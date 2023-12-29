Gary Woodland 119. ABD Açık'ı kazanarak ilk büyük şampiyonluğunu elde etti

Bu zafer 35 yaşındaki Woodland'ın kariyerindeki ilk büyük şampiyonluğu oldu. Woodland şampiyonayı 13-under par ile tamamladı ve final turunda dünya 1 numarası Brooks Koepka'yı geride bıraktı.

İki kez şampiyon olan Koepka ise 10-under par ile ikinci oldu.

Topeka, Kansas doğumlu Woodland 2007 yılında profesyonel oldu. Bundan önce Washburn Üniversitesi'nde basketbol oynamış, ardından KU'daki 2005-06 oyuncu profiline göre golf bursuyla Kansas Üniversitesi'ne transfer olmuştur.

CNN'den Martijn Edelman bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com