Genç Holger Rune Novak Djokovic'i şok ederek Paris Masters şampiyonluğuna ulaştı

İlk Masters 1000 finalini oynayan 19 yaşındaki Rune, ilk seti kaybetti ve ikinci sette bir break geriden gelerek maçı eşitledi.

Ardından karar setinde sinirlerine hakim olmak zorunda kaldı ve 6-5 öne geçtikten sonra altı kırılma puanı kurtararak kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti.

Bu zafer Rune'u 1986'da Boris Becker'den bu yana Paris'teki en genç şampiyon yaptı ve ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'a girmesini sağladı.

Maç sonrası röportajında kendisinden 16 yaş büyük Djokovic'e "Novak'a da kocaman tebrikler diyerek başlamak istiyorum" dedi.

"Sen benim en sevdiğim oyunculardan birisin, küçüklüğümden beri seni izliyorum, seninle antrenman yapıyorum. Şimdi seninle aynı sahayı paylaşabilmek büyük bir zevk."

Eylül ayında Amerika Açık'ta 19 yaşındaki Carlos Alcaraz'ın ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşmasının hemen ardından Rune, oyunun yükselen yıldızlarından bir diğeri olarak İspanyol'a katılacak gibi görünüyor.

Djokovic Pazar günkü final öncesinde Rune'un "bana kendimi hatırlattığını" söylemişti ve Danimarkalı finalde Djokovic'in kariyerinin büyük bir bölümünü karakterize eden zihinsel dayanıklılık ve asla ölme tavrını sergilemek zorunda kaldı.

Bu zafer, turnuva boyunca ilk 10'daki beş oyuncuyu mağlup eden ve ilk turda Stan Wawrinka karşısında maç puanı kurtaran Rune için muhteşem bir haftayı tamamladı.

Djokovic'e karşı 16 dakika süren epik bir oyunu kazanarak zafere ulaştığında, Rune yere uzandı ve inanamayarak ellerini yüzüne kapattı.

"Bana dört hafta önce ilk 10'da olacağımı söyleseydiniz... Şöyle derdim: 'Ne, pardon?' derdim." dedi. "Şimdi buradayım ve çok gururluyum."

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Kaynak: edition.cnn.com