Futbol yıldızı Megan Rapinoe, soruşturmanın kadın futbolunda sistematik istismar ve suistimal tespit etmesinin ardından hesap verebilirlik çağrısında bulundu

Pazartesi günü yayınlanan ve eski Adalet Bakanı Sally Yates tarafından yönetilen rapor, 200'den fazla görüşmeye dayanıyor ve ABD Futbol Federasyonu'na (USSF) bağlı Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nin (NWSL) oyuncular için güvenli bir ortam sağlamada başarısız olduğunu ortaya koyuyor.

"Kulağa ne kadar iğrenç gelse de, oyun planlaması ve taktiklerden çok daha fazlasını üstlenmeye alıştığımızı hissediyorum. Çok fazla şeyi omuzlamak için inanılmaz bir yeteneğimiz olduğunu hissediyorum," dedi Rapinoe Perşembe günü Londra'da gazetecilere verdiği demeçte.

Profesyonel olarak NWSL'de OL Reign forması giyen Rapinoe'ye raporun yayınlanmasının ardından hesap verebilirliğin yansımaları hakkındaki düşünceleri soruldu.

"Bu insanlar sorumlulukları olan pozisyonlarda bulunuyorlar ve bu sorumluluklarını yerine getirmediler. Yıllar boyunca, yıllar boyunca oyuncuları hiç korumadılar. Her yıl birilerinin ligdeki birden fazla koç hakkında birden fazla farklı ortam hakkında bir şeyler söylediğini abartmanın imkansız olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Bu insanların hiçbiri bu güzel oyunun etrafında olmayı hak ettiklerini göstermediler."

Rapinoe, eşitsiz ücret, eşitsizlik ve sistemik istismar gibi rahatsız edici konularla nasıl başa çıkacağı konusunda yılların deneyiminden yararlandığını söyledi.

Rapinoe, taciz iddialarına küresel bir yanıt verilip verilmeyeceği sorulduğunda şu yanıtı verdi "Bir tür politikanın yürürlükte olması - kimseyi bundan sorumlu tutacak kesinlikle hiçbir şey yok. Ortada bir şey olsa bile insanları sorumlu tutmak zor.

"Dolayısıyla, ister FIFA düzeyinde ister konfederasyonlar düzeyinde olsun, en azından bu politikaların yürürlükte olması ya da insanların bildirimde bulunabileceği yardım hatlarının olması ya da bazı dişleri olan ve gerçekten gerçek olan ve sadece yol kenarına atılmayacak olan raporlama sistemlerinin olması gerçekten önemlidir.

"FIFA'nın bakış açısına göre, oyunun yöneticileri olarak, her oyuncunun oynamak istediğinde güvenli bir ortamda olmasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapma sorumlulukları olduğunu düşünüyorum."

Rapor, The Athletic'in sekiz sezon boyunca üç NWSL takımına koçluk yapan Paul Riley hakkındaki cinsel baskı ve suiistimal iddialarını detaylandıran bir raporunun ardından ligin kaosa sürüklenmesinden yaklaşık bir yıl sonra geldi.

The Athletic'in, Riley'nin yıllarca nüfuzunu ve gücünü kullanarak oyunculara cinsel tacizde bulunduğunu ve bir olayda bir oyuncuyu kendisiyle seks yapmaya zorladığını iddia eden oyunculara atıfta bulunmasının ardından Kuzey Carolina Courage tarafından kovuldu.

Riley Athletic raporundaki suçlamaları reddetti. CNN yorum için Riley'e ulaşamadı.

Athletic raporunun ardından, dönemin NWSL komiseri Lisa Baird istifa etti ve lig o hafta sonu için planlanan tüm maçları iptal etti.

Yates'in raporuna göre, yıl sonuna kadar ligdeki takımların yarısı oyuncuların şikayetleri üzerine antrenörleriyle yollarını ayırdı.

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Kaynak: edition.cnn.com