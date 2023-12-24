Futbolcu David Brooks kanserden kurtulduğunu açıkladı

Brooks'a geçen yıl ikinci evre Hodgkin Lenfoma teşhisi kon du. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, lenf sistemini veya "enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücrelerini üreten, depolayan ve taşıyan doku ve organları" etkileyen bir kanser türüdür.

Orta saha oyuncusu sosyal medyada "Süreç boyunca gösterdikleri inanılmaz çalışma ve destek için tüm inanılmaz sağlık personeline çok teşekkür etmek istiyorum" diye yazdı.

"Geçen hafta son test sonuçlarımı gözden geçirdikten sonra uzmanımla bir araya geldim. Tedavinin başarılı olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum ve artık her şeyin temiz olduğunu ve kansersiz olduğumu söyleyebilirim.

"Bu sözleri söylemek inanılmaz bir duygu ve tüm mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok müteşekkirim, bunlar zor zamanlarımda bana gerçekten yardımcı oldu."

24 yaşındaki Brooks yakında tam formuna dönmeyi umduğunu söyledi.

"Önümüzdeki aylarda elimden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyım ve çok da uzak olmayan bir gelecekte sahalara dönüp sizlerin önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" diye ekledi.

Salı günü Bournemouth, Kieffer Moore'un golüyle Nottingham Forest karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet sayesinde Premier Lig'e yükselmeyi başardı.

İngiliz futbolunun en üst liginden 2020'de küme düşen Bournemouth, Championship'i ikinci sırada tamamladı.

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Kaynak: edition.cnn.com