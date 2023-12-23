Gelecek vaat eden bir atlet, gönüllü bir itfaiyeci, tanınmış bir akademisyen. Çekler üniversitede toplu katliamda ölen 14 kişinin yasını tutuyor

Kurbanlar arasında çok sayıda genç öğrenci, sevilen bir öğretim görevlisi ve saygın bir bölüm başkanı da vardı.

Hükümet bayrakların yarıya indirilmesini emretti ve öğle saatlerinde ülke çapında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Çek Başbakanı Petr Fiala'ya göre ülke genelinde çanlar saldırının kurbanları için çalacak.

Orta Avrupa'nın 10 milyonluk ülkesi, Noel tatili öncesinde derslerin sondan bir önceki günü olması gereken Perşembe günü silahlı bir kişinin üniversitenin Sanat Okulu'na ateş açmasının ardından şok ve dehşet içinde kaldı.

Toplamda 14 kurban öldürüldü: 13'ü olay yerinde ölü bulundu ve uzun süredir görev yapan birçok polis yetkilisi tarafından gördükleri en korkunç yer olarak tanımlandı. Bir diğer kurban ise hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Saldırgan kendini öldürdü.

Çekler trajedinin boyutlarıyla mücadele etmeye devam ederken - ülkede kitlesel silahlı saldırılar nadir görülse de duyulmamış bir şey değil - saldırıda öldürülenlerin hikayeleri gün ışığına çıkıyor.

Okulun Müzikoloji Bölümü Cuma günü yaptığı açıklamada, müdür Lenka Hlávková'nın silahlı saldırının kurbanlarından biri olduğunu duyurdu.

Ortaçağ Orta Avrupa müzik kültürü konusunda tanınmış bir uzman olan Hlávková'nın ölümünün "son derece acımasız" bir haber olduğu belirtildi.

Üniversitenin Cermen Çalışmaları Bölümü'nün resmi Facebook sayfasında yer alan bir paylaşımda, bölümün öğretim görevlilerinden Jan Dlask'ın da saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada Dlask "bir arkadaş, sınıf arkadaşı, harika ve nazik bir insan, Fin ve Fenno-İsveç edebiyatı uzmanı" olarak tanımlandı.

Çek ulusal günlük gazetesi Lidové Noviny'den yapılan açıklamada, gazetenin çalışanlarından biri olan redaktör ve Çek dili ve sağır çalışmaları birinci sınıf öğrencisi Lucie Špindlerová'nın saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Špindlerová'nın gazete tarafından yayınlanan bir fotoğrafında büyük şapkasıyla poz veren ve çiçekleri koklayan genç, gülümseyen bir kadın görülüyor.

Gazete Špindlerová'nın "bir meslektaş ve en önemlisi bir arkadaş" olduğunu ve ölümünün "son derece acı bir haber" olduğunu söyledi.

Memleketi Roztoky'deki yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, bir başka dil ve sağır çalışmaları öğrencisi olan Magdaléna Křístková da öldürüldü.

Açıklamada Křístková'nın toplumun aktif bir üyesi olduğu, belediyenin düzenlediği etkinliklere ve çocuklara yönelik bir kamp kulübüne katıldığı belirtildi.

Açıklamada Křístková'ya takma adıyla atıfta bulunularak "Neşeli, nazik, inanılmaz yetenekli ve yaratıcı Majda artık aramızda değil ve onu çok özleyeceğiz" denildi.

Çek Atletizm Federasyonu, 20 yaşındaki gülle atıcı Klára Holcová'nın da saldırıda öldürülenler arasında olduğunu duyurdu.

Federasyon Holcová'yı çeşitli Çek şampiyonalarında dokuz madalya kazanan ve Çek Cumhuriyeti'ni uluslararası atletizm yarışmalarında temsil eden "gelecek vaat eden" genç bir atlet olarak tanımladı.

Holcová'nın üniversitede Çek çalışmaları ve arşiv bilimleri okuduğunu belirten federasyon, Holcová'nın ölüm haberinin "yürek parçalayıcı" olduğunu da sözlerine ekledi. Açıklamaya eklenen bir fotoğrafta Holcová, Çek milli kıyafetiyle bir etkinlikte yarışırken görülüyor.

Kuzey Bohemya'da bir köy olan Velichovky'deki Gönüllü İtfaiye Tugayı, üyelerinden biri olan Aneta Richterová'nın da saldırıda öldüğünü söyledi.

Tugayın Facebook sayfasında yapılan açıklamada Richterová "sevgili kızı ve kız kardeşi, gülümseyen ve her zaman samimi bir arkadaş" olarak tanımlandı.

Çek Polisi saldırıyı soruşturmaya başladığında, saldırganın Prag'daki ölümcül saldırısına başlamadan önce büyük olasılıkla üç cinayetten daha sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Polisin saldırganla ilgili ilk ipuçlarını almasından kısa bir süre sonra ailenin Hostouň'daki evinde, daha sonra saldırganın babası olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu.

Perşembe günü daha sonra polis, katilin geçen hafta Prag'ın bir banliyösünde bir adam ve iki aylık bebeğinin öldürüldüğü çifte cinayetle de bağlantılı olduğunu açıkladı. Cuma günü polis, bu saldırıda kullanılan silahın tetikçinin evinde bulunduğunu söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com