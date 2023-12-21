Gary Gulman 'Born on Third Base' ile büyük kahkahalar attırmayı hedefliyor

Komedyen, sette diğer konuların yanı sıra yoksul büyümek, gelir eşitsizliği, Pop-Tarts, şüpheli diş hekimleri ve kaba Chipotle müşterilerini ele alıyor. Bir saat süren özel programın sonuna doğru yapılan ustaca bir espri, basketbol ve sihirbazlığı o kadar iyi bir araya getiriyor ki, Gulman'ın espri anlatma becerisi karşısında ağzınız açık kalacak.

CNN'e konuşan Gulman, "Bunun kesinlikle en komik [özel] programım olduğunu düşünüyorum," dedi. "Bence 'The Great Depresh' muhtemelen benim en anlamlı programım ve hala her gün o programla ilgili e-postalar ve yorumlar alıyorum ve şu anda dört yaşında, bu yüzden o gerçekten özeldi. Ama bu kesinlikle en komik filmim."

Gulman 2019'da "The Great Depresh" adlı komedi özel programını yaptı. Bu özel program, annesiyle birlikte evde yaşarken doğru doktor ve ilaç karışımının iyileşmesine yardımcı olmasından önce yaşadığı depresyonla mücadelesini konu alıyor.

Yeni özel programda mutlu görünüyor ve bazılarını o dönemde yazdığı esprilerini paylaşmaya hevesli. Bu esprilerin akıl sağlığı hizmeti almakla ilgili esprilere tam olarak uymadığını, bu yüzden onları daha iyi bir yerde olduğu zamana sakladığını söyledi.

"Chipotle rutininden pek çok esprim vardı ve ayrıca hokey rutinim de vardı ve 'Büyük Depresh' için tematik olarak uymuyordu. Bu yüzden [bu özel programa] bu ikisiyle başladım," diyor Gulman. "Sonra hangi komedyenlerin sınıf hakkında konuştuğunu soran bir tweet gördüm. Ve sınıf hakkında konuşan hiçbir komedyen düşünemediğimi hatırlıyorum. Bu hiç olmadığı anlamına gelmiyor, sadece benim gözlerimle kesişmemişti."

Bunun pek fazla insanın yapmadığı bir şeyi denemek için harika bir fırsat olduğunu düşünmüş ve yoksulluk içinde ve kamu yardımı alarak büyümenin konuyla ilgili görüşlerini nasıl güçlü bir şekilde şekillendirdiğini açıklamış.

Gulman, "Bunu havalı bir meydan okuma olarak gördüm," dedi. "Hayatımın büyük bir bölümünü yoksulluğun ve muhtaçlığın toplum üzerindeki ve ayrıca hayatımın farklı aşamalarında, özellikle de çocukluğumda kendim üzerindeki etkilerini düşünerek ve değerlendirerek geçirdim."

Gulman'a göre bu konu yakın zamanda eskimeyecek, çünkü gelir eşitsizliği "gittikçe daha da kötüleşiyor ve iktidarda olan ve inanılmaz miktarda serveti olan insanlardan gittikçe daha fazla etkileniyoruz."

Şaşırtıcı espriler

Net servet konusunda Gulman, diğer komedyen Jerry Seinfeld'e ve onun devasa servetine bir tokat atıyor. Özel programda komedyenden bahsetmesinin bazı insanlar tarafından "tartışmalı" bulunacağını biliyor.

"Çok kaba ya da buna benzer bir şey olmasını istemedim çünkü o sevilen bir figür. Sadece önceliklerinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu ülkedeki gelir eşitsizliğinin harika bir temsili ve görünüşte benim işimde olan ama aslında aynı işte olmayan bir kişi."

Gulman, Seinfeld ile ilgili kısmını, Seinfeld'in kendisinin de ele almaya çalıştığı bir konu olan Pop-Tarts ile ilgili bir espriye dönüştürüyor. Ve evet, bu kasıtlıydı. Bu konuda daha iyi şakalar yapabileceğini kanıtlamak için değil, buzlu şekerlemenin ücretsiz öğle yemeği yiyen çocuklar için ne anlama geldiğinden bahsetmek için.

Gulman, "New York Times'ın bu espriyi yapmasını ne kadar büyüttüğünü hatırlıyorum," dedi. "Bunu daha iyi yapmak istediğimden değil, sadece bunun diğer yüzünü ve Pop-Tarts'ın ihtiyacı olan ya da ücretsiz öğle yemeği yiyen çocuklar için ne anlama geldiğini göstermek istedim."

Gulman, basketbol becerilerini bir zamanlar tanık olduğu bir yakın çekim sihirbazlık numarasına benzeten bir şakayla programı tamamlıyor. Hiç beklenmedik bir küfürle büyük bir final yapıyor.

"Pek çok şakada sürpriz unsurunu korumak önemlidir," diyor Gulman ve ekliyor: "Bu şakada da durum böyleydi. Neredeyse can alıcı noktanın birinin tahmin edeceği ya da bekleyeceği son şey olmasını istiyorsunuz."

"Born On Third Base" 21 Aralık'ta Max'te yayınlanıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com