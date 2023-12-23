Geciken, kaybolan veya hasar gören bagajlar: Ne yapmalısınız

Bu endişe, özellikle kış tatili seyahatlerinde geçerli ve bugünlerde kontrol edilmiş bavulları teslim etmek neredeyse bir inanç sıçraması gibi hissettirebilir.

Yine de tamamen güçsüz değilsiniz. Çantanızı kaybetmemek ya da en azından geciken, kaybolan, çalınan ve hasar gören bagajların etkisini en aza indirmek için yapabileceğiniz şeyler ve uygulayabileceğiniz stratejiler var.

Havaalanına gitmeden önce

Aktarmasız uçuşlar için rezervasyon yapın: Uçuş fırsatları ve seyahat tavsiyeleri sitesi Going.com 'un (eski adıyla Scott's Cheap Flights) kurucusu Scott Keyes, check-in bagajınız konusunda gerçekten endişeliyseniz, aktarmasız uçuşlara veya en azından cömert bir süreye sahip aktarmalara öncelik verin diyor.

"Çantaların, özellikle de sıkı bir bağlantı varsa, bağlantı sırasında uçaklar arasındaki aktarma sırasında kaybolma olasılığı yüksektir." Ve bunun sıkı bağlantıları olan uluslararası uçuşlar için iki kat daha fazla olduğunu söyledi.

İndirimli havayollarını düşünün: Tam hizmet veren havayollarının çantalarınızı kaybetme olasılığının, aktarma sırasında çanta kaybetme olasılığı daha düşük olan daha fazla aktarmasız uçuşa sahip olma eğiliminde olan indirimli havayollarına göre daha yüksek olduğunu söyledi.

Keyes, sadece buna dayanarak rezervasyon kararı vermeyeceğini, ancak bunun "dikkate alınması gereken ilginç bir yan faktör" olduğunu söyledi.

Bagajınızın ve içindekilerin fotoğraflarını çekin: Salt Lake City'nin yaklaşık 50 mil güneyindeki Spanish Fork, Utah'ta seyahat acentesi olan Jo Hoban, CNN Travel'a verdiği demeçte müşterilerine "çantalarının fotoğrafını çekmelerini tavsiye ettiğini çünkü havayolu ofislerinin size ilk soracağı şeylerin çantanın markası, çantanın rengi, çantanın boyutu ve çantanın içindekiler olduğunu" söyledi.

Ayrıca insanların yanlarına almayı planladıkları eşyaları yatağın üzerine koymaları ve bunların fotoğrafını çekmeleri gerektiğini söyledi. Çanta kaybolursa, bu bir içerik kaydı oluşturulmasına yardımcı olur.

Bagaj takibini kullanın: Scott's Cheap Flights'ın e-postayla gönderdiği haber bülteninde, "Birçok havayolu şirketi, uygulamalarında çantalarınızın durumunu görmenize olanak tanır; bu da çantanızın uçuşta sizinle birlikte olduğu konusunda içinizin rahat etmesine yardımcı olabilir - ya da en azından gecikme durumunda çantanızın konumu hakkında size fikir verebilir" denildi.

Bağımsız takip sistemini kendiniz de kurabilirsiniz. AAA'nın seyahatten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Paula Twidale, etiketin konumunu takip edebilmeniz için bir Apple cihazına bağlanan AirTag'i örnek gösterdi.

Bavullarınızın içini de doğru şekilde tanımlayın: Travelers United adlı tüketici savunucusu grup, dış etiketinizin yırtılması ihtimaline karşı bilgilerinizi iç tarafa da yazmanızı söylüyor. Hoban da aynı öneride bulunuyor.

"Salt Lake [City] havaalanındaki atlıkarıncadan bir çantam alındı. Neyse ki çantamı alan kişileri tanıyordum da değiştirmem kolay oldu," diyor. "Ama yine de ya o insanları tanımasaydım? Ya tamamen yabancıysalar ve çantamı eve götürdülerse? Umarım iyi ve dürüst insanlardır ve çantamda bir isim ve telefon numarası olduğunu görürler ve beni arayıp hatayı bildirebilirler."

El bagajlarının gücü: Havayolları check-in yapmadığınız bagajları kaybedemez. Twidale olabildiğince hafif valiz hazırlamanızı ve sadece el bagajı kullanmanızı öneriyor. Havaalanından ayrılırken zaman kazanacak ve içiniz daha rahat olacaktır.

Kredi kartı kapsamınızı gözden geçirin: Ekstra seyahat sigortası satın almadan önce Keyes, seyahat koruması için kredi kartı poliçenizi kontrol etmenizi önerdi.

Sadece kayıp çantalar için değil, aynı zamanda çantanızı beklerken satın almanız gerekebilecek şeyler için de ek tazminat (havayollarının karşılamadığı şeyler için) alabilirsiniz.

Uçuştan önce havaalanında

Bavullarınızı zamanında kontrol edin: Travelers United, son dakikada yapılan bagaj check-in işlemlerinin daha büyük sorunlara yol açabileceğini söylüyor.

"Sistemi zorlamayın. Bagajınız taşıma bandında ilerlerken ve güvenlik incelemesi için seçilirken en küçük bir gecikme ciddi sonuçlar doğurabilir," diyor web sitesi.

Telefon kamerasını tekrar çalıştırın: Keyes, check-in valizlerinizi teslim etmeden hemen önce açıp bir fotoğraf çekmenizi öneriyor.

"Çantanız kaybolursa ve içinde değerli eşyalarınız varsa... içinde ne olduğuna dair bir fotoğrafa sahip olmak, olaydan sonra tazminat almak için davanızı gerçekten destekleyecektir."

Bagaj etiketinizin varış yerini kontrol edin: Travelers United ayrıca havayolu bagaj etiketlerinizi iki kez kontrol etmenizi ve özellikle de kaldırım kenarında check-in yapıyorsanız, gideceğiniz yere gittiklerinden emin olmanızı tavsiye ediyor. Kuzey Carolina Tüketiciler Konseyi de insanlara bagaj teslim biletlerini veya etiketlerini saklamalarını hatırlatıyor.

Bagajınız gecikirse

Havaalanındaki diğer noktaları araştırın: Bavullarınız belirlenen teslim alma karuselinde değilse, The Points Guy seyahat tavsiyesi web sitesi yakındaki karuselleri kontrol etmenizi ve orada göremezseniz, havayolunun bagaj ofisini denemenizi önerir. Bu aynı zamanda yukarıda bahsedilen takip uygulamalarını çalıştırmak için de iyi bir zamandır.

Sorununuzu bildirin ve havaalanında form doldurun: Çantalarınız gelmediyse, havayolu şirketine bildirin.

Travelers United, "Çoğu zaman, havayolu personeli bagajın bulunduğunu ancak bir sonraki uçuşa kadar erteleneceğini açıklayacaktır" diyor. "Eğer zamanınız varsa bekleyin. Eğer yoksa, havaalanında uygun kayıp bagaj formlarını doldurun."

Havayolu şirketinin çantalarınızı teslim etmesine izin verin: Keyes, eğer bir havayolu şirketi valizlerinizi bulabiliyorsa ancak valizlerin ulaşması saatler sürecekse, temsilcilerin bulunacağınız adresi aldığından emin olun ve havayolu şirketinin teslimat hizmetini kullanın.

Faturaları saklayın: "Bagajınız olmadan geçireceğiniz günleri atlatmak için yeni bir mayodan diş macununa kadar herhangi bir şey satın alırsanız, faturalarını saklayın. Geri ödeme almak için bunlara ihtiyacınız olabilir," diyor Scott's Cheap Flights (şimdi Going.com).

Bagajınız kaybolursa

Havayolu şirketinizin talep ve tazminat politikasını kontrol edin: Her havayolu şirketinin web sitesinde çantanız kaybolursa ne yapmanız gerektiğine dair bilgiler bulunmalıdır. Örneğin, bu Delta Air Lines'ın sayfasıdır. Bu American Airlines'ın sayfası. Bu da Southwest Havayolları'nın sayfası. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki havayollarının da kendi sistemleri vardır. British Airways ile uçuyorsanız yapmanız gerekenler.

Eğer havayolu yardımcı olmuyorsa: Keyes, ABD havayolları ile ilgili olarak, "Eğer havayolu tazminat konusunda ayak sürüyorsa... Ulaştırma Bakanlığı'na şikayette bulunmaktan çekinmeyin. Buradan şikayette bulunabilirsiniz.

"Tüketicileri koruma konusunda çok daha proaktif davrandıkları ve müşterilere federal yasalar uyarınca yapmaları gereken tazminat veya geri ödeme türünü sağlamadıklarında havayollarını sıkıştırmaya çalıştıkları özel bir havacılık uygulama ofisleri var."

Birleşik Krallık uçuşları için hak talebinde bulunma konusunda bilgi almak için buraya tıklayın. Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi'nin sitesine buradan ulaşabilirsiniz. Kanada uçuşları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Sorumluluk limitleri: İnce yazılar, istisnalar ve evrak / belge engelleri vardır, ancak sonunda kayıp çantalarınız için nakit para alabilirsiniz.

ABD iç hat uçuşları için, DOT yönetmeliği tarafından izin verilen maksimum sorumluluk tutarı 3.800 $'dır. Havayolları bu limitten daha fazlasını ödemekte serbesttir, ancak bunu yapmak zorunda değildir. Uluslararası uçuşlar için bu rakam 1.780 dolardır. DOT'tan daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Hasarlı çantalar: Bagajınızın henüz havaalanındayken hasar gördüğünü görürseniz, bunu oraya bildirin. DOT'a göre, havayolları yanlış paketlemeden kaynaklanan hasarları ödemek zorunda değildir ve "belirli eşya kategorilerinden (örneğin: kırılabilir eşyalar, elektronik eşyalar, nakit para, bozulabilir eşyalar ...)" sorumlu değildir.

Tekerlekler, tutamaklar ve kayışlarda meydana gelen hasarlardan sorumludurlar.

Bu makale ilk olarak Ağustos 2022'de yayınlanmıştır ve periyodik olarak güncellenmektedir.

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Kaynak: edition.cnn.com