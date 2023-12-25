Futbolcular 'müstehcen' miktarda maç oynuyor. Her iki yılda bir düzenlenen Dünya Kupası durumu daha da kötüleştirecek mi?

Dünya çapında 65.000'den fazla futbolcuyu temsil eden oyuncular birliği FIFPro tarafından oyuncu tükenmişliği üzerine yapılan yeni bir araştırmada, milli takımının da ayrılmaz bir parçası olan Portekizli yıldızın "dünya futbolunda en çok 'aşırı kullanılan' oyunculardan biri haline geldiği" ortaya çıktı.

United menajeri Ole Gunnar Solskjaer bile ESPN'e verdiği bir röportajda, geçen sezon Premier Ligi ikinci sırada bitiren ve Avrupa Ligi'nde finale yükselen United'da 58 kez forma giyen Fernandes'i "fazla oynattığını" kabul etti ancak bunun nedeninin "bizim için çok önemli" olmasında ısrar etti.

Bu sezon da farklı olmayacak gibi görünüyor ve United'ın hala üç turnuvada mücadele ediyor olması, Fernandes'in Portekiz adına Dünya Kupası elemelerine katılma taahhüdüyle birleşince, ihtiyatlı bir tahminle 27 yaşındaki oyuncunun 60 maçta yer alabileceği düşünülüyor.

Ancak bu Fernandes ve United'a özel bir sorun olmaktan çok uzak.

Futbol takviminin yorucu programı ve bunun oyuncular üzerinde yarattığı fiziksel ve zihinsel tahribat birkaç yıldır çokça tartışılan bir konu.

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Dünyanın dört bir yanındaki ligler, bir sonraki kampanyaya neredeyse hemen başlamadan önce kısaltılmış sezonları tamamlamakta zorlanırken, koronavirüs pandemisi ile daha da kötüleşen bir sorun.

Pandemi nedeniyle fikstür iptalleri nedeniyle konfederasyonların her zamankinden daha fazla maça sıkıştığı mevcut uluslararası program da buna eklenince, sporun en üst düzeyindeki oyuncular kariyerlerinin en kötü takvim sıkışıklığını yaşıyor.

'Müstehcen miktarda maç'

Yıldız futbolcuları etkileyen sadece her hafta aşırı sayıda dakika oynamak değil. Aynı zamanda, uluslararası görev için Avrupa'dan Güney Amerika ve Asya'ya seyahat edenler için özel bir sorun olan, birden fazla zaman diliminde yapılan uzun mesafeli uluslararası uçuşlar.

2024 itibariyle mevcut formatın sona ermesiyle futbolun yeni bir takvime ihtiyacı olacak. Bununla birlikte, oyuncuların tükenmesini önlemek için maç sayısını azaltmak yerine, mevcut teklifler futbolcuların hem kulüp hem de uluslararası düzeyde potansiyel olarak daha fazla maç oynadığını görecektir.

Bunun nedeni, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'nın sezon başına ekstra 100 maçla sonuçlanacak genişletilmiş Şampiyonlar Ligi formatı ve dünya futbolunun yönetim organı FIFA'nın dört yerine her iki yılda bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma planlarıdır.

Daha önce Liverpool ve Arsenal'de çalışmış olan performans koçu Darren Burgess, oyuncuların iş yükünü yönetmeye çalışırken Gunners'da geçirdiği zamanı hatırlıyor.

Burgess, "Kesinlikle benim görevimde, en son Arsenal'de, Avrupa Ligi yarı finali ve ardından Carling Kupası finali de dahil olmak üzere arka arkaya yıllarda Avrupa Ligi finali oynadık, sadece müstehcen miktarda maç oynadık" dedi.

UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) FIFA'yı planları nedeniyle eleştirirken, UEFA da kendi önerileri nedeniyle Avrupa'nın en büyük liglerinin önde gelen yetkilileri tarafından eleştirildi.

FIFPro, oyuncuların tükenmişliği söz konusu olduğunda futbolun yönetim organlarının büyük resmi görmesi gerektiğini söylüyor.

FIFPro genel sekreteri Jonas Baer Hoffmann, "Bence oldukça ilginç olan şey... bir başkası bir öneride bulunduğunda bizim argümanlarımızın her zaman diğer paydaşlar tarafından masaya getirilmesidir," dedi.

"Yani ne zaman daha fazla Şampiyonlar Ligi maçına ihtiyacınız var, o zaman birdenbire 'oyuncular çok fazla oynuyor' diyor ligler ve FIFA. Eğer ikinci bir Dünya Kupası istiyorsanız, 'ah, oyuncular çok fazla oynuyor' diyor UEFA.

"Şimdi, sanırım bir noktada, eğer onları bu argümana karşı sorumlu tutarsanız, o zaman onları da kendilerine karşı sorumlu tutmaya zorlamanız gerekecek."

İki yılda bir Dünya Kupası düzenlenmesi konusunda FIFA'nın önde gelen seslerinden biri olan eski Arsenal menajeri Arsene Wenger, daha önce oyuncular için maç sayısını artırmama konusunda "çok bilinçli" olduklarında ısrar etmişti.

"Benim için en önemli şey daha anlamlı maçlar," dedi geçtiğimiz günlerde " Yarınlar için Futbol" önerisini açıklarken. "Taraftarlara bugün talep ettikleri şeyi vermek istiyoruz ve bu da anlamlı maçlar. Bu beklentiye yanıt vermek istiyoruz.

"%20 milli takım futbolu ve %80 kulüp futbolu var ve biz bu dengeyi korumak istiyoruz, ancak bunu daha verimli bir şekilde yeniden düzenlemek istiyoruz.

"Bu da milli takım futbolundaki elemeleri yeniden gruplandırmak ve azaltmak, oyuncuların kulüplerinde kalmaları için daha uzun süreler yaratmak ve oyuncular için her yıl garantili bir dinlenme dönemi oluşturmak anlamına geliyor."

'Basitçe sürdürülemez'

Baer-Hoffmann FIFPro tarafından düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, sendikanın oyuncuların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumak için sezon boyunca planlı ve zorunlu molalar vermelerini sağlayacak yeni bir plan önerdiğini söyledi.

Öneri, FIFPro'nun hazırladığı ve futbolcuların şu anda "kritik bölge" olarak adlandırılan ve aralarında beş günden az dinlenme süresi olan maçlarda en az 45 dakika oynayarak endişe verici sayıda dakika oynadıklarını gösteren bir raporun ardından geldi.

FIFPro, bu kritik bölgede aşırı sayıda dakika oynamanın bir oyuncunun sakatlanma olasılığını büyük ölçüde artırabileceğini ve hatta kariyerini kısaltabileceğini söylüyor.

Bu zorunlu araların düzenliliğine bağlı olarak - futbolcular kritik bölgede arka arkaya üç ya da beş maç oynadıktan sonra oyundan çıkabilirler - oyuncular kulüp ve uluslararası görevlerde sezon başına iki ila sekiz maç kaçırabilirler.

Birçok futbol taraftarına radikal gelse de, benzer kavramlar diğer spor dallarında da sıklıkla uygulanmaktadır.

Örneğin, oyuncuların 82 maçlık bir sezon boyunca düzenli olarak arka arkaya gecelerde ve diğer her gece oynadığı NBA'de, franchise yıldızlarının sezonlarında genellikle yük yönetimi olarak adlandırılan dinlenme süreleri vardır.

FIFPro'nun raporu, Haziran 2018 ile Ağustos 2021 arasında 44 ligden 265 erkek oyuncudan oluşan bir örneklemin yaklaşık 40.000 maçından elde edilen verilere dayanıyor ve bu zorunlu sezon ortası aralarının uzun vadede oyunculara ve takımlara fayda sağlayacağını söylüyor.

Rapor, kulüp ve uluslararası görevlerini bir arada yürüten oyuncular için, geçen sezon dakikalarının %67'sinin kritik bölgede oynandığını ve bu oranın önceki iki sezonun her birinde %61 olduğunu ortaya koydu.

Fernandes'in durumunda, orta saha oyuncusu Kasım 2020 ile Nisan 2021 arasında hiçbir zaman %67'nin altına düşmedi ve düzenli olarak %100'de veya %100'e yakındı.

FIFPro Küresel Politika Başkanı Alexander Bielefeld, "Arka arkaya [maçlar] veya seyahat gibi bir dizi göstergede bu yüksek iş yükü rakamlarıyla gördüğümüz şey, bunun sadece oyuncu için değil, aynı zamanda oyun ve müsabakalar için de sürdürülemez olduğudur" dedi.

"Dolayısıyla asıl soru bunu akıllıca nasıl düzenleyeceğinizdir. Rapor, düzenlemenin kendisine yönelik çözümler önermiyor, sadece akıllı yönetim ve akıllı antrenörlüğün işe yarayacağını varsayıyor."

Bielefeld, şu anda futbolla ilgilenen herkesin üzerinde sürekli olarak iyi sonuçlar elde etmeleri için "çok yüksek bir baskı" olduğunu, bu nedenle yıldız oyuncuları belirli maçlarda oynatamayacaklarını, ancak yeni takvimden önce bu konuyu konuşmaya başlamanın çok önemli olduğunu söylüyor.

Bir menajer ya da baş antrenör, yıldız oyuncusunun bir sonraki maçta oynamaması gerektiğini öğrense nasıl tepki verirdi? Lionel Messi'yi izlemek için Paris'e ya da Cristiano Ronaldo'yu izlemek için Manchester'a giden bir taraftar, en sevdiği oyuncuyu izlemek için yüzlerce, bazen binlerce dolar harcadıktan sonra nasıl tepki verir?

Burgess, sezon başlamadan önce yapılacak gerçek bir planlamanın bu sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırabileceğine inanıyor.

"İki sezondur teknik direktörlük yapan Bay [Arsene] Wenger ve Bay [Unai] Emery ile görevimin bir parçası da onlarla tam da bu konu hakkında, planlama ve bu oyuncular hakkında konuşmaktı," dedi. "Bazı oyuncular oynayabilir, bazı oyuncular oynayamaz.

"Eğer bu kurallar sezon başında uygulamaya konulursa, yüksek performans koçu, doktor, antrenör ve taraftarlar bunun performansı arttırmak ve oyuncuları korumak için yapıldığını anlayacak ve böylece oyuncuların en kritik maçlara en üst düzeyde katılımını sağlayabilecektir.

"Dolayısıyla, bu kurallar yürürlükte olduğu sürece, planlama yapmanıza olanak tanır."

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Kaynak: edition.cnn.com