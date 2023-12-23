Öne çıkan hikayeler

Garbine Muguruza Venus Williams'ı alt ederek ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandı

Muguruza, 1994 yılında Conchita Martinez'den bu yana şampiyonluğu kazanan ilk İspanyol kadın

Martinez Wimbledon'da Muguruza'ya koçluk yaptı

Williams ilk sette iki set puanını heba etti

Ardından, Muguruza ilk sette kalmak için 5-4 geride servis atarken, her şeyi değiştiren 19 vuruşluk bir ralli geldi.

Williams bir forehand'i fileye atınca kaybetti ve bir daha asla aynı oyuncu olamadı.

Bundan sonra her şey Muguruza'nın elindeydi ve dokuz oyun üst üste alarak 7-5 6-0 ile ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandı ve tarihte Williams kardeşlerin ikisini de grand slam finallerinde yenen ilk oyuncu oldu.

İlk setin ardından klasik bir Wimbledon finali gibi görünen maç, Muguruza'nın ikinci seti ve şampiyonluğu 26 dakikada 6-0 kazanarak Merkez Kort'u dolduran kalabalığın önünde meydan okumasıyla bir anti-climax'e dönüştü.

Eski İspanya kralı Juan Carlos'un kraliyet locasından izlediği maçta Muguruza, "Bugün benim en zor maçımdı," dedi. "Onun oyununu izleyerek büyüdüm."

Duygusal rollercoaster

Williams'ın ikinci setteki çarpıcı çöküşü, geçen ay Florida'daki evinde bir adamın öldüğü bir araba kazasına karışan eski üst sıradaki Amerikalı için duygusal birkaç haftayı tamamladı.

Reuters haber ajansının 8 Temmuz'da geçtiği habere göre, Florida polisi yeni ortaya çıkan bir videoda Williams'ın 9 Haziran'da başka bir araçla ölümcül çarpışmadan önce aracını bir kavşağa doğru yönlendirirken "yasalara uygun hareket ettiğini" gösterdiğini söyledi.

Venus kupa töreninde, evde ilk çocuğunun doğumunu bekleyen kız kardeşi ve geçen yılın şampiyonu Serena Williams'ı özleyip özlemediği sorulduğunda "Senin yaptığın şeyleri yapmaya çalışıyorum ama sanırım başka fırsatlar da olacak" dedi.

OKU: Roger Federer on birinci Wimbledon finaline ulaştı

OKUYUN: Federer'in mihrabında ibadet eden süper hayranlarla tanışın

Fransız kalp kırıklığı

Muguruza'nın zaferi, All England Club'daki ilk grand slam finalinde Serena'ya kaybetmesinden iki yıl sonra geldi.

Altı hafta önce Muguruza, Roland Garros tacını rakibini destekleyen düşmanca bir kalabalığın önünde kaybederek Fransa Açık'tan gözyaşları içinde ayrılmıştı ve pek çok kişi Wimbledon çimlerinde şampiyonluğu kazanacağına dair bahse girmezdi.

Geçici antrenörü Conchita Martinez için bu bir deja-vu vakası olmalıydı. Martinez 1994 yılında, 37 yaşında onuncu Wimbledon şampiyonluğunu kazanmaya çalışan Martina Navratilova'nın partisini bozmuştu.

Muguruza bir basın toplantısında "Bana sadece oraya çıkmamı ve tüm bunları unutmamı söyledi," dedi. "Bunun başka bir maç olduğunu düşünmeye çalış."

Muguruza'nın seyahat koçu Sam Sumyk'in Wimbledon'da bulunmaması nedeniyle, İspanyol Fed Cup kaptanı Martinez All England Club'da ona rehberlik etti.

Martinez'in, oyunun en sert vurucularından biri olan ve tam akışında herkesi yenebilen ancak geçen yıl Fransa Açık'ta ilk büyük şampiyonluğunu kazandığından beri baskı ile mücadele eden 14. sıradaki İspanyol üzerinde sakinleştirici bir etkisi olduğu görüldü.

OKUYUN: Neden Atmaca Rufus Orta Kort'un hakimi?

OKUYUN: Utançtan felç olmaktan Serena'ya koçluk yapmaya

Muguruza, Fransa Açık'ın dördüncü turunda Fransız Kristina Mladenovic tarafından fırtınalı bir maçta tahtından indirildiğinde, pek çok uzman onun bu kadar çabuk toparlanmasını beklemezdi.

Ancak kazandığı her turla kendine güveni artan Muguruza, dördüncü turda kadınların en iyi seribaşı Angelique Kerber'i heyecan verici bir karşılaşmada yendikten sonra inanmaya başladı.

Kaçırılan fırsatlar

Williams finale bir ace ile başladı ve atışlarının sesi Londra'nın güneybatısındaki yağmurlu bir günde Merkez Kort'un çatısı altında yankılanırken, çizginin aşağısındaki keskin bir forehand ile kolayca tuttu.

Geçen yıl Roland Garros'u kazanmasından bu yana ilk finalini oynayan Muguruza, ilk servis oyununda çift hata yaparak gergin başladı.

Her iki kadın da ilk vuruş tenisi oynarken, Williams dip çizgiye biraz daha yakın durdu ve 3-2 öne geçmek için aşka tutunurken kazananlar attı ve bir sonraki oyunda tam gerginlikte bir forehand pası ile ilk kırılma noktasını oluşturdu.

Ancak forehandini fileye göndererek bunu değerlendiremedi ve Muguruza oyunda kaldı.

Bir sonraki oyunda Williams üç çift hatalı servis atmasına rağmen oyunda kaldı ve saatte 106 mil hızla attığı ikinci servisiyle bir kırılma puanı kurtardı.

Sette kalmak için 5-4 geride servis atan Muguruza, birkaç forehand hatasıyla Williams'a iki set puanı hediye etti.

Rakibinin forehandini durmaksızın hedef alan Williams, 19 vuruşla maçın en uzun rallisinin ardından bir forehandini fileye gönderince ilk set puanını alamadı.

Muguruza ikinci set puanını büyük bir servisle kurtardıktan sonra, bir hata ile tutundu ve aniden Williams savunmasız görünmeye başladı.

Zorlanmadan 25 hata yapan Williams bir basın toplantısında, "Kesinlikle o puanlardan bazılarını çevirmeyi çok isterdim," dedi. "Ama gerçekten iyi mücadele etti. Bu yüzden onu takdir ediyorum. Kendini toparladı ve daha iyi oynamayı başardı."

Forehand'de tamamen yolunu kaybeden ve 2011'de enerjisini düşüren Sjogren sendromu teşhisi konan Williams, ikinci kırılma noktasında dip çizgiyi aşan bir forehand ile kırıldı.

Set için 6-5'te servis atan Muguruza, dışarı çıkmış gibi görünen bir savunma backhand lobu ile iki set puanı oluşturdu. Williams topu kovaladı ama sonra bıraktı ve topun dip çizgiye indiğini gördü.

"Vamos!" diye bağırdı Martinez oyuncu locasından.

Muguruza, Williams'ın kontrol edemediği bir forehand vuruşuyla ilk set sayısını kaçırdı, ancak Amerikalı oyuncu maçtaki 15. zorlanmadan hatasını yapınca ilk seti aldı.

Muguruza, "Bana karşı o set sayılarını aldığımda, Hey, bu normal, burada Venüs'le oynuyorum," dedim. "Bu yüzden savaşmaya devam ettim. Ve iki hafta boyunca oynadığım gibi oynarsam, sonunda bir fırsat yakalayacağımı biliyordum. Bu yüzden sakindim. Eğer ilk seti kaybedersem, hala iki setim daha var. Dram yaratmayalım."

"İdeal değil"

Momentum artık tamamen İspanyol'daydı ve Williams menzilini bulmakta zorlanıp çimlere gömülürken ikinci sette çift break öne geçti ve bir meydan okumayla bitiş çizgisini geçtikten sonra başını ellerinin arasına aldı.

Williams Wimbledon'da 20 maç sonra ilk setini kaybetmesi hakkında "İdeal bir skor değil," dedi.

Muguruza, "Çok memnunum çünkü nasıl gideceğini hiç bilmiyordum çünkü çok gergindim," dedi. "Benim istediğim gibi gitmesini istedim. Hazırlanmak için elimden gelen her şeyi yapıyordum. Korta çıktığınızda kalabalığı görüyorsunuz, finali görüyorsunuz, burada bir Wimbledon finali daha oynadığımı görüyorsunuz. Bu yüzden bu şekilde idare ettiğim için çok memnunum."

Williams inanıyor

Ocak ayında Avustralya'da kız kardeşine finalde kaybeden Williams ise Wimbledon'dan, sporun en büyük unvanları için oynamaya geri döndüğünün bilincinde olarak ayrılacak.

ABD Açık Ağustos sonunda başlıyor ve bir kez daha kupa için yarışmayacağını düşünmek için hiçbir neden yok.

Daha fazla haber ve özellik için tenis sayfamızı ziyaret edin

"İyi bir formdayım," dedi. "Bu yıl birçok kez büyük şampiyonluklar için mücadele edebilecek bir pozisyonda oldum. Kendimi bu tür bir pozisyona sokmaya devam etmek istiyorum. Önemli olan çizgiyi aşmak. Bunu yapabileceğime inanıyorum."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com