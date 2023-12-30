Futbol sözlüğü: 'Squeaky bum time' ve 'park the bus' Oxford İngilizce Sözlüğüne eklendi

Modern futbolun en etkili teknik direktörlerinden ikisinin - Alex Ferguson ve Jose Mourinho - dilsel yaratıcılıkları Oxford İngilizce Sözlüğü (OED) tarafından resmen tanındı.

Ferguson'un "squeaky bum time" ifadesi ve Mourinho'nun "park the bus" yorumu, bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde OED'ye eklenen 15 futbol temalı ifadeden ikisi oldu.

Sözlükten yapılan açıklamada, "OED halihazırda catenaccio'dan hindistan cevizine ve su taşıyıcısına kadar çok sayıda futbol terimini kapsıyor olsa da, bu seçkin eklemeler formasyonumuzdaki birkaç boşluğu dolduruyor" denildi.

"Gıcırtılı serseri zamanı" terimi, Ferguson'un Manchester United'ın İngiltere Premier Ligi'ndeki rakibi Arsenal üzerinde baskı kurmak istediği 2003 yılındaki bir basın toplantısında ortaya çıktı.

Ferguson, "Chelsea'ye karşı bir rövanş maçları var ve eğer kazanırlarsa ligde bizimle oynamadan üç gün önce bir yarı finalle karşılaşacaklar," dedi.

"Ama sonra üçlemeyi kazanacaklarını söylediler, değil mi? Artık gıcırdama zamanı ve bununla başa çıkabilecek tecrübeye sahibiz."

OED, Ferguson'un bu ifadesini "bir müsabakanın gergin kapanış aşamalarında plastik koltuklar üzerinde huzursuzca kayan birinin çıkardığı sese yapılan bir gönderme" olarak tanımlıyor.

İngiliz rapçi ve şarkıcı Stormzy'nin son klibindeki cameo görüntüsü de dahil olmak üzere İngiliz kültürü üzerindeki etkisiyle tanınan mevcut AS Roma teknik direktörü Mourinho da OED'de yer aldı.

OED'nin eski Chelsea menajerinin "park the bus" (otobüsü park etmek) tanımı "tipik olarak dış saha oyuncularının çoğunu kendi kalelerine yakın tutarak ve çok az hücum niyeti göstererek çok defansif bir şekilde oynamaktır."

Mourinho 2004'te Chelsea'nin Tottenham'la 0-0 berabere kaldığı maçın ardından "Portekiz'de dediğimiz gibi, otobüsü getirdiler ve kalenin önünde bıraktılar" dedi.

"Bu maçı izlemek için 50 £ [yaklaşık 56 $] ödeyen bir taraftar olsaydım hüsrana uğrardım çünkü Spurs savunmaya geldi. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım çünkü kazanmak isteyen tek bir takım vardı, onlar sadece gol yememek için geldiler. Oynadığımız futbol için bu adil değil."

Futbolla ilgili diğer OED girişlerinden bazıları şunlardır: "Total Futbol" (genellikle Hollanda'ya atfedilen hücuma ve topa sahip olmaya dayalı bir futbol türü), "Z Sırası" (bir stadyumda kenar çizgisine en uzak koltuk), "Sahte 9 Numara" (forvet pozisyonunda başlayan ancak saha içinde daha derine inen bir oyuncu) ve "Trequartista" (orta saha ile forvet oyuncuları arasındaki boşluklarda oynayan bir oyuncuyu tanımlayan İtalyanca bir ifade).

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Kaynak: edition.cnn.com