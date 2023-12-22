Futbolcu Da'vian Kimbrough 13 yaşında tarihi bir çıkış yaptı

Kimbrough, Sacramento'nun Las Vegas Lights karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin 87. dakikasında yedek oyuncu olarak oyuna girerek Amerikan takım sporlarındaki en genç profesyonel sporcu oldu. Sacramento Republic web sitesine göre maç, Heart Health Park'ta kapasiteli bir kalabalığın önünde oynandı.

13 yıl, yedi ay ve 13 günlük olan Kimbrough aynı zamanda rekabetçi bir maçta ilk maçına çıkan en genç profesyonel futbolcu oldu.

Bir önceki rekor, 8 Ekim 2021'de Colorado Springs Switchbacks'e karşı Real Monarchs formasıyla ilk maçına 13 yıl, dokuz ay ve dokuz günlükken çıkan Axel Kei'ye aitti.

Sacramento kulübünden yapılan açıklamada, Amerikan takım sporlarında en genç profesyonel sporcu rekorunun daha önce New York City FC 2'den Maximo Carizzo'ya ait olduğu ve bu rekorun 2022 yılında kırıldığı belirtildi.

Sacramento Republic, ABD futbolunun ikinci kademesi olan USL Championship'te oynuyor.

Bu galibiyetle Sacramento Batı Konferansında birinci sıradaki yerini korudu.

Kimbrough Ağustos ayında Sacramento ile sözleşme imzalayarak ABD takım sporları tarihinin en genç profesyonel sporcusu oldu.

Kimbrough 2021 yılında 11 yaşındayken takımın akademi kadrosuna katıldı ve 31 maçta 27 gol atarak kendisinden bir yaş büyük oyunculardan kurulu bir takıma öncülük etti.

Takımın altyapı akademisindeki ilk sezonunda, sezona 27 galibiyetle başlayan ve 30 galibiyet ve bir mağlubiyetle ülke çapında en iyi dereceyi elde eden 13 Yaş Altı Cumhuriyet takımında önemli bir rol oynadı.

Ertesi yıl 14 yaş altı takımıyla Kimbrough, Cumhuriyet'in rakiplerine 148-22 üstünlük sağlamasıyla takımın Major League Soccer'ın gençlik ligi olan MLS Next ligini birinci sırada bitirmesine yardımcı oldu. MLS Next'te oynadığı iki sezonda 81 maçta 61 gol kaydetti.

Sacramento'nun 21 Ekim'de Batı Konferansı çeyrek final maçını oynamadan önce bir normal sezon maçı daha var. Kulübün web sitesine göre, hafta sonu alınan sonuçlarla Sacramento bu çeyrek final için ev sahibi avantajına sahip olacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com