Gelecek vaat eden bir atlet, gönüllü bir itfaiyeci, tanınmış bir akademisyen. Çekler üniversitede toplu katliamda ölen 14 kişinin yasını tutuyor

Noah Berlatsky, çoğu insanın bir noktada önemsediği bir şey için çok uğraştığını ancak büyük bir başarı elde edemediğini yazıyor, ancak bu durum, "The Boys in the Boat" filminde de görüldüğü gibi, neredeyse sadece deneyen, deneyen ve sonra beklenmedik bir şekilde ezici bir başarı elde eden...