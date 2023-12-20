Kişisel

Fred Haise Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: November 14, 1933

Doğum yeri: Biloxi, Mississippi

Doğum adı: Fred Wallace Haise Jr.

Babası: Fred Haise Sr.

Anne: Lucille (Blacksher) Haise

Evlilikleri: Frances Patt (Price) Haise (1979-7 Şubat 2022, ölümü); Mary Griffin Grant (4 Haziran 1954-1978, boşandı)

Çocukları: Mary Grant ile: Thomas Jesse, 1970; Stephen William, 1961; Frederick Thomas, 1958; Mary Margaret, 1956

Eğitim: Oklahoma Üniversitesi, Havacılık Mühendisliği Lisans Derecesi, 1959

Askerlik hizmeti: ABD Donanması, 1952-1954 deniz havacılık öğrencisi; ABD Deniz Piyadeleri, 1954-1956; Oklahoma Hava Ulusal Muhafızları, 1957-1963; ABD Hava Kuvvetleri, 1961-1962, Yüzbaşı

Diğer Gerçekler

Jim Lovell ve William Anders ile birlikte Apollo 11'in yedek ekibinde görev yaptı.

Uzay Mekiği Enterprise'ın test pilotu.

Mississippi'deki Infinity Bilim Merkezi 'nin inşasında ve bağış toplanmasında önemli rol oynamıştır.

Zaman Çizelgesi

1952 - Pensacola, Florida'daki Deniz Hava İstasyonu'nda deniz havacılık öğrencisi olarak ABD Donanması'na katıldı.

1954-1956 - ABD Deniz Kuvvetleri'ne savaş pilotu olarak atandı.

1957 - Oklahoma Hava Ulusal Muhafızları'na katıldı.

1961-1962 - ABD Hava Kuvvetleri tarafından aktif göreve çağrıldı.

1956-1966 - Araştırma test pilotu.

Nisan 1966 - Haise, NASA tarafından astronot olmak üzere seçilen beşinci grubun bir parçasıdır.

11-17 Nisan 1970 - Komutan Jim Lovell ve Komuta Modülü Pilotu John L. Swigert Jr. ile birlikte Apollo 13 'ün Ay Modülü Pilotu olarak görev yapar. Görev beş gün, 22 saat, 54 dakika ve 41 saniye sürer. Uçuştan iki buçuk gün sonra meydana gelen bir oksijen tankı patlaması görevin iptal edilmesine neden olur ve kalan süre mürettebatın güvenli bir şekilde geri dönmesi için çalışılarak geçirilir.

17 Nisan 1970 - Mürettebat Güney Pasifik Okyanusu'na düşerek güvenli bir şekilde dünyaya döner.

18 Nisan 1970 - Başkan Nixon'dan Başkanlık Özgürlük Madalyası alır.

23 Ağustos 1973 - Bir İkinci Dünya Savaşı eğitim uçağını düşürür ve vücudunun %65'inde ikinci derece yanıklar oluşur.

12 Ağustos 1977 - Uzay Mekiği Enterprise'ın ilk test uçuşunda pilotluk yaptı.

29 Haziran 1979 - NASA'dan emekli oldu.

1979-1996 - Grumman Aerospace Corporation için çalışır.

4 Ekim 1997- ABD Astronot Onur Listesi'ne kabul edildi .

17 Nisan 2021 -Haise, Lovell ve Swigert'in USS Iwo Jima'ya güvenlibir şekildeadım attıkları anı yansıtan üç Apollo 13 astronotunun bronz heykeli Houston'da resmen açıldı. Heykel, Houston Uzay Merkezi'ndeki "Apollo 13: Başarısızlık bir seçenek değildir" başlıklı daha büyük bir serginin parçasıdır.

13 Şubat 2022 - Haise'in memleketi Biloxi, Mississippi'de bir heykeli açıldı.

5 Nisan 2022 - Anı kitabı "Asla Erken Panik Yapma: Bill Moore ile birlikte yazdığı "Never Panic Early: An Apollo 13 Astronaut's Journey" adlı anı kitabı yayımlandı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com