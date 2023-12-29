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Gary Woodland 119. ABD Açık'ı kazanarak ilk büyük şampiyonluğunu elde etti

Amerikalı Gary Woodland Pazar günü Kaliforniya'daki Pebble Beach Golf Links'te düzenlenen 2019 Amerika Birleşik Devletleri Açık Şampiyonasını kazandı.

 and  John Stellmacher
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Gary Woodland, 16 Haziran 2019 tarihinde Pebble Beach Golf Links'te düzenlenen 2019 ABD Açık'ı....aussiedlerbote.de
Gary Woodland, 16 Haziran 2019 tarihinde Pebble Beach Golf Links'te düzenlenen 2019 ABD Açık'ı kazandıktan sonra 18. green'de kutlama yapıyor..aussiedlerbote.de

Gary Woodland 119. ABD Açık'ı kazanarak ilk büyük şampiyonluğunu elde etti

Bu zafer 35 yaşındaki Woodland'ın kariyerindeki ilk büyük şampiyonluğu oldu. Woodland şampiyonayı 13-under par ile tamamladı ve final turunda dünya 1 numarası Brooks Koepka'yı geride bıraktı.

İki kez şampiyon olan Koepka ise 10-under par ile ikinci oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Gary Woodland, 16 Haziran 2019 tarihinde Pebble Beach Golf Links'te düzenlenen 2019 Amerika Açık final raundu sırasında 16. tee'den bir atış yapıyor.

Topeka, Kansas doğumlu Woodland 2007 yılında profesyonel oldu. Bundan önce Washburn Üniversitesi'nde basketbol oynamış, ardından KU'daki 2005-06 oyuncu profiline göre golf bursuyla Kansas Üniversitesi'ne transfer olmuştur.

CNN'den Martijn Edelman bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com

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