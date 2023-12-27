Fulham kalecisi Bernd Leno'nun Bournemouth ile oynanan Premier Lig maçında top toplayıcı çocuğu itmesinin ardından yaptırımla karşılaşması beklenmiyor

Fulham 74. dakikada 2-0 gerideyken top oyun dışına çıktı. Top toplayıcı çocuk, kale vuruşu yapmak için topu kendisinden alan Leno'ya doğru ilerledi ve ardından genç oyuncunun şaşkın bakışları arasında onu iterek kale arkasındaki ev sahibi taraftarların yuhalamalarına ve üç Bournemouth oyuncusu ile Fulham kalecisinin iki takım arkadaşı arasında küçük bir itiş kakışa neden oldu.

Daha sonra maç görüntülerinde Leno'nun özür dilemek için top toplayıcı çocuğa sarıldığı ve kalabalığa teşekkür ettiği görüldü.

Fulham menajeri Marco Silva maçtan sonra gazetecilere Leno'nun "üst düzey bir profesyonel ve aynı zamanda gerçekten deneyimli bir oyuncu olarak maçtan sonra çocukla konuşmaya gittiğini" doğruladı.

FA CNN'e yaptığı açıklamada bu tür olayların "maç görevlilerinin uygun gördükleri takdirde harekete geçmeleri gereken bir konu olduğunu" ve bu nedenle "geriye dönük bir işlem yapılmasının olası olmadığını" söyledi.

Premier Lig'in CNN'e verdiği bilgiye göre, olaydan kısa bir süre sonra hakem Tim Robinson, lig protokolünün izin verdiği şekilde, top toplayıcıların çalışmasını gerektiren çoklu top sistemini durdurdu. Maçın geri kalanında tek top kullanıldığı için ballboylar tribünlerde otururken görülebiliyordu.

Silva, "[Leno] hızlı oynamak istedi, top toplayıcı çocuklar topu tutuyordu, oyunun tekrar başlamasını geciktirmek için topu tutmaları yönünde bir talimat olup olmadığını bilmiyorum," diye ekledi.

"Oyuncuyu ittiğini görmedim; top toplayıcı çocuğa dokundu. Bunlar farklı şeyler."

Bournemouth baş antrenörü Androni Iraola, Londra ekibi maça geri dönmeye çalışırken ve zaman dolmak üzereyken Fulham'ın ritmini bozmak amacıyla top toplayıcılara oyunu yavaşlatmalarının söylendiğini reddetti.

"[Leno] itmiş gibi görünüyordu ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum," diye ekledi Iraola. "Herkesin dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum çünkü onlar sadece Bournemouth'a değil tüm taraflara yardım etmeye çalışan çocuklar."

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Kaynak: edition.cnn.com