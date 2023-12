Futbol dünyası homofobiyi kovmayı gerçekten önemsiyor mu?

Ancak kendi dünyalarında kabul görme konusunda endişe duyanlar sadece futbol yıldızları değil, taraftarlar da.

Galler'in 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması James Brinning için bir rüyanın gerçekleşmesi anlamına gelecek.

Milli takımın uzun süredir taraftarı olan Brinning, Gareth Bale, Aaron Ramsey ve arkadaşlarının uluslararası futbolun en büyük turnuvasına katıldığını görmekten başka bir şey istemez.

Ancak Ejderhalar önümüzdeki yıl, altmış yılı aşkın bir süredir ilk kez kendilerini dünya sahnesinde bulurlarsa, Brinning takımın hiçbir maçını şahsen izlemek için seyahat edememe olasılığıyla karşı karşıya kalacak - herhangi bir koronavirüs kısıtlaması nedeniyle değil, eşcinsel olduğu ve bu Dünya Kupası eşcinselliğin yasadışı olduğu ve üç yıla kadar hapisle cezalandırıldığı Katar'da düzenleneceği için.

Brinning CNN Sport'a verdiği demeçte, "Galler'in Dünya Kupası'ndaki maçını izleyebilmek hayatta bir kez elde edilebilecek bir fırsat olurdu," dedi. "Ama dürüst olmak gerekirse, kendimi güvende hissetmeyeceğim için gidip gidemeyeceğimi bilmiyorum. Ve bunu düşünmek gerçekten üzücü - çünkü eğer gerçekleşirse Galler futbol tarihinde böylesine büyük bir anın parçası olabilmeliyim."

Temmuz ayında Katar Dünya Kupası organizatörleri CNN'e yaptıkları açıklamada kimsenin ülkeye girişinin "cinsel yönelim" ya da "ırk, din, inanç" da dahil olmak üzere başka herhangi bir özellik temelinde engellenmeyeceğini belirtmişlerdi.

"Bu Dünya Kupası herkese açıktır."

Ancak FIFA'nın turnuvayı LGBTQ+ taraftarların potansiyel olarak hoş karşılanmadığı bir ülkede düzenleme kararı, LGBTQ+ taraftarların homofobinin sporda yükselişte olduğunu ve oyunun yönetici organlarının bunu ele almak için yeterince çaba göstermediğini düşündüğü şu anda futbolun karşı karşıya olduğu daha geniş bir sorunun sadece bir yönüdür.

Bir FIFA sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "FIFA Dünya Kupası Sürdürülebilirlik Stratejisinde belirtildiği üzere, ev sahibi ülke olarak Katar, FIFA'nın insan hakları, eşitlik ve ayrımcılık yapmama konusundaki beklenti ve gerekliliklerine uyma sorumluluğunun tamamen farkındadır."

Sözcü, "Katar, herkesin güvenli ve sıcak bir ortamda turnuvanın tadını çıkarabilmesini sağlamaya, kültürel anlayış köprüleri kurmaya ve LGBTIQ+ topluluğu da dahil olmak üzere tüm katılımcılar, izleyiciler ve yerel topluluklar için kapsayıcı bir deneyim yaratmaya kararlıdır" diye ekledi.

"FIFA, LGBTIQ+ taraftarların ve müttefiklerinin de herkes gibi sıcak ve güvenli bir ortamda turnuvanın tadını çıkarabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınacağından emindir."

Brinning'in endişeleri sadece futbolun en prestijli etkinliği ile sınırlı değil.

Brinning'e göre LGBTQ+ taraftarlar, takımlarını desteklemek üzere denizaşırı ülkelere gitmeden önce -sadece stadyumlara adım atmanın güvenli olup olmadığını öğrenmek için- Euro, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi gibi etkinliklerin düzenlendiği belirli ülkelerde LGBTQ+ bireylere yönelik tutumların ne olduğunu araştırmak zorunda kalıyorlar.

Brinning, Birleşik Krallık'ta aynı kulübün taraftarları tarafından homofobik tezahüratlar işitmenin son derece cesaret kırıcı bir deneyim olduğuna da işaret ediyor.

Brinning, "Spurs'ün[Tottenham Hotspur] FA Cup'ta Chelsea ile oynadığı maçı izlediğimi hatırlıyorum ve çok heyecanlıydım," diye hatırlıyor. "Sonra o tanıdık 'Rent Boy' tezahüratı ortaya çıktı ve sadece homofobik bir dil dinlemek zorunda kaldığım için değil, diğer Spurs taraftarlarından geldiği için de hayal kırıklığına uğradım.

"Bu durum, taraftar arkadaşlarınızla paylaşmanız gereken dostluk duygusunu ortadan kaldırıyor."

Brinning'in bahsettiği tezahürat, LGBTQ+ topluluğu için son derece saldırgan kabul edilen ve Chelsea ile alay etmek için yıllardır kullanılan aşağılayıcı bir şarkı.

Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters yeni sezonun başında ayrımcı taciz konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ayrımcılıkla mücadelenin Premier Lig ve tüm kulüplerimiz için bir öncelik olduğunu çok açık bir şekilde ifade ettiğimizi düşünüyorum.

"Lig çapında bir yasak getirdik, yani yakalanırsanız sadece kendi kulübünüzden değil, diğer tüm Premier Lig kulüplerinden de men edileceksiniz [...] ve taraftarlar geri döndüğünde, ortaya çıkmaları halinde bu sorunların bazılarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için görevlilerle birlikte çalışıyoruz."

Masters ayrıca Premier Lig'in "insanların ayrımcı tacizin etkisini tam olarak anlayabilmeleri için bazı taraftar eğitimlerini finanse etmeye yardımcı olmak üzere taraftar gruplarıyla, taraftarlarla birlikte çalıştığını" söyledi.

Birleşik Krallık'ta ilk kez 1991 yılında yürürlüğe giren Futbol Suçları Yasası kapsamında, stadyumlarda homofobik tezahürat yapılması ya da homofobik dil kullanılması suç olarak tanımlanmıyor. Yasanın 'olay' niteliğindeki tezahüratları suç sayan bölümünde bile homofobik dil veya homofobinin 'uygunsuz' bir davranış olduğuna dair özel bir atıf bulunmamaktadır.

Futbolu yöneten kurumlar gerçekten homofobiyi ortadan kaldırmaya mı çalışıyor?

Ağustos ayında, İngiltere liglerindeki eski ve mevcut futbolcular için bir birlik olan Profesyonel Futbolcular Birliği, Eylül 2020 ile Mayıs 2021 arasında futbolculara yönelik çevrimiçi tacizin bir analizini yayınladı.

Analiz, futbolculara yönelik tacizlerin neredeyse üçte birinin homofobik olduğunu ortaya koydu.

Aralık 2020'de, bu tür tacizler zirveye ulaştı - sporda LGBTQ + topluluğuna destek göstermeye adanmış Rainbow Laces kampanyasının İngiliz futbolu boyunca yürütüldüğü aynı ayda.

PFA analizi, Euro 2020'nin sona ermesinden sadece bir ay sonra geldi - getirdiği tüm neşeye rağmen, zaman zaman LGBTQ+ futbol taraftarlarına yönelik bir ayrımcılık alanı olarak da hizmet eden bir yarışma.

23 Haziran'da Almanya'nın Macaristan'la karşılaştığı maç, LGBTQ+ aktivistlerinin özellikle hoş karşılanmadıkları yönündeki endişelerini açıkça ortaya koymaları nedeniyle gergin ve derin bir rahatsızlık atmosferinde geçti.

Maç öncesinde LGBTQ+ taraftarlar, müttefikler ve aralarında Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter'in de bulunduğu Alman yetkililer, Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA'dan Allianz Arena'nın gökkuşağı renklerinde ışıklandırılması için izin talebinde bulundu.

Talep, Macaristan'ın LGBTQ+ toplumu ile dayanışma amacıyla, ülkede yaz aylarında yürürlüğe giren ve yetkililerin eşcinselliği ya da cinsiyet değiştirmeyi 'teşvik etmekten' suçlu olduğuna inandıkları her türlü materyalin okullarda yasaklanmasını öngören mevzuatın ardından yapıldı.

Yasa, daha önce LGBTQ bireylere ve göçmenlere karşı sert bir milliyetçi olan Macar lider Victor Orban tarafından savunulan bir dizi bölücü politikadan biridir. Orban Haziran ayında yasayla ilgili olarak "Bu eşcinsellerle ilgili değil, çocuklar ve ebeveynlerle ilgili" demişti."

UEFA, Reiter'in talebini reddetti ve kararın 'siyasi bağlamı' nedeniyle alındığını iddia eden bir açıklama yayınlayarak, kurumun kendisinin 'siyasi ve dini açıdan tarafsız bir kuruluş' olduğunu hatırlattı.

Ancak UEFA'nın bir stadyumu gökkuşağı bayrağının renkleriyle aydınlatmak gibi zararsız bir eyleme izin vermeyi reddetmesi, sadece bir dizi LGBTQ+ futbol taraftarının kendilerini bir kenara itilmiş ve dışlanmış hissetmelerine neden olmakla kalmadı, aynı zamanda futbolun yönetim organlarının heteroseksüel veya cisgender olmayan oyun severleri korumak ve güçlendirmek için tam olarak ne yaptığı sorusunu da gündeme getirdi.

Tüm bunlar LGBTQ+ futbol taraftarlarının, kulüplerin ve oyuncuların şu soruyu sormasına neden oldu: Futbol dünyası homofobiyi oyundan yok etmeyi önemsiyor mu?

Pride Sports Direktörü ve küresel Futbol Homofobiye Karşı kampanyasının önemli liderlerinden Lou Englefield, futbolun yönetim organlarının bu tür ayrımcılıkla mücadele etmek için yapabilecekleri çok daha fazla şey olduğunu düşünüyor.

"CNN Sport'a verdiği demeçte, "Bu yıl UEFA, LGBTQ+ gurur ve dayanışma gösterilerini yasaklayan ülkelerde Avrupa Şampiyonası'na [Eurolar] lisans verdi.

"Ve sonra ihtiyaç duyduklarında toplumun yanında durmadılar ve giderek artan homofobik duyguları besleyen ulusların isyan etmesine izin verdiler. Ve bu aslında UEFA'nın insan haklarını koruma ve destekleme ilkelerine doğrudan ters düşüyordu."

Englefield, LGBTQ+ futbol taraftarları arasında sporun yönetiminde gerçekten söz sahibi olup olmadıklarına dair bir soru işaretinin yankılandığına işaret ediyor - çünkü oyun boyunca düşmanlık ve homofobinin varlığına ilişkin endişeleri çoğu zaman ele alınmıyor:

Englefield, "Örneğin Euro öncesinde, bazı LGBTQ+ futbol örgütleri ve inisiyatifleri UEFA'ya bir mektup göndererek ev sahibi ülkelerin bazılarında görülebilecek homofobik söylem ve ortamlara ilişkin endişelerimizi dile getirdiler" dedi.

"Ve hiçbir zaman bir yanıt alamadık. Bugüne kadar da mektubumuzla ilgili herhangi bir onay almadık."

CNN yorum için UEFA'ya ulaştı ancak bir yanıt alamadı.

Englefield'e göre UEFA'nın bu mektuba yanıt vermemesi, LGBTQ+ taraftarları koruma konusunda "başarısız" olduklarını gösteriyor.

"LGBTQ+ haklarına yönelik kendi mevzuatları ve tutumları olan ülkelerde büyük futbol etkinliklerine ev sahipliği yapmak söz konusu olduğunda zorluklar yaşandığını biliyoruz," dedi.

"Ancak bazı ülkelerin sürdürdüğü devlet onaylı homofobiyle başa çıkmanın yolları var - ve UEFA Euro 2020 sırasında bununla iyi başa çıkmadı. Hem de hiç."

Englefield, LGBTQ+ futbol taraftarlarının katı homofobiye ev sahipliği yapan ortamlarda düzenlenen maçlarda kendilerini güvende hissetmelerini ve hoş karşılanmalarını sağlama göreviyle başa çıkmanın yollarına gelince, UEFA ve FIFA'nın neler yapabileceğini ve yapması gerektiğini önermekte hızlı davranıyor.

"Örneğin son Dünya Kupası Rusya'da düzenlendiğinde, Avrupa ve diğer ülkelerdeki futbolun ayrımcılıkla mücadele ağı olan FARE, biri St Petersburg'da diğeri Moskova'da olmak üzere 'Çeşitlilik Evleri' adı verilen iki mekan kullandı.

"Bu evlerde LGBTQ+ bireylerle dayanışmayı teşvik etmek ve LGBTQ+ bireylerin Rusya'da sıklıkla karşılaştıkları kötü durum hakkında farkındalık yaratmak amacıyla atölye çalışmaları düzenlendi ve bilgilendirici filmler gösterildi."

"Bu, LGBTQ+ futbol taraftarlarına destek sağlamanın çok etkili bir yoluydu - turnuvayı boykot etmemizi gerektirmedi, bunun yerine bizim için güvenli alanlar oluşturdu ve başkalarını topluluğumuz, mücadelelerimiz ve gururumuz hakkında daha fazla bilgi edinmeye teşvik etti" dedi.

"Turnuvayı LGBTQ+ bireylerin futbolda var olduğu gerçeğini vurgulamak ve müttefikliği teşvik etmek için kullanmamızı sağladı."

Englefield, Euro 2020 maçları homofobik duyguların neredeyse her köşede görülebildiği ülkelerde düzenlendiğinde, UEFA tarafından kurulan benzer 'Çeşitlilik Evleri' veya LGBTQ+ futbol taraftarlarını desteklemek için tasarlanmış girişimlerin olmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı.

'Futbol azınlıkları kapsayacak şekilde evrim geçirmeli - yoksa oyun ölecek'

Southampton'daki Solent Üniversitesi'nde Sosyoloji Profesörü olan Rory Magrath'ın çalışmaları futbolda LGBTQ+ kimliği, futbol taraftarları arasında eşcinselliğin kabulü, ayrımcılık karşıtı politikalar ve spor medyasının temsili etrafında dönüyor.

Magrath, "Son on yılda futbolda LGBTQ+ görünürlüğünde bir artış olsa da, Gökkuşağı Bağcıkları'nın yaygınlaşması ve Harry Kane ve Jordan Henderson gibi önde gelen oyuncuların Onur Ayı'nda gökkuşağı kollukları takması hala yeterli değil" dedi.

"Gökkuşağı Bağcıkları kampanyası sadece sezon başında birkaç hafta sürüyor, peki sonra ne olacak? Oyuncular tüm yıl boyunca gökkuşağı kol bandı takmıyor. Pride olmadığı zaman LGBTQ+ futbol taraftarlarının görünürlüğüne ne oluyor?"

Magrath, sporda homofobiyle mücadele için sadece belirli aylarda değil, yılın her döneminde daha fazla şey yapılması gerektiğini düşünüyor.

Sorunun kısmen futbolun bir diğer önemli yönetim organından ve bu organın toplumsal meselelere öncülük etmek yerine "tepki verme" eğiliminden kaynaklandığını söylüyor.

Magrath CNN Sport'a verdiği demeçte, "FA [İngiliz futbolunu denetlemekten sorumlu Futbol Federasyonu] homofobiyle yüzleşmek söz konusu olduğunda proaktif olmaktan ziyade genellikle reaktiftir" dedi.

"Son yıllarda görünürlüğün arttığını görsek de, bu FA'in iç inisiyatifinden ziyade, kulüplerin taraftarları tarafından yönetilen LGBTQ+ taraftar gruplarının dış baskı ve kampanyalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı."

Bir FA sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi

"FA her türlü önyargıya karşı kararlılıkla durmaktadır ve İngiliz futbolunun her seviyesinde homofobi, bifobi ve transfobiyle mücadele etmeye kararlıyız [...] futbolun her seviyede herkes için sıcak, kapsayıcı ve güvenli bir ortam olmasını sağlamaya çalışıyoruz."

FA ayrıca Euro 2020'de LGBTQ+ görünürlüğü konusuna da özellikle atıfta bulundu.

Açıklamada, "Rol modellerin ve müttefiklerin görünürlüğü arttırmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz ve İngiltere'nin bu yaz Almanya'ya karşı oynadığı UEFA EURO 2020 fikstürü sırasında dünyanın dört bir yanındaki LGBTQ+ topluluklarıyla müttefiklik içinde olmaktan gurur duyduk" denildi.

"Wembley Stadyumundaki tüm İngiltere maçlarında Pride bayrağını memnuniyetle karşılıyor ve Three Lions Pride taraftar grubuna destek vermeye devam ederken, Stonewall ile ortaklaşa olarak çalışanlarımız için rol model ve müttefiklik programları sunuyoruz."

İngiliz futbolu dışında Magrath, eşcinsel ilişki ve eylemleri cezalandıran ülkelerde büyük müsabakalara ev sahipliği yapmayı tercih eden FIFA ve UEFA'nın LGBTQ+ futbol taraftarlarına karışık mesajlar gönderdiğini düşünüyor.

Magrath, "Bir yandan, taraftarlar önde gelen oyuncuların gökkuşağı kollukları taktığını görüyor ve bu da futbolda onlara da yer olduğunu düşünmelerini sağlıyor," dedi. "Öte yandan, bir sonraki Dünya Kupası Katar'da düzenleniyor - LGBTQ+ taraftarlar orada bulundukları sırada kendilerini toplum içinde ifade ederlerse sonuçlarla karşılaşacaklarını biliyorlar."

Magrath, UEFA ve FIFA'nın, Almanya ile Macaristan arasında oynanan Euro 2020 maçında olduğu gibi, herhangi bir "siyasi eylem ya da açıklamanın" parçası olmak istemediklerini savunarak LGBTQ+ futbol taraftarlarıyla gerektiği gibi dayanışma içinde olmadıklarını ve bu sayede futbola sızan devlet onaylı homofobi konusunda ciddi adımlar atmaktan kaçındıklarını düşünüyor.

Magrath, "Allianz Arena'yı gökkuşağı renkleriyle aydınlatmayı reddetmeleri gibi topluma destek gösterileri yapmadıklarında, futbolu depolitize etmeye çalışıyorlar" dedi. "Sanki sporda daha önce hiç siyaset olmamış gibi!"

Magrath araştırması boyunca, birçok LGBTQ+ taraftarın futbolun kapsayıcı hale geldiğini düşünmesine rağmen, konuştuğu kişilerin neredeyse tamamının futbolun kendileri için hala sıcak bir alan olduğunu düşünmediğini tespit etti.

Ve sporun en etkili yönetim organları, en çok ihtiyaç duyulduğunda topluma destek göstermemekle suçlanırken, homofobi güzel oyunda seyretmeye devam ediyor.

Magrath, "Taraftarlar hala uyum sağlamak için heteroseksüel bir tavır sergilemeleri gerektiğini düşünüyor" dedi. "Son birkaç yıldır tutumlarda gördüğümüz olumlu değişimlere rağmen, futbolda LGBTQ+ görünürlüğüne ilişkin algılar ile taraftarların kendi deneyimleri arasında bir eşitsizlik var."

Futbolun en güçlü kurumlarının, sporun içinde açıkça var olan homofobiye karşı kayıtsız kaldıkları iddialarıyla karşılaşan Magrath, sorunun üstesinden gelmek için ciddi adımlar atılmadığı takdirde futbolun gelecekte yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

Magrath, "Futbolun azınlıkları ve LGBTQ+ taraftarları kapsayacak şekilde evrim geçirmesi gerekiyor; aksi takdirde bu taraftarları sonsuza dek kaybeder ve çok sayıda insanı dışlar" dedi.

"Eğer futbol kültürünü geliştirerek futbolu güvenli bir alan haline getirmezsek - ve futbolu yöneten kurumlar da bunu sağlamak için yeterince çaba göstermezse - o zaman futbol ölür."

