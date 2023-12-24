Gazze'de savaş sürerken Beytüllahim'de Noel fiilen iptal edildi

İsrail ve Hamas arasında harap olmuş Gazze Şeridi'nde şiddetli çatışmalar sürerken, yerel liderler geçen ay Filistin halkıyla dayanışma amacıyla kutlamaları azaltma kararı aldı.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in hava ve kara saldırıları sırasında 20,000'den fazla Filistinli öldürüldü ve şeridin toplam nüfusunun yaklaşık %85'i yerinden edildi.

Savaş, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği ve en az 1.200 kişinin öldüğü, 240'tan fazla kişinin de rehin alındığı terör saldırısıyla başladı.

Buradaki pek çok kişinin sevdikleri ve arkadaşları aracılığıyla Gazze'yle bağları var ve Hıristiyanlar tarafından İsa Mesih'in doğduğu yer olarak saygı duyulan kente bir sefalet duygusu çökmüş durumda.

Bir zamanlar mahalleleri süsleyen süslemeler kaldırıldı. Geçit törenleri ve dini kutlamalar iptal edildi. Şehir merkezinde, Manger Meydanı'nın geleneksel devasa Noel ağacı göze çarpacak şekilde yok.

Kudüs'ün yaklaşık sekiz kilometre güneyindeki Beytüllahim'e seyahat etmek normalde kolay bir yolculuk değil. İsrail tarafından inşa edilen Batı Şeria bariyeri, şehre giriş ve çıkışları sağlayan çeşitli kontrol noktaları gibi hareketleri kısıtlıyor. Hamas'ın küstah saldırısından bu yana durum daha da kötüleşti

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Beytüllahim ve Batı Şeria'daki diğer Filistin kasabalarında hareketliliği kısıtladı, askeri kontrol noktaları giriş ve çıkışlara izin vererek işe gitmeye çalışan Filistinlileri etkiledi.

Filistin sağlık bakanlığına göre işgal altındaki topraklarda şiddet olayları da arttı ve İsrail saldırılarında en az 300 Filistinli hayatını kaybetti.

CNN'e konuşan Ali Thabet, "Oğlum bana bu yıl neden Noel ağacı olmadığını sordu, nasıl açıklayacağımı bilmiyorum" dedi.

O ve ailesi Beytüllahim yakınlarındaki bir Filistin köyü olan Al Shawawra'da yaşıyor ve her Noel'de ziyaret ediyorlar "çünkü Hıristiyan kardeşlerimizle ilişkimiz güçlü bir ilişki

Kendisi ve ailesi Beytüllahim'de yaşıyor ve "Hıristiyan kardeşlerimizle ilişkimiz güçlü olduğu için" her Noel'de ziyaret ediyorlar.

Kendisi şöyle açıklıyor: "Biz onların kutlamalarına katılıyoruz, onlar da bizim kutlamalarımıza katılıyor. Ancak bu yılki tatil sezonu çok kötü geçiyor."

Arnavut kaldırımlı taş sokaklarda yürürken çatışmanın etkisi açıkça görülüyor.

İşletmeler, koronavirüs pandemisinin getirdiği zorluklar ve seyahat kısıtlamalarının ardından yoğun bir bayram dönemi geçireceklerine güveniyorlardı. Ancak her zamanki turist ve inançlı kalabalıklar olmayınca otel, mağaza ve restoranların çoğu kepenk indirdi.

Beytüllahim'in ekonomisinin hacılara ve turizme bağlı olduğunu söyleyen üçüncü kuşak dükkan sahibi Rony Tabash, dükkanının önünde durup hiç gelmeyecek müşterileri beklediğini anlatıyor.

Hediyelik eşyalar ve doğuş sahnesinin karmaşık zeytin ağacı oymaları raflarda toz topluyor. Tabash'ın dükkânı, ürünlerini özenle yapan zanaatkârları destekleme arzusuyla açık kalan bir avuç dükkândan biri.

Tabash, babasını evden çıkarmak için her gün onunla birlikte dükkâna getiriyor. Büyükbabası dükkânı 1927 yılında açmış ve burası, meydan ve ünlü kilisesiyle birlikte "kalbimizin bir parçası" haline gelmiş.

"Noel'i hiç böyle görmemiştik," diye devam ediyor. "Üç aydan beri, dürüst olmak gerekirse, bir tane bile satışımız yok. Babamı evde tutmak istemiyorum. Umudumu kaybetmek istemiyorum."

2012'de Filistin topraklarındaki ilk Dünya Mirası alanı olan Doğuş Kilisesi bile büyük ölçüde boş. Normal bir yılda, 2. yüzyıldan beri İsa'nın doğduğu yer olarak kabul edilen mağaraya girmek için sabırla bekleyen hacılarla birlikte dışarıdaki otoparkın etrafında yüzlerce kişilik kuyruklar oluşurdu. Mermer zemine yerleştirilmiş 14 köşeli gümüş bir yıldız, İsa'nın doğduğu söylenen yeri tam olarak işaret etmektedir.

4. Yüzyılda İmparator Konstantin bu alanda bir kilise kurmuştur. 529 yılında yıkılan bu kilisenin yerine bugünkü kilisenin temelini oluşturan daha büyük yapılar inşa edilmiştir.

İçeride genellikle sadece ayakta duranlar olurdu. Ancak bu yıl Gazze'deki çatışmalar her şeyi değiştirdi. Artık neredeyse iğne atsanız yere düşmeyecek.

Doğuş Kilisesi'nin Rum Ortodoks rahibi Peder Spiridon Sammour, "Hiç böyle görmemiştim," diyor.

"Noel neşe, sevgi ve barıştır. Bizde barış yok. Neşemiz yok," diyor ciddiyetle. "Bu bizim elimizde değil ve dünyanın her yerinde [tüm] kararları verecek liderler için Tanrı'ya onlara yardım etmesi, burada ve tüm dünyada barış yapmaları için onlara ışığını vermesi için dua ediyoruz.

CNN'den Kareem El Damanhoury, Eyad Kourdi ve Sugam Pokharel bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com