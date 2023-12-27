Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmakla görevlendirilen deneyimli Hollandalı diplomat hakkında bildiklerimiz

X'te yaptığı bir paylaşımda Kaag, BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörlüğü görevini üstlenmek üzere Hollanda Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

Kaag yaptığı açıklamada "Barış, güvenlik ve adalet her zaman benim motivasyonlarım olmuştur," dedi. "Daha iyi bir geleceğe katkıda bulunma umuduyla bu özel görevi kabul ettim."

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın kısa bir süre önce yaptığı ziyaretin ardından ifade ettiği gibi, kuşatma altındaki Filistin bölgesindeki koşullar "kabus" seviyesine ulaşırken, 8 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan atama gerçekleşti. İnsani yardım örgütleri, elektrik ve ilaç sıkıntısının hastanelerin çoğunu işlevsiz hale getirdiğini ve Gazze nüfusunun kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hamas'ın terör saldırılarının ardından 7 Ekim'de savaşın başlamasından bu yana İsrail, Mısır'ın Refah sınır kapısından Gazze'ye sınırlı sayıda kamyonun insani yardım getirmesine izin verdi. BM bu miktarı, 2 milyonu aşkın nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yaklaşamayan bir damlama olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de İsrail'in yoğun hava bombardımanını da içeren Gazze'deki taktiklerini "Gazze'de insani yardım dağıtımının önünde büyük engeller yaratmakla" suçladı.

BM'ye göre Kaag bundan böyle Gazze'ye yardım akışını hızlandıracak bir mekanizma oluşturmaktan ve yardım kamyonlarının Gazze'ye girmeden önce insani olmayan malzeme taşımadıklarından emin olmak için taranmasını sağlayacak karmaşık süreç de dâhil olmak üzere yardım çabalarını "kolaylaştırmak, koordine etmek, izlemek ve doğrulamaktan" sorumlu olacak.

Gazze'ye insani yardımın derhal, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulunan Güvenlik Konseyi kararı, birkaç gün süren müzakereler ve gecikmelerin ardından ABD'nin çekimser kalmasıyla geçen hafta kabul edildi.

Tecrübeli diplomat, Arapça konuşuyor

Kaag geçen ay yaptığı bir konuşmada Gazze'ye "yeterli insani yardımın" ulaşması gerektiğini vurguladı.

"İsrail'in var olma hakkı ve kendini savunma hakkı bizim için aşikârdır. Ancak bu karanlık zamanlarda, masum sivil kurbanlardan kaçınmak ve yeterli insani yardımın zamanında ulaştırılmasını sağlamak için savaş eylemlerinin uluslararası hukuka ve savaşın insancıl hukukuna uygun olması önemlidir" dedi.

Kaag daha önce Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nda üst düzey bir yetkili olarak Filistin meseleleri üzerine çalıştı. BM tarafından sağlanan biyografisine göre, daha sonra Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda Genel Sekreter Yardımcısı ve 2015-2017 yılları arasında Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü olarak görev yaptı.

Atamaya tepki gösteren Hollandalı bir hükümet yetkilisi CNN'e yaptığı açıklamada Kaag'ın bu görev için "çok uygun" görüldüğünü söyledi.

"Orta Doğu'yu iyi bilen ve Arapça da konuşan çok deneyimli bir diplomat. Siyasi kariyer için Hollanda'ya gitmeden önce, Suriye'nin kimyasal silahlarından vazgeçmesi için Esad'la müzakere eden BM elçisiydi" dedi.

ABD'nin askeri müdahalesini engelleyen bir son dakika ABD-Rusya planının sonucu olan Suriye çabası bir başarı olarak görülmüş, dönemin ABD Başkanı Barack Obama Suriye'nin beyan ettiği kimyasal silah stokunun imha edilmesini "önemli bir başarı" olarak selamlamıştı.

"Kaag, 2014 yılında Harvard'da kendisiyle röportaj yapan bir gazeteciye "Neredeyse imkânsız olan son tarihler, bir saniyemizi bile boşa harcayamayacağımız anlamına geliyordu" demişti. "Mesaja, göreve odaklanmıştık ve ölçebileceğiniz sonuçlar arıyorduk."

Kaag daha sonra Hollanda seçim siyasetinde çeşitli görevlerde bulundu, sosyal liberal parti D66'yı 2021 oylamasında zafere taşıdı ve dışişleri bakanlığı ile ticaret ve kalkınma işbirliği bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli kabine görevlerinde bulundu.

Dışişleri bakanlığı görevi sadece birkaç ay sürdü; Hollanda parlamentosunun çoğunluğunun, Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından o yaz Kabil'in tahliyesini yanlış yönettiğini söylemesinin ardından Eylül 2021'de istifa etti.

Salı günü yaptığı açıklamada Kaag, Hollanda kabinesindeki çalışmalarını "özel ve zorlu" olarak nitelendirerek, iklim değişikliği konusunda kaydedilen ilerlemeyi ve Rusya ile savaşın ortasında Ukrayna'ya verilen desteği örnek gösterdi.

Reuters'a göre Kaag, Temmuz ayında yaptığı açıklamada siyaseti bırakmayı planladığını söylemiş ve internetteki sindirme ve tehdit ortamını "zehirli" olarak nitelemişti.

Eylül ayında Dış İlişkiler Konseyi'nin bir etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Bu, sizi şeytanlaştırmak ve yapınızı bozmak için kullanılan sözde hakaretlerden oluşan bir bataryaya dönüşüyor" dedi. Eğer bu devam eder ve göz yumulursa demokrasimizin değerini aşındırır" dedi.

Küresel diplomatlar, Gazze'deki sivillere nasıl yardım ulaştırılacağı konusunda BM Güvenlik Konseyi'nde aylardır süren bölünme ve çıkmazın ardından Salı günü yaptıkları açıklamalarla duyuruyu kutladılar.

Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, "kapsamlı bilgi birikimi" ve "çok geniş (diplomatik) deneyimi" nedeniyle onu "bu zorlu rol için doğru kişi" olarak nitelendirdi.

"Bu yeni görevinde @SigridKaag ile yakın çalışmayı ve BM'nin Gazze'deki hayat kurtaran çalışmalarını kolaylaştırma ve hızlandırma çabalarını desteklemeyi dört gözle bekliyorum. Kaybedecek zaman yok," diye yazdı ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield X'te.

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Kaynak: edition.cnn.com