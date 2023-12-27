Frontier Airlines yeni sınırsız yaz uçuş kartını duyurdu

Frontier Havayolları, pandemi sonrası yolcuların tekrar havalanmasını sağlamak için en yeni teşvikini duyurdu: Fiyatı 399 dolar olan sınırsız bir yaz uçuş kartı.

Havayolunun web sitesinde belirttiğine göre, uçabildiğin kadar uç planı Frontier müşterilerinin 2 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında "sınırsız sayıda uçuş" rezervasyonu yapmalarına olanak tanıyor.

Bu cazip anlaşmanın birkaç püf noktası var. Örneğin, uçuşlarınızı önceden planlamaya güvenmemelisiniz. Frontier'in web sitesine göre, iç hat uçuşlarını kalkıştan bir gün önce, dış hat uçuşlarını ise sadece 10 gün önce rezerve etmeniz gerekecek.

Ayrıca her ay uçuşların "GoWild!" kartı için uygun olmayacağı birkaç "karartma dönemi" vardır.

Ayrıca koltuk seçimi veya çanta gibi eklentileri ayrı olarak satın almanız gerekecek ve pass kapsamında rezervasyon yaptığınız uçuşlarda mil veya statü kazanmayacaksınız. Frontier'in web sitesine göre, pass'ın kendi fiyatına ek olarak, rezervasyon yapılan her uçuş için "0,01 $ uçak bileti artı rezervasyon sırasında geçerli vergiler, ücretler ve harçlar" ödemeniz gerekecek.

Ayrıca, pass sahiplerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

2023 yaz kartı, geçen yıl havayolunun 599 $ karşılığında sınırsız bir yıl boyunca geçiş yaptığını duyurduğu benzer bir Frontier girişimini takip ediyor. Havayolu, web sitesine göre, bu yıl yine yıllık bir geçiş kartı sunuyor, ancak 1.299 $ karşılığında.

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Kaynak: edition.cnn.com