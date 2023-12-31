Frontier Havayolları ile tek başına uçan 16 yaşındaki genç Ohio yerine Porto Riko'da son buldu

Frontier Kurumsal İletişim Direktörü Jennifer de la Cruz CNN'e yaptığı açıklamada, 16 yaşındaki yolcunun 22 Aralık'ta Tampa'dan Cleveland'a uçmasının planlandığını ancak "yanlışlıkla San Juan, Porto Riko'ya giden farklı bir uçağa bindiğini" söyledi.

De la Cruz'a göre Ohio ve Porto Riko uçuşları aynı kapıdan kalktı ve Porto Riko uçuşu önce kalktı.

De la Cruz, "Frontier bu hatadan dolayı aileden içtenlikle özür dilemiştir" dedi.

Bu karışıklık, yanlış Spirit Havayolları uçağına binen ve Ft. Myers yerine Orlando'ya giden refakatsiz 6 yaşındaki bir çocukla ilgili benzer bir olayın ardından geldi.

Gencin babası Ryan Lose Cumartesi günü CNN'e verdiği bir telefon röportajında, bunun uçuş kaygısı yaşayan Logan için ilk yalnız uçuş olduğunu söyledi.

Baba, kendisinin ve şimdiki eşi Krista'nın gence kapıya nasıl gideceğini anlattıklarını söyledi.

Lose, Logan'ın akşam saat 8 sularında Tampa'daki kapıya vardığında yolcuların çoktan uçağa binmeye başladığını söyledi.

Lose, "Oraya gitti ve bayana uçağın kalkıp kalkmadığını sordu, onlar da 'evet' dediler ve sığdığından emin olmak için çantasını da kontrol ettiler" dedi. "Ama Logan biletini hiç taramadıklarını söyledi. Logan, bilete şöyle bir bakıp 'Evet, doğru uçaktasınız' dediklerini ve sonra da uçağa bindiğini söyledi."

Lose, "Eğer biniş kartını taramış olsalardı, oğlumun yanlış uçakta olduğunu bilirlerdi," dedi.

CNN, Lose'un iddiasıyla ilgili olarak Cumartesi gecesi Frontier'e ulaştı ancak henüz bir yanıt alamadı.

Lose, Logan'ın annesinin akşam 8:30 sularında arayarak oğullarının uçağa bindiğini haber vermesiyle bir şeylerin ters gittiğini anladıklarını ve uçağa çok erken bindiğini fark ettiklerini söyledi.

Lose, "İşte o zaman 9 yaşındaki oğlum uçuş durumuna baktı ve Logan'ın Ohio uçağının kalktığı kapıdan Porto Riko'ya giden bir uçağın kalktığını fark etti" dedi.

Lose CNN'e yaptığı açıklamada, Logan'ı yanlış uçakta olduğu konusunda uyarmak için aramaya çalıştıklarını ancak telefonunun doğrudan sesli mesaja gittiğini söyledi.

Lose, Frontier Havayolları ile saat 20:40 civarında irtibata geçerek neler olduğunu ve oğlunun yanlış uçakta olduğunu bildirdiklerini söyledi.

Baba, saat 22:15 civarında Frontier'in kendisini aradığını ve Logan'ın gerçekten de Porto Riko'ya giden uçakta olduğunu ve pilota oğluna göz kulak olması için haber vereceklerini bildirdiğini söyledi.

De la Cruz havayolu şirketinin açıklamasında Logan'ın "derhal aynı uçakla Tampa'ya geri uçurulduğunu ve ertesi gün Cleveland'a giden bir uçağa yerleştirildiğini" söyledi.

Lose, Logan'ın Tampa'ya gece 3:30 civarında döndüğünü ve sabah 7:45'te Cleveland'a uçtuğunu söyledi.

Lose CNN'e verdiği demeçte "Tüm bu çile herkes için stresli oldu" dedi.

Frontier yaptığı açıklamada, reşit olmayanlara refakatçi sağlamak için bir "refakatsiz çocuk programı" olmadığını söyledi. Ancak, 15 yaşın üzerindeki çocukların yalnız uçmalarına izin veriyorlar.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'na göre, refakatsiz çocukların seyahatiyle ilgili herhangi bir Ulaştırma Bakanlığı düzenlemesi bulunmamakla birlikte, havayollarının seyahat sırasında çocukları korumak için belirli prosedürleri vardır. Bununla birlikte, çoğu havayolu şirketinin 15 yaşından büyük bir çocuğun refakatsiz çocuk prosedürleri olmaksızın iç hat uçuşlarında tek başına uçmasına izin vereceği belirtildi.

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Kaynak: edition.cnn.com