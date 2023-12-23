Gana'nın el boyaması film afişlerinin beklenmedik sanatı

İzleyicileri çekmek için video kulüplerinin sunduklarının reklamını yapmaları gerekiyordu. Ancak orijinal film afişlerine ya da alternatiflerini basacak araçlara sahip değillerdi - ülkenin askeri yöneticileri matbaa ithalatını bile kısıtlamıştı.

Bu yüzden yerel sanatçılara kullanılmış un çuvalları üzerine el boyaması yaptırarak kendi afişlerini yaptılar. Afişler büyüktü, genellikle 40 ila 50 inç genişliğinde ve 55 ila 70 inç yüksekliğindeydi.

Posterler o zamandan beri sanat dünyasında dalgalanmalar yarattı ve ilk orijinalleri koleksiyoncular tarafından yüksek fiyatlara alıcı buldu.

Gana'nın elle boyanmış film afişlerinin beklenmedik sanatı

Eserler kas, kan ve abartılı yüz hatlarıyla dolu cafcaflı, coşkulu tarzlarıyla ünlüdür.

Bir satıcı ve koleksiyoncu olan Brian Chankin, Gana'dan telefonla yaptığı açıklamada, "Sinema bileti satmak için tasarlandılar, her şey insanları kapılardan içeri sokmakla ilgiliydi," dedi. "Bu yüzden her bir posteri mümkün olduğunca benzersiz kılmaya çalışmak ve mümkün olduğunca çılgınca yapmak gerekiyordu."

Zaman zaman sanatçılar filmlerde olmayan olayları tasvir ederek yaratıcı lisans aldılar. Gana'nın başkenti Akra yakınlarındaki Teshie'de bir stüdyosu bulunan sanatçı Heavy Jay, gönderdiği bir e-postada "Bazen filmleri izliyor ve onlardan bazı eylemler seçiyordum," diyor. "Ama film çok sıkıcıysa, o zaman kendi hayal gücümle, çoğunlukla filmlerde olmayan bazı görüntüler ve eylemler içeren, daha fazla insanı onları izlemeye çekmek için yapmak zorunda kaldım."

Sinema kulübü işinin zirvede olduğu 1990'lara gelindiğinde, afişleri üretmek için birkaç düzine sanatçı istihdam ediliyordu. En popüler sanatçılardan bazıları - ya da takma adları - Joe Mensah, Nyen Kumah, Leonardo, Socrates, Death is Wonder, Frank Armah ve D.A. Jasper'dı.

Brian Chankin bu posterleri toplamaya yaklaşık 10 yıl önce, tam da posterlere küresel bir ilgi oluşmaya başladığı sırada başladı. Onları Chicago'da sahibi olduğu bir video dükkanının duvarında sergiledi.

"İnsanlar onları duvardan satın almak istemeye başladı, biz de epeyce sattık," diyor. "Onlarla biraz takipçi kazanabildim, bu yüzden elimdeki parayla daha fazla satın almaya başladım. Yıllar içinde elime yüzlerce poster geçti ve birçoğunu koleksiyonum için saklıyorum.

"Bazıları var ki satmaya karar versem binlerce dolar eder, ama bunlar kesinlikle satmakla ilgilenmediklerim. Başkalarının bu posterleri 50.000 doların üzerinde bir fiyata sattığını biliyorum. Bu noktada 1980'lerden kalma herhangi bir şey inanılmaz derecede nadir ve bulunması inanılmaz derecede zor."

Gana'da video kulübü posterlerine olan talep 2000'li yılların ortalarında, evde izlemenin yaygınlaşması ve baskı işinin, yapımı günler süren orijinal sanat eserleri sipariş etmekten daha pratik hale gelmesiyle birlikte azalmaya başladı. Chankin, o zamandan beri pek çok sanatçının bu işi bıraktığını söylüyor. Ancak bazıları geleneği canlı tuttu ve şimdi sipariş üzerine çalışarak ya orijinal posterlerin kopyalarını yapıyor ya da hem eski hem de yeni filmlerin tamamen yeni posterlerini boyuyor.

Chankin 2015 yılında Gana'lı sanatçılarla çalışan Chicago merkezli bir stüdyo olan Deadly Prey Gallery'yi açtı. Sipariş edilen posterlerin fiyatları 300 ila 600 dolar arasında değişiyor ve en çok talep edilenler posterleri meşhur eden 1980'lerin büyük aksiyon filmleri. "Predator, Terminator, Kurt Russell'ın oynadığı herhangi bir film, (Jean-Claude) Van Damme'ın oynadığı herhangi bir film," diyor Chankin ve ekliyor: "Korku türü tartışmasız en popüler tür."

Görünüşe göre ilginin artmasıyla birlikte posterleri internette bulmak artık çok kolay. Ancak Chankin, alıcıları eski orijinaller gibi görünen modern kopyalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Korsanlar her zaman vardır - genellikle posterleri olduğundan daha eski göstermeye çalışırlar" dedi. "Ben bunları bir saniyede fark edebilirim ama başkaları fark edemeyebilir."

Bu makale ilk olarak Ekim 2019'da yayımlanmıştır.

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Kaynak: edition.cnn.com