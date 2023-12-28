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Gary Oldman 'Harry Potter' filmlerindeki işinin 'vasat' olduğunu, rolü 'farklı' oynayacağını söyledi

Gary Oldman, "Harry Potter" filmlerinde Sirius Black'i canlandırırken daha ciddi bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

 and  Hanna Hofmann
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Gary Oldman "Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı" filminde..aussiedlerbote.de
Gary Oldman "Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı" filminde..aussiedlerbote.de

Gary Oldman 'Harry Potter' filmlerindeki işinin 'vasat' olduğunu, rolü 'farklı' oynayacağını söyledi

"Happy Sad Confused" podcast'inin Perşembe günkü bölümünde "Bence benim işim vasat" diyen Oldman, merhum rol arkadaşı Alan Rickman gibi "belki kitapları okusaydım" farklı hissedeceğini de sözlerine ekledi.

Rickman gibi "eğrinin önüne geçseydi", "neyin geleceğini bilseydim, dürüst olmak gerekirse farklı oynayacağımı düşünüyorum" dedi.

Oldman, Potter'ın uzun süredir kayıp olan vaftiz babası ve üçüncü film olan 2004 yapımı "Azkaban Tutsağı "ndaki baş mahkum olduğu ortaya çıkan bir kaçak olan Black'i canlandırdı.

Ancak Oldman'ın özeleştiri yaptığı tek konu "Potter" filmlerindeki rolü değil.

Oyunculuk portföyü için "Hepsini ateşe atıp yakarım ve hepsini yeniden yaparım" diyor. Buna 1992 yapımı "Bram Stoker's Dracula "daki ikonik Drakula rolü de dahil; Oldman bu performansı için de "deli değilim" diyor.

Bununla birlikte Oscar ödüllü oyuncu, kendi çalışmalarını "didikleme" eğiliminin, "bir sonraki şeyi daha iyi yapma" isteğinden kaynaklanan sağlıklı bir alışkanlık olduğunu söyledi.

Oldman, yazar J.K Rowling 'in kitap serisinden uyarlanan "Potter" serisinin sekiz filminden dördünde - "Azkaban", 2005 yapımı "Ateş Kadehi", 2007 yapımı "Zümrüdüanka Yoldaşlığı" ve 2011 yapımı "Ölüm Yadigarları" da dahil olmak üzere- Black rolünde yer aldı: Bölüm 2" de dahil olmak üzere.

Ayrıca 2022'de "Harry Potter 20. Yıldönümü" sırasında oyuncularla yeniden bir araya geldi: Hogwarts'a Dönüş" özel programında oyuncularla yeniden bir araya geldi. (CNN ve Max aynı ana şirket olan Warner Bros Discovery'nin bir parçasıdır).

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Kaynak: edition.cnn.com

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