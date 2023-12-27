'Friends' dizisinin ortak yaratıcısı Marta Kauffman, dizideki çeşitlilik eksikliğinden artık 'utanıyor'

Popüler komedi dizisinin ortak yaratıcısı Los Angeles Times 'a verdiği demeçte, başlangıçta insanların sitcom'u çeşitlilik eksikliği nedeniyle haksız yere hedef aldığını düşündüğünü, ancak "son 20 yılda çok şey öğrendiğini" açıkladı.

Kaufman "suçu kabullenmek ve itiraf etmek kolay değil" dedi. "Aynada kendinize bakmak acı verici. Yirmi beş yıl önce daha iyisini bilmediğim için utanıyorum."

1994-2004 yılları arasında yayınlanan "Friends "in başrollerinde Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc ve David Schwimmer yer alıyordu. Uzun süredir renkli karakterlerin eksikliği nedeniyle eleştiriliyordu.

Schwimmer 2020'de The Guardian 'a verdiği demeçte "heteroseksüel beyaz bir erkek olarak ayrıcalığımın çok farkında" olduğunu ve "Friends "in hikayenin o kadar kapsayıcı olmadığı "uyanış öncesi" bir dönemde geçtiğini söyledi.

Ross'u 10 sezon boyunca canlandıran Schwimmer, "Belki de tamamen Siyahlardan oluşan bir 'Friends' ya da tamamen Asyalılardan oluşan bir 'Friends' olmalı" dedi. "Ama çeşitlilik eksikliğinin farkındaydım ve Ross'un beyaz olmayan kadınlarla çıkması için yıllarca kampanya yürüttüm. Dizideki ilk kız arkadaşlarımdan biri Asyalı-Amerikalı bir kadındı ve daha sonra Afrikalı-Amerikalı kadınlarla çıktım. Bu benim açımdan çok bilinçli bir çabaydı."

Bu durum, 1993-1998 yılları arasında ("Friends "ten bir yıl önce) yayınlanan ve "Friends" gibi altı genç yetişkine ve onların New York'taki iç içe geçmiş yaşamlarına odaklanan, tamamı siyahlardan oluşan "Living Single" adlı komediye dikkat çeken bazılarının hoşuna gitmedi.

"Friends "i David Crane ile birlikte yaratan Kauffman, LA Times'a verdiği demeçte, George Floyd cinayetinden sonra ABD'deki sistemik ırkçılığı daha iyi anlamaya başladığını ve bunun sonucunda da diziyle ilgili şikayetlerin arttığını söyledi.

Bu durum onu, mezun olduğu Boston'daki Brandeis Üniversitesi'ne, okulun Afrika ve Afro-Amerikan çalışmaları bölümünde bir profesörlük kurulması için 4 milyon dolar bağışta bulunmaya motive etti.

Bağışın duyurulmasından bu yana Kauffman "sevgiden başka bir şey almadığını" söyledi.

"Bu inanılmazdı. Bu beni bir ölçüde şaşırttı çünkü haberin bu kadar geniş bir alana yayılmasını beklemiyordum" dedi. "Destekleyici olmaktan başka bir şey yapmayan bir e-posta, mesaj ve gönderi seli aldım. Çok sayıda 'Zamanı gelmişti' mesajı aldım. Kötü anlamda değil. Sadece insanlar bunun çok gecikmiş olduğunu kabul ediyor."

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Kaynak: edition.cnn.com