yüzden hayalimi kimseye anlatmadım, sadece zorlamaya devam ettim. İnsanlara şunu söylemek istiyorum: 'Zorlamaya devam edin ve hayalinize inanın'. Bugün bu başarıya ulaşmak gerçekten çok büyük ve umarım devam edebilirim."

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Kaynak: edition.cnn.com