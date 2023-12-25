Genç Marketa Vondrousova Fransa Açık finalinde Ashleigh Barty ile karşılaşacak

19 yaşındaki Vondrousova, yeni Simonne-Mathieu kortunda Britanyalı Johanna Konta'yı 7-5 7-6 (7-2) yenerek 2007'de Sırp Ana Ivanovic'ten bu yana Roland Garros'ta finale çıkan ilk genç oldu.

Avustralyalı Barty, 17 yaşındaki Amerikalı Amanda Anisimova karşısında üç setlik dramatik bir maçın sonunda Suzanne-Lenglen kortunda 6-7 6-3 6-3 kazandı.

Cuma günkü yarı finaller, 2009 Amerika Açık'tan bu yana ilk kez iki gencin büyük bir turnuvada son dörde kalması anlamına gelirken, kadınlar grubu Paris'te harika bir eğlence sunmaya devam etti.

Yağmur nedeniyle Çarşamba günü oynanamayan yarı finaller, gösterişli Philippe-Chatrier kortundaki tek erkekler yarı finalleriyle aynı gün olan Cuma gününe ertelendi.

Ancak organizatörlerin tek kadınlar yarı finallerini Roland Garros'un ana kortundan uzağa taşıma kararı Perşembe günü Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından "haksız ve uygunsuz" olarak nitelendirildi.

OKU: Fransa Açık - Kadınların programındaki 'haksız ve uygunsuz' değişiklik eleştirildi

Fighting Vondrousova

Vondrousova yavaş başladı ve 1977'den beri bir grand slam finaline ulaşan ilk Britanyalı kadın olmayı hedefleyen Konta karşısında ilk sette 3-5 geride kaldı.

Ancak Çek sporcu seti almak için mücadele etti ve ikinci sette de geriden gelerek 2009 Amerika Açık'ta Danimarkalı Caroline Wozniacki'den bu yana bir grand slam finaline ulaşan ilk genç oldu.

Ayrıca, 2006 Amerika Açık'ı kazandığında 19 yaşında olan Maria Sharapova'dan bu yana büyük bir şampiyonluk kazanan ilk genç olmak için teklif veriyor.

Ayrıca 19 yaşındaki Iva Majoli'nin 1997'de 16 yaşındaki Martina Hingis'i yenmesinden bu yana Fransa Açık'ı kazanan ilk genç olacak.

Seribaşı olmayan Vondrousova bu yılki turnuvada henüz bir set bile kaybetmedi ve fırtınalı koşullarda erken gelen baskıyla iyi başa çıktı.

"Bugün çok zorlu bir maçtı. Sonunda sinirlerime hakim olduğum için mutluydum. Buradaki her şeyden çok memnunum," diyen Vondrousova, hiçbir slam turnuvasında dördüncü turun ötesine geçemedi.

Sönük bir Konta ise şunları ekledi: "Bir maçı, herhangi bir maçı kaybetmek her zaman zordur ve fırsatlarınızın ve şansınızın olduğu maçları kaybetmek her zaman zordur."

Anisimova için rüya sona erdi

Son 13 yılın en genç turnuva yarı finalisti olan Amerikalı Anisimova, ilk yarı finalinde iyi bir performans sergiledi ancak Barty'yi geçmeyi başaramadı.

Profesyonel kriket oynamak için 2014 yılında oyundan uzaklaşan 23 yaşındaki Avustralyalı, ilk sette 5-0 öne fırladı ancak Anisimova klasik bir maç çıkarmak için toparlandı.

Sallantılı başlangıcından yılmayan genç oyuncu, ilk set eşitlik bozmaya giderken altı oyun kazandı ve Anisimova bir kez daha geride olmasına rağmen seti kazandı.

Özgüveni artan Amerikalı oyuncu ikinci sette 3-0 öne fırladı ancak Barty'nin seti alıp maçı eşitlemesiyle sonraki altı oyunu kaybetmesi dikkat çekti.

Üçüncü set, Barty'nin erken kırdığı ve dirençli Anisimova karşısında sağlam durduğu nispeten düz bir setti.

Barty'nin bir grand slam tekler etkinliğindeki önceki en iyi sonucu, bu yılki Avustralya Açık'ta kaybettiği çeyrek finalistlikti.

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Kaynak: edition.cnn.com