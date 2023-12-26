Futbolcu Alex Apolinario 24 yaşında hayatını kaybetti

Alverca, Apolinario'nun, kulübün Pazar günü UFC Almeirim'e karşı oynadığı Portekiz üçüncü lig maçının 27. dakikasında, görünüşe göre kardiyorespiratuar arrest geçirdikten sonra yere yığıldığını söyledi.

Alverca Perşembe günü attığı tweet'te "Vila Franca de Xira Hastanesi sağlık personelinin verdiği bilgiler doğrultusunda sporcumuz Alex Sandro dos Santos Apolinário'nun bu sabah beyin ölümünün gerçekleştiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz" dedi.

"FC Alverca Futebol SAD, yakınlarına gerekli tüm desteği sağlayacaktır. Bu yas döneminde FC Alverca'nın tüm faaliyetleri iptal edilmiştir."

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'ne göre beyin ölümü, "yapay yaşam destek makinesine bağlı bir kişinin artık herhangi bir beyin fonksiyonuna sahip olmamasıdır."

Pazar günü yaşanan olayın ardından Instagram üzerinden bir açıklama yapan Alverca, Apolinario'ya kulübün sağlık uzmanları tarafından defibrilatör ile müdahale edildiğini söyledi.

Alverca, "Öncelikle, hızlı bir şekilde stadyum sahasına ulaşan ve oyuncumuzla ilgilenen İtfaiye ve Ambulans (Servislerine) teşekkür etmek istiyoruz" dedi.

"Ayrıca UFC Almeirim'deki tüm sporculara ve personele, bugün yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz bu çok hassas anda sağladıkları destek için teşekkür etmek istiyoruz."

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Apolinario, Brezilya kulübü Cruzeiro'nun altyapısından yetişti ve Portekiz'e taşınmadan önce birkaç kez A takımda forma giydi.

Gelecek vaat eden genç futbolcu, 2019'da birinci lig ekibi Sporting CP'ye karşı oynanan Portekiz Kupası'nda Alverca adına gol atmıştı.

CNN'den Aleks Klosok bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com