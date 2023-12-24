Garbine Muguruza Johanna Konta'yı geride bırakırken maç 3:12'de sona erdi.

Cuma sabahı erken saatlerde Melbourne'de Britanyalı karşısında aldığı 6-4 6-7 (3-7), 7-5'lik galibiyetin ardından kortta kendisiyle röportaj yapılırken gülümseyen Muguruza, "İnsanların hala izlediğine cidden inanamıyorum," diye ekledi.

"Çok zordu. Johanna iyi oynuyordu, inanılmaz servisler atıyordu, büyük vuruşlar yapıyordu. Ben sadece mücadele etmeye ve dayanmaya çalıştım. Sizin için oynuyoruz, yoksa neden burada olalım ki?" diye devam eden İspanyol oyuncu, maç bitiminde hala Margaret Court Arena'da bulunan az sayıdaki dayanıklı taraftara atıfta bulundu.

Muguruza ve Konta, Avustralya Açık'ta bir kadın maçının en geç başladığı saat olan 12:30'a kadar oynamaya başlamadı ve ikinci tur mücadeleleri iki saat 42 dakika sürdü.

Kei Nishikori'nin Ivo Karlovic'i ve Alexander Zverev'in Jeremy Chardy'yi yenmesi yaklaşık dört saat sürdüğü için korta bu kadar geç çıktılar.

WTA'nın internet sitesinde "Saat 11.55'te 3. Kort'a geçilmesi tartışılırken, martıların kortu kullanılamaz hale getirdiğinin anlaşılması üzerine iptal edildi" denildi.

İki kez grand slam kazanan Muguruza şimdi üçüncü turda İsviçreli Timea Bacsinszky ile oynayacak.

"Konta BBC Sport'a verdiği demeçte, "Sporcuların erken saatlerde kendilerini fiziksel olarak zorlamalarına katılmıyorum.

"Bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum - aslında oldukça tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bu koşullar altında harika bir maç çıkardığımızı düşünüyorum ve daha fazla insanın bunu izleyememesi utanç verici."

Geçen yıl Daria Gavrilova ve Elise Mertens arasındaki ikinci tur maçı 23:59'da başlarken, bir grand slam müsabakasının en geç bitişi 2008'de Lleyton Hewitt ve Marcos Baghdatis arasındaki maçın 04:34'te sona ermesiyle olmuştu.

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Kaynak: edition.cnn.com